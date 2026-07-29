Las efemérides del 29 de julio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, entre los que se destaca la celebración del Día de la Cultura Nacional, en recuerdo a la muerte del intelectual Ricardo Rojas, ocurrida en 1957.

Las distintas expresiones del arte nacional tienen su fecha asociada a la vida de este periodista, poeta, docente, historiador, escritor, investigador y ensayista argentino. La efeméride fue dispuesta en 1982 a través de un decreto presidencial que decidió honrar de esta manera su obra y sus aportes a diferentes disciplinas como el periodismo y la literatura.

“Representa muy singularmente, en su polifacética y honda personalidad intelectual, diversas manifestaciones culturales y encarna una preocupación argentina de preservar y difundir las características de la cultura nacional”, expresa el documento que estableció la efeméride y que remarca las virtudes del autor homenajeado cada 29 de julio en el país.

Ricardo Rojas, el autor homenajeado en el Día de la Cultura Nacional Ministerio de Cultura

Efemérides del 29 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1836 – Se inaugura en París el Arco del Triunfo.

Arco del Triunfo. 1836 – Se inauguran los Juegos Olímpicos de Londres.

1856 – Muere el compositor alemán Robert Schumann.

1883 – Nace el dictador italiano Benito Mussolini.

1890 – Muere el pintor neerlandés Vincent Van Gogh.

1949 – Se funda el Partido Peronista Femenino, presidido por Eva Perón.

1957 – Muere el escritor argentino Ricardo Rojas, también profesor universitario.

también profesor universitario. 1981 – Se casan Lady Diana Spencer y el entonces príncipe Carlos de Inglaterra (actual rey).

y el entonces príncipe (actual rey). 1983 – Muere el director de cine español Luis Buñuel.