Las efemérides del 4 de junio reúnen a una serie de eventos que tienen en común haber pasado un día como hoy, jueves en que se conmemora el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión.

Esta celebración fue instalada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 19 de agosto de 1982. Esta fecha busca recordar y concientizar a la humanidad de la vulnerabilidad extrema que sufren los niños frente al aumento de la pobreza, la explotación sexual, el reclutamiento armado, los homicidios, las enfermedades y tantas otras situaciones que los involucran. También reafirma el compromiso del organismo internacional por proteger los derechos del niño.

Unicef trabaja en distintas partes del mundo para defender los derechos de los niños

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, la ONU creó el Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (Unicef), con el propósito de brindar ayuda a los niños y las familias más desprotegidas de los países en desarrollo o que padezcan alguna catástrofe. Otra herramienta con la cual cuenta el organismo para la protección de menores es la Convención Internacional de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que comenzó a regir el 2 de septiembre de 1990.

Efemérides del 4 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

1754 – Nace Miguel de Azcuénaga, patriota y militar argentino.

1798 – Muere el aventurero y escritor italiano Giacomo Casanova.

1825 – Muere el Gral. Domingo French, uno de los protagonistas de la Revolución de Mayo

1919 – El Senado de Estados Unidos aprueba la enmienda que habilita el voto femenino.

1936 – En Chicago, Illinois, nace el actor estadounidense Bruce Dern. Algunas de las películas en las que trabajó son Trama macabra, Nebraska y Los 8 más odiados.

1940 – En la Segunda Guerra Mundial culmina la evacuación aliada de la ciudad francesa de Dunkerque.

1941 – Muere Guillermo II de Alemania, último emperador de dicho país y rey de Prusia desde 1888 hasta 1918.

1943 – En la Argentina, un golpe de Estado militar derroca al gobierno de Ramón Castillo.

1946 – Juan Domingo Perón asume como presidente de la Nación argentina e inicia su primer mandato.

1952 – Juan Domingo Perón asume por segunda vez la presidencia de la Nación argentina.

1971 – En Manchester, Inglaterra, nace Tony McCarroll, fundador y primer baterista de la banda Oasis.

1975 – El ministro de Economía argentino Celestino Rodrigo lanza su plan de ajuste que sería conocido como “el Rodrigazo”.

1975 – En Los Ángeles, California, nace la actriz estadounidense Angelina Jolie. Participó en películas como Lara Croft: Tomb Raider y Maléfica. Ganó un Premio Oscar por su actuación en Inocencia interrumpida.

1979 – Nace el futbolista japonés Naohiro Takahara. Con la selección de su país jugó el Mundial de Alemania 2006. En la Argentina tuvo un breve paso por Boca Juniors.

1985 – Nace el futbolista alemán Lukas Podolski. Obtuvo con su selección la Copa del Mundo en Brasil 2014.

2004 – En Roma muere el actor y director de cine y de teatro Nino Manfredi.

2005 – En un partido frente a Bolivia, el chileno Marcelo Salas anota su gol número 35 y se convierte en uno de los máximos goleadores de la historia de su selección.

2011 - Comienza la erupción del volcán chileno Puyehue. Emite una nube de cenizas que alcanza numerosas localidades argentinas.