El consejo de un entrenador sobre el ejercicio físico después de los 60

Cumplir 60 años representa una etapa de cambios profundos donde la calidad de vida depende, en gran medida, de los hábitos cultivados durante décadas previas. En la actualidad, el envejecimiento saludable resulta un objetivo alcanzable si las personas abandonan el sedentarismo y adoptan rutinas de movimiento simples pero efectivas. Según explicó el entrenador personal José Ruiz en diálogo con la revista Clara, el secreto para mantener un estado físico óptimo reside en la constancia y no en la intensidad extrema de los ejercicios.

Después de los 60 años se recomienda caminar a diario para reducir el estrés y mejorar la salud cardiovascular Juice Dash - Shutterstock

La recomendación central del experto español resulta clara: las personas que superaron los 60 años deben caminar 30 minutos durante cinco días a la semana. Esta práctica, sencilla y accesible, no requiere de equipamiento sofisticado ni de inversiones económicas, pero logra poner en funcionamiento la totalidad de los grupos musculares del cuerpo. Las organizaciones de salud a nivel global coinciden en esta línea al sugerir un rango de entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada cada siete días. “Traducido a la práctica, hablamos de caminar unos 30 minutos al día, cinco días por semana”, afirmó Ruiz.

Uno de los mitos que el especialista busca desterrar es la obsesión por los 10.000 pasos diarios. Aunque esta cifra posee popularidad en el ámbito del fitness, carece de una obligación médica estricta. De acuerdo con los datos presentados, diversas investigaciones científicas demuestran que los beneficios para la salud aparecen mucho antes. “Para muchas personas mayores, alcanzar entre 6.000 y 8.000 pasos diarios ya supone una mejora significativa respecto al sedentarismo”, sostuvo el entrenador. La clave, según su perspectiva, radica en la progresión y la adaptación individual.

Tener vínculos sólidos propician a la longevidad por su impacto positivo en el organismo (Fuente: Pexels)

Los cambios positivos en el organismo suelen aparecer antes de lo que los pacientes imaginan. A nivel fisiológico, la práctica frecuente de la caminata optimiza la capacidad cardiovascular, reduce la fatiga crónica y facilita el desarrollo de actividades cotidianas, tales como subir escaleras o trasladarse por distancias más extensas. Asimismo, el ejercicio regular incide de manera directa en la tensión arterial, mejora la circulación sanguínea y favorece la calidad del sueño. Los efectos también alcanzan al plano emocional, ya que la liberación de endorfinas permite disipar la ansiedad y combatir la apatía o el cansancio mental.

El plan de acción propuesto por Ruiz admite incluso el inicio desde niveles básicos. Para quienes permanecieron inactivos durante años, las sesiones cortas de 10 o 15 minutos resultan estrategias excelentes para comenzar. “Sesiones cortas de 10 minutos ya producen efectos positivos sobre la circulación, la glucosa en sangre y el gasto energético”, explicó el experto. Una vez que este hábito se integra a la vida cotidiana, el usuario puede incrementar la dificultad mediante la incorporación de pendientes, variaciones en el ritmo o una extensión mayor en el tiempo de caminata. La fidelidad a la rutina constituye el pilar fundamental para sostener estos avances y garantizar un envejecimiento activo donde el cuerpo responda con agilidad, energía y una salud robusta que permita disfrutar de la plenitud en la tercera edad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA