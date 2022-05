“Éramos tres en la cama, pero no pasó nada”: la insólita explicación de la mujer que desató un escándalo

Días atrás estalló un escándalo de proporciones impensadas en la prensa inglesa cuando apareció una foto del exfutbolista del Liverpool, Andy Carroll, que dormía con una mujer en un hotel de Dubai. El deportista habría terminado de ese modo la noche de su despedida de soltero, ya que tenía pensado casarse en pocas semanas con su novia, Billi Mucklow, que no era ciertamente la de la fotografía. Ahora, cuando la imagen pone en duda la realización de la boda, la mujer protagonista de la foto -que también la sacó- salió a defender al jugador. “Éramos tres en la cama, pero no pasó nada”, aseguró.

Carroll, que actualmente juega en el West Bromwich Albion, de la segunda división inglesa, había viajado con su novia por 10 años, con la que tuvo tres hijos, a Dubai para que cada uno de ellos, con sus respectivos amigos, realizaran allí su despedida de soltero, ya que habían planeado su boda para mediados de junio.

Días atrás, el delantero había subido una foto junto a su prometida en Instagram para celebrar la cuenta regresiva para su casamiento. Allí, el jugador, que también jugó en el Newcastle y en la selección inglesa juvenil, escribió, orgulloso: “Cuando tienes a la mujer indicada, no importa lo que pase”. Pero parece que lo que pasaría después sí iba a importar.

Andy Carroll junto a Billi Mucklow, con quien tenía planeado casarse en pocos días; luego de la difusión de sus fotos con otra mujer en su despedida de soltero, el casamiento estaría en peligro @billimucklow - @billimucklow

Según lo que relatan las crónicas de los medios ingleses, Andy, de 33 años, había recibido la visita de Paul Dummett y Mark Gillespie, compañeros del Newcastle, que llegaron a Dubai sorprenderlo y hacer su propia fiesta. En los festejos, el pasado miércoles, el jugador habría conocido a Taylor Jane Wilkey, empleada del bar de un hotel en una estancia de playa llamada Cove Beach, y la habría invitado a su habitación en el Fairmont Palm Resort junto con otra amiga.

Carroll tal vez nunca imaginó que en esa noche, mientras dormía, alguien le iba a sacar una foto que daría la vuelta al mundo. Y, lo que es peor, llegaría a la vista de su -entonces- futura esposa. En la imagen se lo ve al futbolista completamente dormido, tirado en una cama junto a una mujer rubia, la mismísima Taylor, que parece estar sin ropa y que tira un besito a la cámara de su propio celular.

Pero para terminar de acrecentar las sospechas de engaño por parte del futbolista, la chica, de 27 años, se sacó otra foto más, frente al espejo del baño del hotel, en el que ella lleva puesta una bata que tiene bordado el nombre “Andy Carroll”.

La fotografía de Andy Carroll junto a una encargada de un bar en Dubai inició la polémica sobre una supuesta infidelidad del futbolista a dos semanas de su boda Redes sociales - Redes sociales

Las aclaraciones de la mujer de la foto

Ahora, unos días más tarde de la difusión de las fotos y cuando el escándalo ocupó la tapa de todos los tabloides británicos, Taylor Jane Wilkey salió a aclarar la situación. Dentro de lo posible.

En primer lugar, la muchacha le pidió perdón a Billi Mucklow, la prometida de Carroll, por “el lío” que ella había armado, pero la tranquilizó afirmando, con una metáfora futbolera poco sutil, que aquella noche él estaba “demasiado destrozado para anotar”. Según los reportes, el futbolista había estado bebiendo junto a su grupo de amigos durante 17 horas antes de enfilar hacia la habitación con Taylor y otra mujer, la personal trainer Phoebe Robb, de 27 años.

Taylor Jane Wilkey pasó la noche con Andy Carroll y otra mujer, y también se sacó fotos con la bata de él puesta The Sun

Ahora, la muchacha que pasó la noche con el futbolista aseguró al medio británico The Sun que estaba “enormemente avergonzada” por lo que había ocurrido pero aseguró que no hizo nada malo. La joven le envió un mensaje directo a la prometida del delantero: “Lo siento, Billi, entiendo cómo se ve, pero no tuvimos sexo. No pasó nada sexual entre él y yo, lo juro”.

“Es un caballero, simplemente bebió demasiado y se desmayó en la cama. No intentó nada, e incluso si hubiera querido, estaba demasiado borracho. Nunca debí haberme metido en esa situación, pero no pasó nada malo”, continuó con su testimonio Wilkey.

Con respecto a las imágenes que circularon, la joven también se mostró arrepentida. “Simplemente me siento mal por tomar fotos, todo estaba pensado como para hacer una broma porque Andy estaba tan borracho que solo nos estábamos riendo”, dijo.

La muchacha contó también que se había tomado esa selfie famosa en la cama alrededor de las 5 de la mañana, cuando el futbolista estaba profundamente dormido. Y también aseveró que ella no se encontraba desnuda, que llevaba un vestido rosa tipo tubo con un escote que daba esa sensación.

Taylor Jane Wilkey y Phoebe Robb durmieron con Andy Carroll en su despedida de soltero pero, según la primera de las mujeres, en la cama "no pasó nada" The Sun

La mujer dijo también que había más gente en la habitación, amigos de Carroll y que, jugando con ellos, se habían puesto -tanto Taylor como Phoebe- la bata del futbolista. “Luego, Phoebe y yo terminamos en la cama con Andy”, añadió la muchacha, pero aclaró: “Sí, hubo tres en una cama, pero no pasó nada, estábamos todos tan borrachos que nos desmayamos”.

“No debería haber tomado las fotos y compartirlas con amigos, pero estoy enojada porque se filtraron a los medios. Parezco una oportunista, pero no lo soy. Recibí amenazas de muerte y mensajes de odio luego de esto, fue muy molesto”, agregó la joven, que, sobre el final, volvió a hablar sobre el matrimonio del futbolista: “Espero que Billi lo perdone. Andy es un buen tipo. Odiaría que cancelaran la boda por todo esto”.

De acuerdo con The Sun, la prometida de Carroll, Billi Mucklow -quien también es famosa gracias a participar del reality británico Towie- va a luchar para que el incidente no desuna a su familia, pero le exigirá a Andy que “entregue todo” lo que tiene con relación a esa noche de despedida de soltero, para realizar un sinceramiento total que pueda salvar la boda.

Billi Mucklow habría quitado la foto de su prometido Andy Carroll de su foto de WhatsApp, según dijeron sus allegados Mirror

Mientras tanto, otros allegados aseguran que la Mucklow sacó la foto que tenía del futbolista junto a ella en su perfil de WhatsApp, lo que daría a entender que el incidente del hotel de Dubai afectó de alguna manera la relación entre los integrantes de esa pareja.