Efemérides del 29 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?
La jornada conmemora el Día de la Cultura Nacional, en recuerdo de la muerte de Ricardo Rojas; cuáles son los otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
- 2 minutos de lectura'
Las efemérides del 29 de julio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, entre los que se destaca la celebración del Día de la Cultura Nacional, en recuerdo a la muerte del intelectual Ricardo Rojas, ocurrida en 1957.
Las distintas expresiones del arte nacional tienen su fecha asociada a la vida de este periodista, poeta, docente, historiador, escritor, investigador y ensayista argentino. La efeméride fue dispuesta en 1982 a través de un decreto presidencial que decidió honrar de esta manera su obra y sus aportes a diferentes disciplinas como el periodismo y la literatura.
“Representa muy singularmente, en su polifacética y honda personalidad intelectual, diversas manifestaciones culturales y encarna una preocupación argentina de preservar y difundir las características de la cultura nacional”, expresa el documento que estableció la efeméride y que remarca las virtudes del autor homenajeado cada 29 de julio en el país.
Efemérides del 29 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1836 – Se inaugura en París el Arco del Triunfo.
- 1836 – Se inauguran los Juegos Olímpicos de Londres.
- 1856 – Muere el compositor alemán Robert Schumann.
- 1883 – Nace el dictador italiano Benito Mussolini.
- 1890 – Muere el pintor neerlandés Vincent Van Gogh.
- 1949 – Se funda el Partido Peronista Femenino, presidido por Eva Perón.
- 1957 – Muere el escritor argentino Ricardo Rojas, también profesor universitario.
- 1981 – Se casan Lady Diana Spencer y el entonces príncipe Carlos de Inglaterra (actual rey).
- 1983 – Muere el director de cine español Luis Buñuel.
- 2000 – René Favaloro, prestigioso cardiocirujano argentino, se quita la vida.
- 2013 – Muere el guitarrista argentino Walter Malosetti.
- Se celebra el Día de la Cultura Nacional, en conmemoración a Ricardo Rojas, escritor, poeta y ensayista argentino.
- Se celebra el Día de los Valores Humanos, con el motivo de regular la conducta, dignificación moral y espiritual de cada persona.