La noche en Tokio que marcó la caída de Mike Tyson. Mujeres, sexo y la primera derrota del campeón mundial

Mike Tyson llevaba 37 victorias consecutivas, ganaba sus peleas fácilmente por KO, sin embargo se presentó en Japón y perdió por primera vez ante un boxeador desconocido. Una noche sin dormir y 24 mujeres que marcaron el inicio de la caída del campeón.

Paula Ikeda Para LA NACION

El 11 de febrero de 1990 en Tokio, Japón, la vida de Mike Tyson dio un vuelco. Tenía 23 años, una carrera invicta y lo perdió todo al caer derrotado ante James “Buster” Douglas por noqueo. La imagen del campeón, tirado de espaldas contra el piso, recorrió el mundo.

A los 20 años, 4 meses y 22 días, “Iron Mike” se había convertido en el campeón de pesos pesados más joven de la historia al derrotar a Trevor Berbick. Con su puño de hierro, Tyson llevaba un récord profesional de 37 victorias consecutivas con 33 victorias por knock out. Hasta esa noche en el Tokyo Dome, cuando un ignoto “Buster” Douglas lo tiró en el décimo asalto. Como David y Goliat, un desconocido había logrado abatir al campeón. Mike Tyson, el boxeador de Brooklyn “que salió de las alcantarillas” se quedaba sin invicto y sin título mundial. Había tocado el cielo con las manos, pero así comenzaba su caída, profesional y personal.

Sexo, mujeres y una noche para la historia

“Sólo tenía una estrategia, sobrevivir”, recordó sobre esa noche “Buster” Douglas. En los Estados Unidos, una encuesta acababa de señalar que la caída deportiva más improbable sería una de Mike Tyson, el boxeador llevaba cinco años invicto y por entonces vivía en la gloria. Pocos se animaban a imaginar que Douglas pasara los cuatro primeros asaltos. Las apuestas para esa noche estaban Tyson 42 a 1, en Japón solo querían ver de cerca al campeón.

La derrota del campeón tomó a todos por sorpresa. Lo que debió haber sido un trámite y un paseo por el país nipón, se transformó en una noche histórica para el mundo deportivo. El invencible Tyson había caído. ¿Qué le sucedía? Años después, el boxeador contó la razón: “El 8 de enero de 1990, subí a un avión para volar a Tokio dando patadas y gritando. No quería pelear, todo lo que me interesaba entonces era salir de fiesta y tener sexo”, confesó Tyson en su autobiografía “The Undisputed Truth” (La verdad indiscutible).

“No consideré a Douglas como un gran desafío. Ni siquiera me molesté en ver ninguna de sus peleas en video. Yo había vencido fácilmente a todos sus contrincantes, los había noqueado”. Un maratón de sexo puedo ser responsable de ésa, su primera derrota. Previo a aquella épica pelea, Mike Tyson había pasado dos días de fiesta con veinticuatro mujeres de corrido, sin dormir.

Al verlo caído de espaldas en el ring, pocos sabían que Tyson “el día antes de la pelea también había tenido sexo con dos sirvientas al mismo tiempo. Y luego dos chicas más, una a la vez, la noche antes del combate”. Que ése fin de semana previo a la pelea de Tyson "debieron haber dos docenas de chicas en la habitación", como contó su amigo, el cantante Bobby Brown. Archivo

Al verlo abatido en el ring, pocos sabían que “el día antes de la pelea también había tenido sexo con dos mucamas al mismo tiempo. Y luego dos chicas más, una a la vez, la noche antes del combate”, reconoció el boxeador. El campeón detalló cómo “además de tener sexo con las mucamas, me estaba viendo con esta joven japonesa con la que había tenido sexo la última vez que estuve en Japón”. Tyson recordó cómo engañaba a su esposa, la actriz Robin Givens, para poder tener esos encuentros sexuales: “Robin salía de compras y yo bajaba a la parte trasera del hotel donde esta joven tenía una habitación. Así que ése fue mi entrenamiento ante Douglas”, confesó el boxeador.

Su íntimo amigo, el cantante Bobby Brown fue el primero en mencionar el incidente en un documental sobre “Iron Mike”. “Solíamos hacer locuras. Hubo momentos en los que festejábamos muy, muy duro, y uno de esos fue en Tokio antes de la pelea con James ‘Buster’ Douglas”. Tuvimos una fiesta muy, muy, muy intensa. Debieron haber dos docenas de chicas en la habitación conmigo y Mike”, contó quien un año después se casara con la cantante Whitney Houston.

