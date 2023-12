LA NACION

Es fácil notar la felicidad en las personas porque desde el segundo en que la experimentan se les sube a la cara, no en vano dicen por ahí que el rostro es el cartel luminoso donde se anuncian nuestras emociones. El sistema nervioso se activa y enseguida los músculos faciales se ponen en marcha para esbozar una sonrisa o un ceño fruncido, entre un casi infinito menú de expresiones que comanda el cerebro. Sigue siendo el mismo individuo solo que ahora luce un halo indescriptible, una transformación sutil, como el personaje de Mercedes Morán en El amor menos pensado, cuando sale de una tienda de perfumes casi levitando luego “estrenar” su vida de divorciada en brazos de un joven vendedor, devenido en amante casual. Todos en la calle se dan vuelta a mirarla porque Ana irradia un… “boyfriend air” (o un aire de novio) imposible de disimular.

La felicidad y sus 17 formas de manifestarse

La expresión, que se ha hecho viral entre los usuarios de Tik Tok durante las últimas semanas, viene a describir exactamente ese cambio en la apariencia física (negativa, en este caso) que experimentan quienes están en una relación sentimental. Una investigación publicada hace poco en Proceedings of the National Academy of Sciences sugiere que la felicidad tiene unas 17 formas faciales de manifestarse. “La felicidad actúa como un pegamento social y necesita la complejidad de las diferentes expresiones faciales; el disgusto es solo eso: el disgusto”, afirmaba en una entrevista Aleix Martínez, investigador de la Universidad del Estado de Ohio y coautor del estudio junto con Ramprakash Srinivasan.

A veces las caras engañan y encubren emociones, cómo saber qué sienten de verdad Shutterstock

Según sus conclusiones lo que “resplandece” en nuestra apariencia es una sutil variación de color que se produce en los alrededores de la nariz, la cejas, la barbilla y los cachetes, algo que el 75% de las personas está en condiciones de apreciar en los demás: “Hemos identificado patrones de coloración facial que son únicos para cada emoción estudiada. Y no solo percibimos esos cambios en la cara, sino que también los usamos correctamente para identificar cómo se sienten las otras personas, tanto si lo hacemos conscientemente o no” explicaba Martínez acerca del impacto del cerebro en el flujo sanguíneo, visible más allá de la edad y el color de la piel.

Martínez y Srinivasan partieron de una lista de 821 palabras en inglés asociadas a diversos sentimientos para probar su teoría. Luego las tradujeron a casi todos los idiomas y buscaron en Internet imágenes faciales hasta conformar una suerte de archivo de casi siete millones de gestos distintos. Entre sus conclusiones encontraron que los humanos pueden producir una cantidad extraordinariamente grande de expresiones faciales. Los modelos computacionales y los estudios cognitivos, e incluso la psicología social, han planteado durante mucho tiempo la hipótesis de que el cerebro necesita interpretar visualmente estas unidades para comprender las acciones e intenciones de otras personas. “Utilizando imágenes de resonancia magnética funcional y un enfoque innovador de análisis de aprendizaje automático, identificamos una codificación consistente y diferencial de unidades de acción en el cerebro. Estos resultados proporcionan la primera evidencia de una representación de unidades de acción en el cerebro y sugieren un mecanismo para el análisis de un gran número de acciones faciales, y una pérdida de esta capacidad en psicopatologías” aclara el autor.

Casi imposible de disimular

Aunque los seres humanos podemos configurar mil veces la cara para transmitir emociones, solo 35 son reconocibles por todas las culturas, pero en el 90% de los casos la felicidad es la más fácil de notar: se enrojecen las mejillas y las sienes, y el mentón adquiere un ligero tono azul. Como era de esperar, ya se están analizando fórmulas para crear maquillajes inteligentes capaces de disimular las emociones más profundas, una pérdida de tiempo en el caso de un encuentro fogoso, cuyas huellas permanecen indelebles por un buen tiempo...

