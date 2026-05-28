Todos los santos para rezar en junio, día por día
A partir del santoral, es posible conocer las fechas de cada figura importante de la liturgia; cuáles son los santos y las fiesta litúrgicas más destacadas del sexto mes del año
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Es posible conocer en detalle todos los santos a los que se puede rezar en junio. Esto se debe a que la Iglesia Católica cuenta con su propio santoral, un calendario con todas las fechas en que se conmemora a los santos, santas y mártires oficialmente reconocidos por su santidad o testimonio de fe. Además, incluye festividades importantes para los fieles de esta religión.
Cabe destacar que puede haber más de un santo por día. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, la fecha elegida para conmemorar a un santo coincide con el día de su muerte, considerado como su “nacimiento al cielo”, es decir, el momento en que se unió plenamente a Dios.
Todos los santos para rezar en junio, día por día
Este es el santoral del sexto mes del año, según la agencia de noticias católica ACI Prensa. Estos son los santos, santas y mártires que se conmemoran en cada uno de los días de junio por la Iglesia católica:
|Día
|Santo / Fiesta litúrgica
1 de junio
San Justino
3 de junio
San Carlos Lwanga y compañeros mártires
5 de junio
San Bonifacio
6 de junio
San Marcelino Champagnat
9 de junio
San José de Anchieta
10 de junio
San Juan Dominici
11 de junio
San Bernabé, apóstol
13 de junio
San Antonio de Padua
15 de junio
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento
16 de junio
San Juan Francisco Regis
21 de junio
San Luis Gonzaga
22 de junio
Santo Tomás Moro
24 de junio
San Juan Bautista
26 de junio
San Josemaría Escrivá
27 de junio
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
29 de junio
Santos Pedro y Pablo
30 de junio
Santos Protomártires de la Santa Iglesia Romana
Las fechas litúrgicas más destacadas de junio
Entre todas estas santidades y celebraciones litúrgicas, hay algunas que se distinguen entre otras por su popularidad. Estos pueden recibir devoción de sus seguidores en determinadas partes del mundo o según la actividad a la que se lo relaciona. A continuación, las fechas litúrgicas más destacadas de junio:
- San Antonio de Padua: se trata de uno de los santos más populares y queridos de la Iglesia Católica. Es reconocido por los milagros que se le atribuyen y considerado el patrono de los objetos perdidos. Su festividad se celebra cada 13 de junio.
- San Juan Bautista: se destaca por ser de las figuras más importantes del cristianismo y es reconocido por haber bautizado a Jesús en el río Jordán. Muchas personas le rezan para pedir protección, fortaleza y guía espiritual. Su festividad se celebra cada 24 de junio.
- Santos Pedro y Pablo: son dos de las figuras más importantes de la Iglesia Católica y son considerados pilares fundamentales del cristianismo. San Pedro fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús y el primer Papa, mientras que San Pablo se destacó por difundir el mensaje cristiano en distintos lugares del mundo. Su festividad se celebra cada 29 de junio.
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