El 63% de los usuarios de una app de citas se enfocará más en la responsabilidad afectiva que en lo físico

Tres lecciones habremos aprendido en este 2022, que está pronto a terminar: 1) las segundas partes pueden ser muy buenas (Ben Affleck y Jennifer López ya lo demostraron), 2) nadie está a salvo de la infidelidad (larga es la lista de parejas de famosos que rompieron por cuernos) y 3) la responsabilidad afectiva es el único camino posible hacia una relación amorosa saludable (y nótese que ya no decimos “estable”). Fundamental es asimilar ese último punto: si queremos tener “éxito” tanto en las aplicaciones de citas como en el plano offline, es indispensable empezar a ser conscientes de lo que queremos y de cuáles son nuestros límites para no invertir emocionalmente en quienes no sintonizan con nuestros objetivos. Honestidad, la gran promesa del 2023.

Los cambios en las relaciones

Una encuesta reciente realizada por Bumble entre 15.000 usuarios de la aplicación en todo el mundo sugiere que el próximo año el 63% se enfocará en apreciar la madurez emocional y no tanto en la apariencia física de las personas, mientras que el 42% estará abierto a explorar el sexo y la intimidad por fuera de su zona de confort. Según la investigación, será tiempo de nuevos comportamientos como el hardballing (relaciones sensatas), del aumento de las citas sin alcohol (o dry dating) y hasta desarrollaremos cierta obsesión por hacer que los pasatiempos sean escenario de los primeros encuentros presenciales (hobby-dating), un recurso perfecto para minimizar la tensión que significa sentarse frente a frente con un desconocido en un café o en un restaurante. Esto encaja con la frugalidad que impone el contexto económico en todo el mundo: el creciente aumento del costo de vida obliga a repensar el presupuesto que destinamos a las salidas. Comer afuera es cada vez más caro, y pocos pueden inmolarse al momento de pagar la cuenta solo para sostener una pose, así que adiós a las cenas en sitios elegantes y hola al cafecito en la plaza. El 28% de los consultados por Bumble considera importante blanquear esos asuntos de dinero y más de la mitad (57%) admite que buscará salidas sencillas, de hecho, el 32% siente menos interés por las citas con “exceso de producción”, aseguran las cifras del sondeo.

Respecto de los estereotipos, la promesa es que de a poco irán cayendo. Uno de cada tres consultados (38%) estará abierto a salir con personas más allá de su ‘tipo’ o preferencia física; mientras que uno de cada cuatro (28%) va a desoír la opinión de los demás sobre lo que consideran es su pareja ideal. ¿Qué estamos buscando?: amor del bueno, nada menos. En ese sentido, la experiencia de la pandemia ayudó a ordenar las prioridades individuales, por lo que más de la mitad (52%) ha establecido nuevos límites durante el último año. Esto incluye especialmente ser claros al momento de verbalizar necesidades y expectativas románticas, lo que queremos para nuestra vida y lo que no, razón por la que el 59% aseguró estar más consciente de cómo se expone ante los demás. En cuanto al sexo, ya no será tan casual. Al dejar de ser tema tabú, más de la mitad coincide en la importancia de discutir gustos y deseos antes de pasar a la acción. Uno de cada cinco (20%) asegura haber dedicado tiempo a explorar mejor su sexualidad y, (quizá en consecuencia) el 14% ahora está considerando tener una relación no monógama.

Equilibrio entre tiempo libre y trabajo

Del mismo modo, cambian las reglas en pro de un equilibrio entre el tiempo libre y el trabajo, algo en lo que el 49% de los usuarios dice estar enfocado, incluso el 13% admite que ya no saldrá con alguien que tiene un trabajo muy exigente. “El 2022 fue un año ‘formativo’ gracias al regreso de los viajes, el aumento drástico de nuestra vida social y compromisos, y una serie de eventos globales turbulentos. Sin embargo, para algunas personas, la pospandemia los dejó sintiéndose fuera de control y agotados. En respuesta a esto, vemos que los miembros de Bumble ahora priorizan identificar y articular claramente sus límites. Estos límites pueden ser emocionales, como ser sinceros sobre lo que quieren o en reconocer las banderas rojas y verdes; y también asegurarse de no comprometerse demasiado, fomentando conversaciones francas sobre temas que antes eran tabú” sostiene Samantha García, directora de Bumble para América Latina. “Todos estos cambios están trasformando los vínculos. A medida que nos acercamos al nuevo año, nos alienta ver como los solteros están desafiando el status quo en pos de relaciones más saludables” agregaba.

Que así sea! Amén...

