Las efemérides del 9 de junio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día del Geólogo y de la Geóloga en la Argentina.

La geología es la ciencia que estudia el origen, formación y evolución de la Tierra, los materiales que la componen y su estructura. En nuestro país, algunas de las tareas que realizan los geólogos son: buscar muestras de rocas de períodos antiguos y analizar los suelos para perforaciones de gas o petróleo y para medir el impacto de ciertos fenómenos sobre ellos.

El geólogo estudia las amenazas naturales como sismos, erupciones volcánicas, erosión marina, inundaciones y derrumbes

Se eligió esta fecha para esta efeméride como una forma de conmemorar la primera de las reuniones entre geólogos que devinieron en la creación del Centro Argentino de Geología, que se encarga de la difusión de esta disciplina dentro del país desde 1947. En esas reuniones fundacionales se destacaron los doctores Agustín Monteverde, Raúl Müller y Juan Candiani.

Efemérides del 9 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

1870 – Muere el escritor británico Charles Dickens, quien escribió novelas como Oliver Twist, Historia de dos ciudades y Grandes esperanzas.

1891 – Nace el músico y compositor Cole Porter en Indiana, Estados Unidos.

1915 – Nace el guitarrista estadounidense de jazz y luthier Lester William Polsfuss, más conocido como Les Paul.

1917 – Nace el historiador británico Eric Hobsbawm en Alejandría, Egipto.

1934 – El Pato Donald hace su primera aparición en Estados Unidos como dibujo animado.

1956 - 12 vecinos de la localidad de Florida, en Vicente López (entre los que había militantes peronistas), son secuestrados y fusilados en un descampado de José León Suárez, durante el gobierno de facto de Pedro Aramburu. Siete sobreviven y el evento se da a conocer en el libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh.

1961 – Nace el actor canadiense Michael J. Fox. Su filmografía incluye películas como la saga de Volver al futuro.

1961 – Nace el guionista, productor y cineasta Aaron Sorkin en Nueva York. Como director, realizó las películas Apuesta maestra y El juicio de los 7 de Chicago.

1963 – Nace el actor estadounidense Johnny Depp, quien trabajó en films como El joven manos de tijera, Enemigos públicos y la saga de Piratas del Caribe.

1974 – Muere en Madrid el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1967.

1978 – Nace el exfutbolista polaco nacionalizado alemán Miroslav Klose. Con su selección fue campeón en Brasil 2014 y con 16 anotaciones es el máximo goleador de la historia de los mundiales.

1981 – En Israel nace la actriz estadounidense Natalie Portman, quien obtuvo un premio Oscar por su trabajo en El cisne negro.

1989 – Muere el político y policía argentino José López Rega. Fue ministro y organizador de la Triple A.

2007 – Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti confirman la gira Me Verás Volver, que implica el retorno de Soda Stereo a los escenarios tras 10 años de separación.