Las efemérides del 29 de junio incluyen diversos eventos que pasaron un día como hoy, lunes en el que cumple un nuevo aniversario de la final del Mundial de Fútbol de México 1986, en la cual la selección nacional se consagró campeona. Esta fecha tiene una gran relevancia para el país.

Aquella fue la segunda vez en la historia en que el equipo argentino se impuso como el ganador absoluto del campeonato que organiza la FIFA, hazaña que ya había alcanzado en 1978. El certamen se desarrolló entre el 31 de mayo y el 29 de junio en México, y participaron 24 seleccionados de distintas partes del mundo.

Diego Maradona celebrando la victoria junto a Carlos Bilardo Peter Robinson - EMPICS - PA Images

De esta manera, el 29 de junio de 1986, el equipo liderado por Diego Armando Maradona y dirigido por Carlos Salvador Bilardo se enfrentó con el seleccionado de Alemania en el estadio Azteca. La Argentina le ganó al conjunto europeo por 3-2, con goles de José Luis “Tata” Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga. Años más tarde, estos rivales se encontrarían dos veces más en esta instancia, con lo cual se convirtió en la final que más veces se repitió en la historia de esta competición.

Efemérides del 29 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

1896 – Nace Petrona C. de Gandulfo, cocinera televisiva, pionera en la Argentina dentro de este rubro. Se la conocía como “Doña Petrona”.

1900 – Nace Antoine de Saint-Exupéry, aviador y escritor, autor de la famosísima obra El Principito.

1927 – Llega a Hawái el primer vuelo desde la costa oeste de Estados Unidos.

1929 – El médico escocés Alexander Fleming descubre la penicilina, el primer antibiótico conocido.

1949 – Se implementa el apartheid en Sudáfrica y se prohíben los matrimonios mixtos.

1930 – Nace Robert Evans, productor y actor estadounidense.

1962 – Nace el actor de doblaje mexicano Mario Castañera, reconocido en Latinoamérica por ser la voz de McGyver y del personaje de animé Goku.

1967 – Muere la actriz estadounidense Jayne Mansfield.

1971 – Mueren los tres tripulantes de la nave espacial soviética Soyuz 11 en un accidente, poco antes de aterrizar.

1974 – Isabel Martínez de Perón se hace cargo de la Presidencia de la Argentina.

1986 – La selección argentina vence a Alemania Federal por 3 a 2 y se consagra campeona de la Copa del Mundo de fútbol en México.

1987 – Profanan los restos del expresidente argentino Juan Domingo Perón en el cementerio de la Chacarita.

1990 – Muere el escritor estadounidense Irving Wallace.

2003 – Muere la actriz estadounidense Katharine Hepburn.

2007 – Se pone a la venta el primer iPhone: el revolucionario celular de Apple.

2012 – Muere Juan Alberto Badía, conductor y periodista argentino.