Efemérides del 7 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
Este jueves 7 de agosto es el Día de San Cayetano, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
Las efemérides del 7 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra el Día de San Cayetano.
Esta fiesta litúrgica es una de las más populares en la Argentina. Allí se exalta al patrono del Pan y el Trabajo y, por ello, decenas de miles de personas peregrinan al templo que hay en su honor en el barrio de Liniers (Cuzco 150). Como cuentan desde esta parroquia, “la devoción por el santo creció a partir de la crisis de 1930, cuando ante la desesperación de los sectores obreros, el párroco Domingo Falgioni organizó una pastoral impulsando la veneración del santo, que comenzó a ser el del ‘pan y el trabajo’”.
Efemérides del 7 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1779 – Se funda la Casa de Niños Expósitos en la ciudad de Buenos Aires, luego Casa Cuna y, actualmente, Hospital de Niños Pedro de Elizalde.
- 1936 – Se inaugura el Teatro Opera de Buenos Aires.
- 1942 – Nace el boxeador argentino Carlos Monzón.
- 1942 – Nace el cantautor brasileño Caetano Veloso.
- 1958 – Nace Bruce Dickinson, cantante británico de la banda Iron Maiden.
- 1961 – Nace Carlos Vives, cantante de vallenato, actor y compositor colombiano.
- 1975 – Nace la actriz sudafricana Charlize Theron.
- 1998 – Mueren 258 personas y 5000 resultan heridas en dos atentados perpetrados por el Frente Islámico del saudí Osama Ben Laden, contra las Embajadas de EE.UU. en Nairobi y Dar Es Salam.
- 2011 – Muere el cantante argentino Leo Mattioli.
- 2019 – Muere el cantante y compositor estadounidense David Berman.
- Se celebra en la Argentina el Día de San Cayetano, patrono del trabajo.
LA NACION
Otras noticias de Efemérides
Más leídas de Lifestyle
- 1
El experto en sueño Matthew Walker revela todos los trucos con base científica para conseguir un buen descanso
- 2
Descubren un monstruo marino jurásico que vivió hace 183 millones de años
- 3
Qué se le puede agregar al guacamole para que quede más rico
- 4
Estaba por llegar a la meta y realizar su mejor marca en una maratón, cuando vio algo que la hizo frenar y tomar otra decisión