Escuchar

Las efemérides del 7 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que cumple 68 años el actor Bryan Cranston, más conocido por su interpretación de Walter White en la serie Breaking Bad.

Nació el 7 de marzo de 1956 en Los Ángeles, la meca del cine norteamericano. Sus padres, Joseph Louis Cranston y Audrey Peggy Sell, ya se dedicaban al rubro cuando él llegó al mundo, por lo que comenzó su carrera actoral desde muy joven. Pasó la década de los 90 en roles de tv secundarios como el dentista Tim Whatley en la sitcom Seinfeld, una de las más populares de todos los tiempos, y en películas como Rescatando al Soldado Ryan y Little Miss Sunshine. Su trabajo en la pantalla chica se afianzó con su participación como Hal en la serie Malcolm in the Middle, pero nada lo preparaba para la exposición que tendría al emitirse el primer episodio de Breaking Bad, el 20 de enero de 2008. En este show, el personaje de Cranston es un profesor de química al que le diagnostican cáncer, lo cual lo pone en la disyuntiva de tener que proveer a su familia, y lo lleva a aliarse con un exalumno para producir metanfetamina. El enorme éxito de la serie, considerada una de las mejores de todos los tiempos, le valió cuatro premios Emmy, así como un reconocimiento internacional para su carrera.

¿Qué pasó un 7 de marzo?

1274 – Muere Tomás de Aquino, santo, teólogo y filósofo italiano.

1876 - El estadounidense Alexander Graham Bell patenta su invento del teléfono.

1955 - Nace el bailarín y coreógrafo argentino Aníbal Pachano.

1956 – Nace Bryan Cranston, actor estadounidense conocido por su papel en la serie Breaking Bad.

1958 – Comienza a funcionar la Pontificia Universidad Católica Argentina.

1969 - Nace Cecilia Milone, actriz y cantante argentina.

1999 - Muere Stanley Kubrick, director de cine y guionista estadounidense, considerado uno de los más influyentes del Siglo XX. Entre sus películas más reconocidas se encuentran La Naranja Mecánica, El Resplandor y 2001: Odisea en el espacio.

2006 – El jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra es destituido como resultado del juicio político al que estaba sometido por la tragedia de Cromañón.

2010 - La directora Kathryn Bigelow se convierte en la primera mujer en ganar un Oscar como Mejor Directora por la película The Hurt Locker.

Se celebra el Día del Hincha de Racing, luego de que el club fue dado en quiebra y cerca de 30 mil hinchas colmaron el estadio sin partido.

LA NACION