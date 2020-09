El asesino de John Lennon se disculpó con Yoko Ono: "Lamento el dolor que causé"

Desde 2000, después de cumplir veinte años de prisión, Chapman podría acceder a la libertad condicional, un beneficio que se le ha negado once veces con el argumento de que "su liberación sería incompatible con el bienestar de la sociedad"

Mark David Chapman se disculpó con Yoko Ono por el asesinato de John Lennon, cometido hace casi 40 años. Lo hizo durante su última audiencia, donde se le negó la libertad condicional por undécima vez. El criminal dijo que lo que hizo "fue un acto extremadamente egoísta" por el que cree que merece la pena de muerte.

La audiencia tuvo lugar en el Wende Correctional Facility en Nueva York, donde Chapman ha estado detenido durante los últimos ocho años. El hombre aseguró que mató a Lennon para su "gloria personal" y agregó que piensa en el crimen "todo el tiempo". Después de disculparse, el homicida explicó: "Lo asesiné porque era muy muy muy famoso. Esa es la única razón. Él era famoso y yo estaba buscando mi gloria personal de manera muy egoísta. Lamento el dolor que le causé a ella (refiriéndose a Ono)".

Mark Chapman asesinó a John Lennon cuando tenía 25 años. El homicida aseguró que el crimen que cometió fue solo para su propia gloria y que por eso merecería la pena de muerte Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS

Desde el año 2000, después de cumplir dos décadas en prisión, el asesino se encuentra en condiciones para acceder a la libertad condicional, un beneficio que se le ha negado once veces con el argumento de que "su liberación sería incompatible con el bienestar de la sociedad".

Yoko Ono escribió varias notas advirtiendo que Chapman hoy sigue representando una amenaza para ella y su familia. Si bien no hizo ningún comentario sobre las disculpas del asesino, tuiteó sobre un evento que se celebrará el mes que viene en ocasión del que hubiera sido el ochenta cumpleaños de Lennon.

Durante la audiencia, Chapman, que tenía 25 años cuando asesinó al músico, dijo que ahora que es mayor puede darse cuenta de que fue un "acto despreciable". Se refirió también a su fascinación por el libro The Catcher in the Rye (El guardián entre el centeno) de Sallinger durante aquella época y confesó que se sentía identificado con el aislamiento y la soledad del personaje principal.

"Cuando a conciencia uno trama el asesinato de alguien y sabe que está mal y además solo lo hace por uno mismo, en mi opinión ese acto merece la pena de muerte. Si la ley y usted deciden dejarme aquí por el resto de mi vida, no tengo ninguna queja", se manifestó Chapman frente al juez.

John y Yoko en la fachada del edificio Dakota donde el 8 de diciembre de 1980 el músico fue asesinado por cuatro disparos en la espalda

El Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York concluyó que consideraba inquietante la declaración del homicida acerca de que "la infamia te trae gloria". Elogió su crecimiento personal pero dijo que "su acción egoísta le robó la oportunidad a futuros fanáticos de experimentar las palabras de inspiración que este artista brindaba a millones de personas. Su acto violento causó devastación no solo a familiares y ex miembros de la banda, sino también al mundo entero".

El día del asesinato, 8 de diciembre de 1980, Chapman fue al edificio The Dakota en el Upper West Side de Manhattan y le pidió a Lennon que le firmara un álbum mientras se estaba yendo a un estudio de grabación. Cuando regresó a su casa junto con Yoko, alrededor de las diez y media de la noche, el asesino continuaba allí esperándolo para dispararle cuatro veces en la espalda y el hombro. El músico fue trasladado a un hospital pero murió una hora después del ataque.

Durante el juicio, Chapman se declaró culpable. Hoy está casado y su esposa, de 69 años, vive cerca de la cárcel. Allí, el asesino trabaja de portero en un bloque restringido donde fue colocado por su propia seguridad.