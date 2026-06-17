El truco finlandés para aislar las ventanas del frío

En Finlandia acostumbran a vivir con temperaturas bajo cero gran parte del año. Sus hábitos se basan en optimizar al máximo los recursos para poder hacer un mejor aprovechamiento. De ese modo, a lo largo de la historia aprendieron cómo vivir así y en la actualidad enseñan sus trucos al resto del mundo. Al transitar en la Argentina la temporada de invierno, un método finlandés para conservar el calor en el hogar podría ser de ayuda para ahorrar dinero y energía. Descubrí cómo aplicarlo sin complicaciones.

Esta técnica es popular porque impide que el aire fresco ingrese a la casa a través de las ventanas y consiste en pegar papel con burbujas sobre las ventanas; es una alternativa para los días con temperaturas más bajas.

Pegar plástico con burbujas en las ventanas puede servir de aislante contra el frío de invierno (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Al pegar el papel de plástico, se crea una capa extra que funciona como aislante. Es una barrera casera y económica; no solo ayuda a que el calor no se escape por los vidrios, sino que además permite que la luz solar pase.

Para que surta un mejor efecto, el vidrio debe estar limpio antes de pegar el plástico de burbujas. Esto ayuda a que se adhiera y no se generen espacios en medio que faciliten el acceso del aire frío del exterior o la condensación.

Se volvió viral por mostrar el truco definitivo para aislar su casa del frío

Paso a paso

Limpiar el vidrio con un paño con alcohol etílico.

Medir y cortar el papel acorde a la dimensión de la ventana.

Humedecer la ventana desde el lado interno con un rociador.

Pegar el plástico con burbujas sobre el vidrio y presionar suavemente.

Una vez que esté firme, cortar los extremos que sobran.

Además de esta técnica propia de Finlandia, existen otras que tienen el mismo efecto, como utilizar burletes de espuma, selladores de puertas y ventanas o cortinas gruesas.