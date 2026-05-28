Es posible conocer en detalle todos los santos a los que se puede rezar en junio. Esto se debe a que la Iglesia Católica cuenta con su propio santoral, un calendario con todas las fechas en que se conmemora a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos por su santidad o testimonio de fe. Además, incluye festividades importantes para los fieles de esta religión.

Cabe destacar que puede haber más de un santo por día. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.

Todos los santos para rezar en junio, día por día

Día por día, los santos más conocidos que se celebran en junio 2026 ACI Prensa

Este es el santoral del sexto mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de junio por la Iglesia católica:

Día Santo / Fiesta litúrgica 1 de junio San Justino 3 de junio San Carlos Lwanga y compañeros mártires 5 de junio San Bonifacio 6 de junio San Marcelino Champagnat 9 de junio San José de Anchieta 10 de junio San Juan Dominici 11 de junio San Bernabé, apóstol 13 de junio San Antonio de Padua 15 de junio Santa María Micaela del Santísimo Sacramento 16 de junio San Juan Francisco Regis 21 de junio San Luis Gonzaga 22 de junio Santo Tomás Moro 24 de junio San Juan Bautista 26 de junio San Josemaría Escrivá 27 de junio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 29 de junio Santos Pedro y Pablo 30 de junio Santos Protomártires de la Santa Iglesia Romana

Las fechas litúrgicas más destacadas de junio

Entre todas estas santidades y celebraciones litúrgicas, hay algunas que se distinguen entre otras por su popularidad. Estos pueden recibir devoción de sus seguidores en determinadas partes del mundo o según la actividad a la que se lo relaciona. A continuación, las fechas litúrgicas más destacadas de junio: