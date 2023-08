Jimena Barrionuevo PARA LA NACION

Aunque su deseo siempre había sido estudiar medicina, en cuanto terminó el colegio secundario inmediatamente supo que su formación profesional no iba a estar ligada a esa rama de estudios. Conocía muy bien su carácter y estaba segura de que el régimen de cursada de la carrera le iba a generar más de un disgusto. Por eso, a la hora de elegir su camino, optó por la abogacía, una profesión que -a su entender- le daría “la posibilidad de tener contacto humano, pasarla bien y ganar dinero”.

Sin embargo, nada de eso sucedió en la vida de María Cajaraville. De hecho, aunque ejerció la profesión durante varios años, cuando surgió la oportunidad de trabajar junto a su mamá en el comercio familiar, sintió una bocanada de aire fresco en su rutina. “La realidad fue que la empecé a pasar mucho mejor que con la abogacía. Incluso pude viajar por Europa y hacer una investigación de mercado para conocer los negocios que estaban en auge en ese momento. Al regreso di forma a mi propio emprendimiento de productos sustentables para el hogar. Tuve mucha visión porque justo estaban construyendo las bicisendas y en ese momento vendí muchísimas bicicletas”.

“Sentía que había encontrado la tranquilidad laboral”

Criada en el barrio porteño de Palermo, la sastrería de sus padres en la zona del Hospital Fernández y un colegio parroquial de los alrededores fueron los lugares donde pasó gran parte de su infancia. María es de la generación en la que los chicos todavía podían jugar solos en la vereda y conserva gratos recuerdos de aquella época.

Inspirada por el auge de la ecología que había visto en los países europeos que visitó, en Tu Hogar Sustentable, María ofrecía productos para el consumo pero respetuosos con el medio ambiente. En ese entonces, entre los más solicitados estaban los recipientes para dividir la basura, las bicicletas plegables y la copa menstrual. “Durante los años que funcionó el local, me encargaba de buscar nuevos productos, la publicidad y la gestión administrativa del local. Vivía en Colegiales, iba casi todos los días en bicicleta al negocio y sentía que finalmente había encontrado una manera de vivir tranquila y conforme con lo que hacía”.

“Planté semillas que crecieron rápidamente”

Mientras el negocio de Palermo crecía y se consolidaba como una marca con nombre propio en el rubro, María hizo la transición de la abogacía hacia su nuevo costado emprendedor. “Mientras tenía algo seguro, fui plantando semillas que crecieron rápidamente. No hubo en ningún momento sensación de salto al vacío”.

Durante ese tiempo, también recordó una experiencia que había tenido a sus diez años cuando una maestra hizo una meditación guiada grupal. “Al finalizar me llamó aparte porque le había sorprendido cómo me había relajado y entregado a la actividad. No me creía que era la primera vez que lo hacía. De ahí en más, quedó en claro que mi capacidad de visualizar era muy fuerte”.

“El ambiente se estaba poniendo raro”

Eso lo llevó a estar más alerta a lo que sucedía a su alrededor. Pudo notar con agrado que el local atraía a mucha gente, especialmente a quienes realizabas terapias alternativas que no estaban entonces en el mainstream. Investigó, se formó, probó diferentes cursos y actividades. “Recibía invitaciones para lugares y fui encontrando mi camino. Al principio, era más por curiosidad, pero se me volvió casi obligatorio hacer terapias cuando en la familia explotaron fuertes conflictos vinculares. Básicamente mi familia entró en una guerra de todos contra todos. Comencé a transitar un camino personal de crecimiento interior y espiritual, acompañada por guías, y tuve el deseo de aprender más y formarme profesionalmente en meditación guiada, visualización creativa o auto-programación mental”.

La meditación guiada es una actividad realizada por dos partes. De un lado está el que guía y dirige la meditación y por la otra parte, el que recibe y realiza el trabajo de visualización. Quien facilita la actividad ofrece, de manera sencilla, el paso a paso de la visualización, además de la respiración y la intención. Este ejercicio es real para el cerebro. La meditación guiada permite calmar la mente y poner la imaginación al servicio de la sanación. El objetivo es acceder a lo más profundo del ser para lograr objetivos concretos. En la meditación guiada hay un lenguaje donde la persona no tiene control; entonces puede dejar de hacer trabajar a la razón, para darle paso a los pensamientos y emociones a los que no accede tan fácilmente.

En 2016, de forma casi inesperada y pese a que el local tenía un buen nivel de ventas, María decidió bajar la persiana de su emprendimiento. “Me cansé de las imposiciones fiscales, de que fuera imposible importar todos los productos novedosos que había en el exterior. El ambiente se estaba poniendo raro y no di muchas vueltas. Un día cerré el negocio. Me tomó mas de un año liquidar todo el stock y terminar todas las cuestiones administrativas. Parece gracioso pero me llevó más tiempo e inversión cerrar que abrir”.

“Deseaba con todo mi corazón vivir en Europa”

Sus días estaban alborotados por tantos cambios, pero las meditaciones la ayudaban a mantenerse en eje y perseguir su propósito. De hecho, fue en la práctica y en esos espacios para ella misma que encontró lo que quería para el siguiente capítulo de su vida. “Deseaba con todo mi corazón vivir en Europa, lo deseaba lo deseaba y no se me daba. Hasta que un día se dio”.

Su camino la llevó a instalarse en Francia. Su belleza, su comida, la calidad de vida y la cultura de ese país siempre le habían parecido fascinantes. “Visité muchos países, siempre compartí muchos momentos con franceses. Me pareció que era una cultura equilibrada que dejaba espacio para todos momentos de la vida: para el trabajo, para el buen comer, para el deporte, la cultura, la familia y el viajar. Sin embargo, hoy la cultura francesa no esta bien vista. ¡Cada vez que digo que vivo en Francia todo el mundo tiene algo malo para decir de los franceses! Me da mucha pena que sea así, la cultura francesa tiene mucho para dar especialmente en materia de cine, gastronomía y saber vivir”.

“Lo importante es desear y no ser un muerto vivo”

Hoy María vive en las afueras de Paris, en Rambouillet, junto a su novio Olivier. Trabajo para los museos Musée d´Orsay, Palais du Roi de Rome y Château de Versailles. Además, a través de su Espacio LAM, ayudo a las personas a armonizarse, sanar el pasado y programar un futuro mejor.

Continúa estudiando la carrera de sobre los nuevos paradigmas de la enfermedad y homeopatía. Pese a tener varias formaciones de terapias alternativas en mi su haber, hoy elige presentarse como especialista en meditación guiada por la capacidad sanadora y a la vez creadora que se puede lograr. La meditación guiada es una terapia que trabaja la profundidad del ser, las creencias, los recuerdos, las emociones, la mente e incluso el cuerpo.

“Como dice Fito Páez, lo importante es desear y no ser un muerto vivo. Me siento viva con muchas ganas de vivir y de hacer muchas cosas. Este cambio me ayudó a poder gestionar mejor mis emociones, tanto de ansiedad, estrés, enojo o falta de seguridad. Aprendí, también, a saber retirarme de situaciones cuando no quiero estar y poder animarme a ambicionar un futuro aun mejor. Decimos que tenemos la capacidad de crear nuestra realidad y es cierto. La manera en la que pensemos planta una la semilla que en un futuro es. Por eso, tenemos que prestar atención a lo que consumimos, a lo que decimos y hacemos. Uno planta una semilla que no sabe cuándo va a germinar. La visualización de lo que será esa semilla queda de alguna manera flotando en una energía invisible que circula entre nosotros y que tiene muchas chances de replicarse en la materia”.

