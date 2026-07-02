El antiguo método chino que ayuda a calentar la cama antes de acostarse

Con la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas, mantener el dormitorio cálido se vuelve una prioridad para muchas personas. Aunque las estufas, los acolchados gruesos y las frazadas suelen ser los recursos más utilizados para combatir el frío, también existen alternativas tradicionales que permiten calentar la cama antes de acostarse sin necesidad de encender la calefacción. Se trata de una práctica simple que, con el paso del tiempo, sigue siendo una opción eficaz para hacer más confortable el descanso durante las noches más frías.

Uno de los métodos más conocidos es el Tang Po Zi, una antigua técnica originaria de China que se utilizaba para templar la cama antes de ir a dormir. Consistía en un recipiente elaborado de metal o cerámica que se llenaba con agua caliente y luego se colocaba entre las sábanas para que el calor se distribuyera de manera gradual.

El Tang Po Zi se utilizaba para calentar la cama antes de dormir mucho antes de la aparición de la calefacción (Foto: imagen ilustrativa con IA)

Su objetivo era mantener la cama cálida antes de acostarse, una solución muy útil en una época en la que los sistemas de calefacción aún no existían. Con el paso del tiempo, este tradicional invento inspiró las actuales bolsas de agua caliente de goma, que conservan el mismo principio y continúan siendo una alternativa práctica para combatir el frío durante las noches de invierno.

Cómo aplicar este antiguo método

Aplicar este método en casa es muy sencillo y permite disfrutar de una cama más cálida antes de dormir. Para hacerlo de forma segura, solo hay que seguir estos pasos:

Calentar agua sin que sea imprescindible que llegue al punto de ebullición.

Llenar un recipiente térmico diseñado para soportar altas temperaturas.

Cerrar correctamente el recipiente para evitar pérdidas o derrames.

Colocarlo entre las sábanas o debajo de las mantas entre 15 y 30 minutos antes de acostarse, para que el calor se distribuya de manera uniforme.

Antes de ir a dormir, retirarlo o dejarlo a los pies de la cama, según la comodidad y la preferencia de cada persona.

Es ideal para templar la cama antes de dormir durante las noches más frías del invierno (Foto: Freepik)

Si bien es una técnica sencilla y, en general, segura, conviene seguir algunas recomendaciones para evitar accidentes. Lo ideal es utilizar únicamente bolsas o recipientes fabricados para contener agua caliente, sin llenarlos por completo y comprobando siempre que estén bien cerrados y no presenten pérdidas. Además, es importante respetar las indicaciones del fabricante y evitar usar agua hirviendo si no está recomendado.

También se aconseja no mantener el recipiente en contacto directo con la piel durante períodos prolongados para prevenir quemaduras. Siguiendo estas precauciones, este antiguo método continúa siendo una opción práctica, económica y eficaz para calentar la cama antes de acostarse, aportando una mayor sensación de confort durante las noches más frías del invierno.