Abrió su café de especialidad y reveló qué es lo más difícil de emprender: “Llamé a 15 personas, quedé con 9 y se presentó solo una”

El empresario español Eric Ponce entrevistó a Lorena, una emprendedora de una cafetería de especialidad llamada Bristol Coffee, ubicada en la zona de Viladecans, Barcelona, España.

La entrevista, que salió a la luz en un pódcast estrenado en octubre de 2025, buscó conocer el detrás de escena de un emprendedor: cuánto invirtió, qué trabas encontró y de qué forma va recuperando el dinero invertido.

Lorena en su cafetería de España

Para poner en marcha el negocio, Lorena invirtió una suma, aproximada, de 100 mil euros. El primer obstáculo que debió sortear es el armado del salón: en España se necesita de una licencia especial para cafetería. Sin poder conseguirla, obtuvo una de panadería, lo que limitó el uso de mesas para atención al público.

Una vez que se estabilizó, los márgenes de ganancia comenzaron a crecer. “En un año obtuvimos una ganancia de 138.000 euros y me queda en el banco un 8-9%”, explicó. Pasado en limpio: cada 100 euros que ingresan a la caja, la ganancia es de 8-9 euros.

Abrió su café de especialidad y reveló qué es lo más difícil de emprender

Los bares son un punto de encuentro en cada barrio. Aunque solo se elogie la materia prima, por detrás de cada café de especialidad hay una rutina de sacrificio para hornear la mercadería, exhibirla en mostrador, capacitar a los empleados y, sobre todo, obtener ganancias acordes para sostenerse en el tiempo.

Lorena aclaró que la facturación mensual de Bristol Coffee oscila entre 11 y 12 mil euros mensuales. Los gastos fijos -alquiler, sueldos- van entre 7000 y 7500; la mercadería -granos de café, leche, elementos de repostería- van entre 2000 y 3000.

“El negocio se sostiene y crece”, destacó la dueña de este emprendimiento que vivió durante varios años en Inglaterra. Lo más curioso de este caso es que a Lorena no le gustaba el café. Sin embargo, al ver un horizonte viable, comenzó a formarse e interiorizarse sobre los beneficios de esta infusión reconocida en gran parte del mundo.

El café es un producto noble del que se pueden extraer onerosas ganancias Andre Penner - AP

“Empecé a investigar el mundo del tueste, me formé como barista y vi que acá en España el café de verdad estaba cobrando fuerza", explicó la protagonista de esta historia sobre la veta que encontró para poder montar su propio negocio.

Más allá de la ganancia y de cómo funciona su proyecto personal, Lorena aun no puede encontrarle la vuelta a la contratación de empleados. “Lo que peor llevo es el personal. A veces llamo a 15 personas para la entrevista, quedo con nueve y se presenta solo una“, se lamentó.

Entre excusas varias, Lorena debe lidiar con un mundo que todos los días le depara una sorpresa por ausencias intempestivas que la obligan a modificar el esquema establecido.