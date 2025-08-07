Las efemérides del 7 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra el Día de San Cayetano.

Esta fiesta litúrgica es una de las más populares en la Argentina. Allí se exalta al patrono del Pan y el Trabajo y, por ello, decenas de miles de personas peregrinan al templo que hay en su honor en el barrio de Liniers (Cuzco 150). Como cuentan desde esta parroquia, “la devoción por el santo creció a partir de la crisis de 1930, cuando ante la desesperación de los sectores obreros, el párroco Domingo Falgioni organizó una pastoral impulsando la veneración del santo, que comenzó a ser el del ‘pan y el trabajo’”.

San Cayetano, el patrono del pan y el trabajo

Efemérides del 7 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1779 – Se funda la Casa de Niños Expósitos en la ciudad de Buenos Aires, luego Casa Cuna y, actualmente, Hospital de Niños Pedro de Elizalde.

1936 – Se inaugura el Teatro Opera de Buenos Aires.

1942 – Nace el boxeador argentino Carlos Monzón.

1942 – Nace el cantautor brasileño Caetano Veloso.

1958 – Nace Bruce Dickinson, cantante británico de la banda Iron Maiden.

1961 – Nace Carlos Vives, cantante de vallenato, actor y compositor colombiano.

1975 – Nace la actriz sudafricana Charlize Theron.