Qué le pasa a tu intestino si tomás agua en ayunas

Beber agua al despertar puede convertirse en un sencillo hábito para comenzar el día hidratado y favorecer algunas funciones del sistema digestivo. Aunque en redes sociales se habla de supuestas limpiezas gástricas, sus efectos reales están relacionados principalmente con la hidratación y el tránsito intestinal.

Cleveland Clinic explica que el líquido cumple un papel importante en la digestión y en la consistencia de las heces. Cuando el organismo no recibe suficiente, las deposiciones pueden volverse más secas y difíciles de movilizar, aumentando la posibilidad de estreñimiento.

Beber agua en ayunas facilita el tránsito intestinal y evita el estreñimiento KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS - (Fuente: Pexels)

¿Qué pasa en el intestino cuando bebe agua al despertar?

De acuerdo con la licenciada en nutrición Carla M., conocida en Instagram como @intestino.sano1, beber agua en ayunas puede contribuir a hidratar las mucosas del tracto gastrointestinal y favorecer las condiciones necesarias para que el contenido gástrico avance con mayor facilidad.

La especialista señala que este hábito también puede resultar especialmente útil en personas que suelen presentar estreñimiento o consumen pocos líquidos durante el día, ya que este interviene en la formación de las heces y puede ayudar a que tengan una consistencia menos seca, facilitando su eliminación.

Carla M. también relaciona el consumo de agua al despertar con el reflejo gastrocólico, una respuesta natural mediante la cual la llegada de contenido al estómago puede estimular los movimientos del intestino.

Beber agua en ayunas sirve para cuidar tu intestino - @intestino.sano1

Esto podría explicar por qué algunas personas sienten ganas de ir al baño poco después de desayunar o beber algo durante la mañana. No significa que el líquido actúe como un laxante ni que obligatoriamente produzca una evacuación, pero sí puede formar parte de una rutina que facilite el ritmo intestinal.

¿Puede aliviar el estreñimiento?

Uno de los principales beneficios potenciales está relacionado con las personas que tienen dificultades para defecar. La Cleveland Clinic explica que beber suficiente agua ayuda a mantener las heces más blandas y facilita su tránsito por el intestino.

Sin embargo, la hidratación no funciona de manera aislada: la buena alimentación y la actividad física también son importantes para mantener una evacuación regular.

Por eso, beber agua en ayunas puede ser un complemento, pero no debería presentarse como un tratamiento por sí solo. Si una persona consume poca fibra, lleva una vida sedentaria o tiene una condición de salud detrás del estreñimiento, adoptar este hábito no necesariamente solucionará el problema.

Beber suficiente agua ayuda a mantener las heces más blandas (Foto ilustrativa: PIXABAY)

¿Hay que tomar una cantidad específica?

No existe una cantidad universal que todas las personas deban beber inmediatamente después de levantarse. La institución médica señala que las necesidades de líquido cambian dependiendo de factores como la edad, el metabolismo, la actividad física y las condiciones de cada persona.

La recomendación de la organización es mantener una hidratación adecuada durante todo el día, en lugar de concentrar grandes cantidades de agua en un solo momento.

*Artículo escrito por Pablo Pachón Ramírez