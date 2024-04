El camino a las citas: una app estrena funciones para que la primera pregunta o frase “rompehielos” termine en encuentro

Escuchar

Aquellas fórmulas básicas (hola, qué tal) ya no rinden, pero... ¿qué preguntar en las aplicaciones de citas para romper el hielo sin quedar como tontos, obvios o simplemente seres faltos de chispa e imaginación? La primera frase o comentario sigue definiendo el éxito de una cita, o al menos es un claro indicador de cuánto podría durar el hechizo virtual entre dos usuarios que han hecho crush. Habiendo un mercado de solteros (disponibles) cada vez más acotado y una demanda de amor disparada, las mujeres que han tomado las riendas de su agenda sentimental están entrenadas en el arte de escudriñar al mínimo las fotos del carrete para encontrar el detalle capaz de abrir una conversación fluida con el elegido. Pero convengamos que, aunque la creatividad y la originalidad tienen premio, la tarea de seducir, agota.

Las apps de citas se modernizan para lograr mejores resultados Shutterstock

A punto de cumplir una década en el mercado del amor en línea, Bumble se reinventa para mejorar la experiencia de miles de usuarias en el mundo que apuestan a la herramienta para alcanzar sus objetivos románticos. Pensada exclusivamente para que las mujeres tomen la iniciativa, lo que la hace diferente al resto de las opciones, además de cambiar la identidad de la marca y actualizar su diseño, la plataforma acaba de lanzar un conjunto de funciones nuevas pensadas para agilizar las dinámicas del icebreakers. Así llega “Opening moves”, que consiste nada menos que en una lista de preguntas inteligentes preseteadas para ahorrarnos la tarea de parecer geniales.

Agotados de “trabajar” en las citas online

Justamente esta nueva herramienta surgió ante el agotamiento que provoca “trabajar” para despertar el interés de alquien desconocido. En un sondeo realizado entre miembros de la comunidad que permitió detectar cierto hartazgo de las citas online, la app de citas encontró que la mitad (46%) de las usuarias consideraba que tener más formas de iniciar una conversación mejoraría su experiencia, por lo que mediante Opening moves ahora solo resta elegir una pregunta o comentario de una lista recomendada, por ejemplo, “¿Cuáles son tus red y green flags”, “Cuál fue tu cita más loca”? o “¿algo que nunca adivinaría por tu perfil?... entre otras un poco más arriesgadas.

Además de trabajar para ampliar y actualizar los algoritmos de compatibilidad, en las últimas décadas las plataformas se han ocupado de abordar las problemáticas que surgen constantemente y que impactan de forma negativa en las mujeres, incluyendo la prohibición de la vergüenza corporal y el odio basado en el género, la creación de características para combatir el contenido lascivo no consentido, y el aprovechamiento de la IA (Inteligencia Artificial) para bloquear automáticamente el spam, estafas y esos perfiles falsos que siguen siendo el cáncer del sistema. Durante las pruebas previas al lanzamiento de las nuevas funciones, Bumble descubrió que mejoraban las conversaciones al aumentar las tasas de inicio y respuesta del chat, así como el tiempo dedicado al intercambio.

Saber qué quiere el otro...

Según otros datos surgidos de la encuesta previa a la puesta en funciones de las herramientas, a dos de cada tres (68%) de las mujeres les molesta la gente que no se sincera sobre sus intenciones, un rasgo que hoy es crucial al momento de medir la inversión emocional en un candidato: el 77% de las encuestadas a nivel global afirma que conocer las intenciones del candidato es clave antes de mover el dedo hacia un lado u otro. Los datos también muestran que necesitamos más información antes de conectar con alguien, y que el 80% desliza hacia la derecha una vez que ha chequeado el perfil completo. Para eso se actualizaron las insignias de intenciones para incluir todo tipo de objetivos, desde “citas divertidas e informales” y “no monogamia ética” hasta un “compañero de vida” o “intimidad sin compromiso”. “Muchas personas compartieron su cansancio con la experiencia actual de las citas online, y para algunas esto incluye dar el primer paso. También escuchamos que el empoderamiento no se trata sólo de control, sino también de poder tomar decisiones, por lo que estamos felices de ofrecer mejores alternativas” dijo Lidiane Jones, CEO de la app. “Somos líderes en abordar los desafíos introduciendo características pioneras en la industria como Private Detector para identificar imágenes lascivas no solicitadas, Inteligencia Artificial y aprendizaje automático para distinguir estafas y spam, y con claras Normas de Comunidad“ agregaba.

Las apps de citas se modernizan para lograr mejores resultados Shutterstock

Además, para encontrar matches compatibles más rápido, los intereses comunes y los artistas musicales compartidos se destacan ahora en la parte superior de los perfiles. También ha aumentado el número mínimo de fotos requeridas en un perfil y ha realizado avances en su algoritmo “Para tí”, que es un conjunto diario de cuatro perfiles curados y relevantes basados en las preferencias y coincidencias pasadas.

En fin, todo indica que hay que seguir participando...

LA NACION

Temas Sexo a diario