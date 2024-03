Escuchar

A poco de que se cumplan 20 años de la muerte de Juan Castro, quien lo recordó fue su hermano gemelo, Mariano, que no suele referirse en términos públicos a ese conductor y periodista que en su momento pateó varios tableros del modelo imperante en los medios de comunicación. Juan murió a las 2:20 del 5 de marzo de 2004 como consecuencia de las graves heridas que había sufrido al caer desde el balcón del departamento donde vivía, en un edificio del barrio de Palermo. El consumo de drogas, ansiolíticos y antidepresivos marcaron los últimos tiempos de este talentoso profesional.

El merecido homenaje se produjo durante una entrevista en el programa Sobredosis de TV, de C5N, que conducen Carla Czudnowsky y Mariano Hamilton. En ese marco y con Verónica Lozano también como invitada en conexión por Zoom, es en el que habló Mariano Castro. “Yo estoy muy bien. Estamos hablando de veinte años y no parece. Veinte años que parecen nada. Yo me veo como la misma persona y siento que no pasó, pero sí pasaron los años”, introdujo la charla Mariano y continuó: “Extraño lo hermano que era conmigo, porque ustedes se llevaron siempre al Juan de la tele, pero imaginate cómo era él como hermano. Yo tengo ese tesoro y para quienes quieren saber cómo se vería Juan, se vería así”, apuntó mientras se sacaba los lentes para mostrar el perfecto parecido físico con aquel joven conductor del programa Kaos en la ciudad, que se emitió por Canal 13 durante 2002 y 2003, con un gran éxito de audiencia

Como señaló LA NACION en una nota publicada hace tres años, ese joven y atractivo periodista había hecho pública su condición de gay cuando todavía la sociedad no había avanzado en la implementación de una política abierta a la diversidad sexual. “Sus informes siempre iban en busca del lado menos expuesto, el que escondía las vulnerabilidades de los hombres a pie, muchas veces a la buena de Dios. Acaso se sentía identificado con esos millones de supervivientes. En Kaos en la ciudad radiografiaba el caos de una urbe furiosa. Se animaba con temas como el aborto, sobre los que la sociedad se definió hace muy poco”.

Los gemelos Juan y Mariano Castro

“Hay algo que quiero decir y creo que nunca lo dije porque lo vengo pensando desde hace mucho tiempo -se sinceró su hermano durante la conversación compartida con dos personas que conocieron y quisieron al periodista y conductor de radio como de televisión-. Juan no pudo, pero Juan amaba vivir y lo disfrutaba mucho. Él se metió en algo muy jodido y, lamentablemente, no pudo. Él quería seguir viviendo, pero no pudo”, enfatizó Mariano, sumamente sensibilizado por la proximidad del nuevo aniversario de su muerte. “Mi mamá siempre decía que Juan era una persona noble y así fue como se desenvolvió en el trabajo. Me encuentro con gente que trabajó con él y siempre tienen un recuerdo hermoso de un tipo que era un amigo”.

A su turno, Verónica Lozano recordó su relación con el periodista que ya había impuesto su estilo por la pantalla de América cuando condujo, con Dolores Cahen D´Anvers, el programa Zoo. La amplitud de mirada le permitía entrevistar con profundidad al líder montonero Mario Firmenich o cubrir la última edición de la fiesta electrónica Love Parade, en Berlín. “A Juan lo conozco de nuestra época de modelos. Él estaba de novio con un amigo mío y en ese momento era un secreto su elección a la hora de los gustos del amor. Ya teníamos esa complicidad de movida. Hemos hecho viajes súper divertidos y nos volvimos inseparables. Era muy genial. Disfrutamos muchos momentos, como ver a Mariano en el teatro -recordó la conductora-. Lo lindo de mi vida con Juan es que tengo emoción, pero me cago de risa con las cosas que hacía y que decía. Era gozador. Gozaba de todo. Era amiguero, gozaba de comer, de bailar, de la amistad, del amor. Era un tipo conectado absolutamente con la vida. Era optimista, estaba lleno de proyectos. Era el amigo que te bancaba, que te arengaba si tenías una pena en el amor. Era pura alegría real, un niño bello”, lo recordó Lozano.

Dolores Cahen D´Anvers y Juan Castro en el programa Zoo, de América TV, que fue su paso previo a la llegada de Kaos en la ciudad, que se emitió por Canal 13 Archivo

Fue entonces que Carla Czudnowsky tomó la palabra: “Juan tenía una sabiduría, una sanidad emocional en sus vínculos que, a lo mejor, no pudo tenerla con él mismo. Era un tipo que siempre supo lo que quería”. Ambas destacaron la capacidad que tenía el periodista de armar equipos que duraran en el tiempo. “Era una usina de ideas. Era un adelantado, un dotado. Tenía ideas alucinantes, siempre. A todo le daba una vuelta”, apuntó Lozano.

¿Qué aportaría Juan Castro a este momento social y político tan particular? La pregunta quedó en el aire y fue su hermano quien recogió el guante. ”A mí me gustaría verlo a la mañana con Adorni. ¿Qué diría? ¡Por Dios...!, dijo Mariano Castro, entre risas, al referirse a un posible cruce entre el vocero presidencial y el modelo, sobre el cual siempre corrió el rumor que habría mantenido un vínculo pasajero con Ricky Martin. Más allá de ese rumor, lo cierto es que Juan Castro devino en un agudo periodista que despertó la empatía de miles de seguidores por su estilo informal y de ir directo al centro de los temas que eran tabú. Y frente a la hipótesis de verlo en un mano a mano con, por ejemplo, el presidente Javier Milei, Verónica Lozano manifestó: “Se lo come entero”.

En tren de imaginar qué papel representaría Castro en estos tiempos convulsionados, su hermano cree que sería una bandera, un símbolo. “Él dijo que le gustaban los hombres, y en eso hay un problema con Juan: él vivió los 80 y los 90 en Argentina. El país donde el insulto más común era `puto de mierda`. Ahora están cambiando las cosas, pero mi hermano vivió con eso muchos años. Y yo creo que eso tiene que ver con sus entradas a las drogas”.

Su amiga Verónica Lozano fue contundente al referirse al periodista de quien se cumplen 20 años de su muerte como alguien quien siempre defendió a las minorías. “No estaría enarbolado bajo esta falsa proclama de libertad en la cual tenés que ser libre, pero como el otro te lo dice”. La nota en Sobredosis de TV la cerró Carla Czudnowsky, quien se refirió al conductor como alguien que marcó un hito, como alguien que quiso mostrar las cosas como son: “crudas, pero que la vida merece ser vivida”.

LA NACION