La histórica pelea de 1990, Mike Tyson contra James "Buster" Douglas. "Sólo tenía una estrategia, sobrevivir ”, reconoció Douglas.

Campeón en caída

Tras la derrota se comenzó a criticar a su entorno y la influencia del promotor Don King quien lo había separado de su entrenador de toda la vida y mentor, Cus D’Amato. Saltó a la luz cómo “Iron Mike” faltaba a sus entrenamientos. Y cómo, cuando sí asistía, terminaba tumbado por los sparrings.

Señalaron la debilidad de su equipo, que aquella noche en Tokio ni siquiera consideraron el tener hielo en su esquina para controlar los hematomas que dejaron a “Iron Mike” peleando con un ojo casi cerrado de la hinchazón. Comenzaron a marcar cómo, excedido de peso y de drogas, bajo la supervisión de Don King, a Tyson se lo veía más en las discotecas que en los gimnasios.

Recién se recuperaba del show mediático que generó su divorcio de Robin Givens (lo que implicó la mitad de su fortuna) y al campeón solo lo motivaba el dinero y el poder que generaban las peleas. “Cuando era joven, era un animal con dinero -confesó años más tarde Tyson-. Le daba dinero a la gente, a todos. Tenía sexo con sus madres, sus hermanas y sus primas... orgías. Estaba loco. Tan enfermo estaba que no tenía idea de que estaba tan enfermo”, señaló.

Iron Mike encarcelado por violación

El 19 de julio de 1991 Desiree Washington, una concursante de 18 años de “Miss América Negra”, acusó a Tyson por violación. En su autobiografía, el boxeador aun sostiene que lo que pasó esa noche en la suite 606 del hotel Canterbury de Indianápolis fue una relación consensuada. “Mi conducta fue un poco grosera, estoy de acuerdo con eso. No violé a nadie. No intenté violar a nadie. Lo siento”, aseguró en el juicio que se llevó a cabo en 1992. El veredicto se leyó el 10 de febrero y la sentencia el 26 de marzo: Tyson fue encontrado culpable y sentenciado a diez años de prisión (cuatro en libertad condicional), y 100 horas de trabajo comunitario.

En 1991 Desiree Washington acusó a Mike Tyson por violación. El 26 de marzo de 1992 el boxeador fue sentenciado a diez años de prisión, 100 horas de trabajo comunitario y a pagar una multa de 30 mil dólares. Steven M. Falk - Reuters

Conocido como el prisionero número 922335 en la prisión de Indianápolis, Mike Tyson contó con una reclusión de privilegio. El boxeador confesó que no salía mucho de su celda, “porque estaba teniendo tanto sexo que estaba demasiado cansado para ir al gimnasio y hacer ejercicio”. Detalló visitas conyugales irregulares e incluso contó que había salido con una terapeuta de la cárcel que había quedado embarazada, pero que habría abortado. “Ella nunca tuvo un bebé”, reveló en una entrevista en 2012.

En abril de 1995, tres años y meses después de la sentencia, con buena conducta y el pago de una multa de 30.000 dólares, Tyson salió en libertad condicional. Reanudó su carrera de boxeador y el 19 de agosto, ya luchaba contra Peter McNeeley en el MGM Grand de Las Vegas. La pelea duró 89 segundos. No tardó en ponerse en forma. Para 1996 Tyson recuperó su cinturón de campeón.

La oreja de Holyfield

En septiembre de 1996, el pugilista reconquistó el título mundial de pesos pesados (versión WBA), dicen que la versión de Tyson postprisión era más salvaje y llena de ansiedad. Dos meses después, el boxeador perdió su cinturón de campeón ante Evander Holyfield. Sin aguantarse,“Iron Mike” pactó la revancha con Holyfield para el 28 de junio de 1997.

Esa lucha en Las Vegas también hizo historia, pero no por lo deportivo. Desesperado por volver a la cima, y por recuperar el nivel que tenía previo a la derrota de Tokio, donde sus peleas no superaban el tercer round, el boxeador atacó y, con un mordisco, le arrancó parte de la oreja izquierda a su contrincante.

El 28 de junio de 1997 en Las Vegas, un desesperado Tyson le arrancó parte de la oreja izquierda a Evander Holyfield en una pelea.

Sorprendentemente, la pelea siguió pero al tratar de morderlo nuevamente, Tyson fue descalificado y sancionado por doce meses. Se dijo que se trató de una reacción ante la impotencia por perder. Aunque también que Tyson había planeado todo ya que había peleado ése tercer round sin su protector bucal.

