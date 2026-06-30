Las efemérides del 30 de junio incluyen diversos eventos que pasaron un día como hoy, martes en que festeja el Día Mundial de las Redes Sociales: una celebración que se estableció en 2010 por iniciativa de Peter Cashmore, fundador del blog de noticias Mashable.

Esta jornada busca reconocer el valor de distintas plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube en las vidas de las personas y, de ese modo, destacar las características positivas que pueden tener estas herramientas para ayudar a mejorar la comunicación.

El Día de las Redes Sociales trata de resaltar las características positivas que tienen estas plataformas Freepik

El Día de las Redes Sociales tiene alcance global, por lo que en países de todo el mundo se aprovecha esta fecha para realizar eventos y conferencias que permitan conocer más sobre este tipo de aplicaciones. Además, quienes asisten suelen compartir estas actividades a través de sus cuentas con el hashtag #SMDay (Social Media Day), lo que incrementa aún más la visibilidad.

Efemérides del 30 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

1809 – Baltasar Hidalgo de Cisneros llega a Buenos Aires. Es el último virrey del Río de la Plata.

1827 – El Congreso Nacional acepta la renuncia del presidente Bernardino Rivadavia, presentada el 27 del mismo mes.

1893 – Se descubre el diamante Excelsior (995 kilates).

1894 – Corea declara su independencia de China.

1905 – Albert Einstein publica la Teoría Especial de la Relatividad.

1934 – El LZ 127 Graf Zeppelin surca los cielos de Buenos Aires.

1935 – Nace la actriz española Lola Herrera.

1936 – Se publica el libro Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell.

1966 – Nace el popular boxeador Mike Tyson, múltiple campeón de los pesos pesados.

1969 – El sindicalista Augusto Timoteo Vandor es asesinado de cinco disparos en su oficina de la sede central de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en la ciudad de Buenos Aires. Dos años después, el Ejército Nacional Revolucionario se adjudicó el atentado.

1970 - Nace el actor argentino y galán Leonardo Sbaraglia. Trabajó en películas como Plata Quemada, Relatos Salvajes, Dolor y Gloria, entre otras.

1972 – Nace Mora Godoy, ícono del tango, bailarina y coreógrafa argentina.

1975 – Cuatro días después de su divorcio de Sonny Bono, la cantante y actriz estadounidense Cher se casa con Gregg Allman.

1985 – Nace Michael Phelps, nadador estadounidense.

1990 – Las dos Alemanias se unifican en materia económica, monetaria y social, y desaparece la frontera entre ambas.

1997 – Hong Kong se convierte en Región Administrativa Especial bajo la soberanía de China. Esto ocurre tras 156 años como colonia británica.

2001 – Muere el guitarrista estadounidense Chet Atkins.