Rubén Tejerina, albañil de 50 años: “Si una persona se implica y es buena, van a pagar por ella en las obras”

España registra desde hace décadas una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, lo que representa cada vez menor presencia de jóvenes en edad de trabajar. Algo similar sucede en Argentina y en otras partes del mundo. A raíz de esto, el testimonio de un albañil de 50 años cobró fuerza tras exponer la realidad que atraviesa el sector de la construcción.

Frente a la escasez de mano de obra cualificada que frena las obras, un veterano de la albañilería defendió el valor de los oficios tradicionales Irene Miller - Shutterstock

El problema del relevo generacional afecta de lleno a los oficios tradicionales y manuales. Por ejemplo en España se necesita en la actualidad cerca de 700.000 albañiles, una cifra a la que se suma la escasez de plomeros, carpinteros, electricistas y soldadores. Pequeñas empresas familiares y mano de obra inmigrante sostienen hoy una actividad fundamental para la economía.

Rubén Tejerina, quien dirige su propia empresa familiar en el país europeo, habló con El Periódico de Extremadura, donde analizó los retos del sector. Según contó, empezó en las reformas durante su adolescencia junto a su padre, de quien aprendió los secretos de la profesión. Sin embargo, el panorama actual resulta muy distinto al de sus inicios.

Hoy en día, el retiro de un profesional no encuentra sustituto. Sobre esto, Tejerina admitió la profunda preocupación que existe entre los jefes de equipo por la falta de personal: “Estoy rezando todos los días para que la gente continúe, no se aburra”.

La realidad del sector de la construcción afecta a diversos países del mundo (Foto AP /Matt Rourke) Matt Rourke - AP

La falta de relevo no solo impacta en la albañilería, sino en toda la cadena necesaria para edificar una vivienda. La ausencia de electricistas o plomeros paraliza proyectos, lo que extiende los plazos de finalización. “Obras que antes podían durar seis o siete meses ahora se van a ocho o nueve”, lamentó el albañil. A esto se suma el incremento constante en el precio de los materiales, situación que dificulta la fijación de presupuestos cerrados.

Pese al auge de las casas prefabricadas, el especialista defendió la edificación de toda la vida con ladrillo, yeso y teja. “Una casa te puede durar 40 o 50 años sin apenas tocarla”, aseguró con orgullo al reivindicar la calidad de la obra manual.

El trabajo en la obra exige un gran esfuerzo físico bajo condiciones climáticas duras. Para mitigar este desgaste, Tejerina aplicó en su empresa una jornada continuada que finaliza a media tarde, una medida que busca mejorar la calidad de vida de sus cuatro empleados.

Ante la alta demanda de profesionales cualificados, el constructor envió un mensaje directo a las nuevas generaciones que buscan un futuro laboral estable: “Si una persona se implica y es buena, van a pagar por ella”.