Lejos de sacar ventaja, al boxeador le impusieron una multa por tres millones de dólares.

Iron Mike en bancarrota

“Iron Mike” malgastó su fortuna. Llegaba a gastar más que los millones de dólares que ganaba, con deudas de más de 30 millones de dólares. En 2003, se declaró en bancarrota. “La verdadera libertad es no tener nada. Era más libre cuando vivía sin un centavo”, declaró entonces. Fue cuando debió vender su mansión de Connecticut de 4600 metros cuadrados. Con 52 habitaciones, cine, discoteca, casino y lago artificial, fue comprada por el músico de 50 Cent, por 4.400.000 dólares. 4,1 millones de dólares.

A nivel deportivo, el excampeón mundial nunca volvió a ser lo que era. Se retiró el 11 de junio de 2005 tras perder contra Kevin McBride en el MCI Center de Washington. “Estoy acabado. No voy a faltarle el respeto a este deporte perdiendo contra boxeadores de este calibre”, señaló quien cobró seis millones de dólares por aquella, su última pelea oficial. Desde entonces Tyson vivió de demostraciones y exhibiciones.

En prisión, Tyson tuvo reclusión de privilegio. El boxeador confesó que no salía mucho de su celda, porque “estaba teniendo tanto sexo que estaba demasiado cansado para ir al gimnasio y hacer ejercicio”. shutterstock - Archivo

Pero, su pasado con las drogas y los golpes no quedó atrás. En junio de 2003 fue arrestado por conducta escandalosa al pelearse en un hotel en Nueva York y sentenciado a realizar servicios comunitarios. Tres años después lo apresaron en Arizona; un control de alcoholemia le dio positivo a la salida de un club nocturno y, en la requisa, le encontraron cocaína en sus bolsillos así como en su automóvil. En 2009 el exboxeador golpeó a siete prostitutas mientras estaban en una cama de hotel. Tyson declaró que, paranoico y bajo los efectos de la morfina, había pensado que querían robarle: “me puse paranoico y empecé a pegarles. Estaba en un lugar muy oscuro. Ahí es donde toqué fondo con las drogas”, reconoció.

Su pasado lo persiguió. En 2017 su prontuario le impidió el ingreso a la Argentina, sus antecedentes penales lo impedían. Lo mismo le había sucedido en Chile.

Tyson no volvió al circuito profesional, solo en 2020 subió al ring, a los 54 años, por una exhibición. Combatió contra Roy Jones Jr, una lucha que terminó en empate.

Tras un pasado deportivo de gloria, después de la pelea en Tokio la vida de Mike Tyson no volvió a ser la de antes. La violencia y las drogas lo llevaron a ser arrestado con frecuencia. AP

Dos años después, mientras viajaba en avión, el exboxeador le dio una golpiza a un pasajero. Fue antes del despegue: “Me dijeron que no levantarían cargos. Me estaba molestando. Me había tomado fotos con este hombre. Ni siquiera debería estar tomando aviones públicos...”, explicó en su podcast, asegurando que las personas buscaban provocarlo.

En los últimos tiempos, el expugilista fue visto en la ciudad de Nueva York, caminando con dificultad y con la ayuda de un bastón. En un estado físico deteriorado para un hombre de 56 años, también se dejó ver en el aeropuerto de Miami en silla de ruedas. Atribuyeron esto a “un brote de ciática”. A más de 25 años del mordisco a Holyfield, Tyson fundó su propia compañía en California, “Tyson Ranch”, y vive de la producción de cannabis.

Mike Tyson es captado en silla de ruedas en el aeropuerto de Miami @MrNuamah

2023, Tyson en problemas

La caída de quien fuera el campeón indiscutido del boxeo parece no tener fin. En enero, una mujer cuya identidad se mantiene en reserva, acusó a Mike Tyson de haberla violado a inicios de los 90 y le inició una demanda por 5 millones de dólares por “daños físicos, psicológicos y emocionales”. Aseguró que el exboxeador la había violado en una limusina al salir de un club nocturno. “Él inmediatamente empezó a tocarme e intento besarme. Le dije que no varias veces y le pedí que parase, pero siguió atacándome. Después me quitó los pantalones y me violó violentamente”, relató la mujer.

La acusación fue en el condado de Albany, estado de Nueva York. Esta demanda, años después lo pone nuevamente en la mira. En Nueva York entró en vigencia una ley que otorga un período de un año -hasta finales de 2023- para buscar justicia por delitos sexuales hasta ahora prescriptos.