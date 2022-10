El dibujo del ananá: descubrió qué significa el código sexual secreto que se usa en los cruceros

escuchar

Una influencer de viajes llamada Dominique -@blogionistatravels- visitó un crucero que tenía como particularidad ser solo para mayores de edad. Luego de una visita por lo camarotes, descubrió algo que compartió en sus redes y se hizo viral: un código sexual secreto.

Según relató en su TikTok, el viaje duró seis días, saliendo desde Miami y deteniendose en los puertos de República Dominicana y Bahamas. Pero más allá de compartir las situaciones cotidianas que podés encontrarte en un viaje de ese tipo, algo le llamó la atención. “Cuando estás en un crucero y ves que todos tienen imágenes de ananás pegadas en las puertas de sus camarotes”, escribió la joven mientras mostraba las imágenes en un clip que ya acumuló más de 11 millones de reproducciones.

Según algunos comentarios en Internet, el ananá se utiliza como código “secreto” para indicar que alguien es swinger y busca conectar con gente que practique la misma actividad. “En un crucero, el símbolo secreto de una ananá al revés se utiliza habitualmente como código para el intercambio de parejas. En la mayoría de los casos, se coloca una piña ilustrada invertida en la puerta del camarote de un huésped interesado en el intercambio de parejas”, informó el sitio especialista en cruceros, Cruise Hive.

Ante las decenas de consultas de los usuarios, Dominique aclaró que el barco no era de temática sexual. “No se trataba de un crucero de swingers, en absoluto. Pero definitivamente había swingers a bordo. Había mucha ‘gente ananá’”, bromeó.

Trabaja en un crucero, muestra cómo viven adentro del barco y generó polémica con un detalle

Una joven dio cátedra de originalidad al crear una cuenta de TikTok en la que comparte cómo es la vida de los trabajadores de un crucero. Su nombre es May y se dedica a publicar videos en los que deja al descubierto varios detalles de su vida “en el mar”. En uno de sus más recientes clips, que se volvió viral, mostró cómo es que vive un trabajador de barco: desde su cuarto hasta las mayores incomodidades que sufren cuando están en alta mar.

En el video dio un pequeño tour de cómo lucen los pasillos de las habitaciones y luego entró a su camarote. Lo primero que se ve es que se requiere de una tarjeta personalizada para entrar a cada cuarto, tal cual como un hotel y como lo haría cualquier otro de los pasajeros. Hay una sala-comedor de tamaño pequeño, una televisión, un mini centro de juegos. A un costado, sobresale un escritorio para realizar cualquier actividad pendiente, así como dos camas en forma de literas, un baño con todo lo necesario, closet y algunos compartimentos secretos para guardar sus pertenencias más preciadas.

La joven mostró como es un camarote de tripulación durante un viaje.

Lo más importante es el lugar en el que descansa y para eso hay dos camas: una para ella y otra para su compañera. Es un sitio de tamaño pequeño, pero sobresale el espacio para una sala-comedor, la cual incluye una televisión y algunos otros objetos de entretenimiento. En cuanto al baño, tiene todo lo necesario: desde una cómoda ducha, un inodoro y hasta un lavamanos con tocador.

May detalló que trabaja diez horas al día, con un horario de lunes a domingo. Es decir, no tiene descanso. Eso le mereció múltiples críticas en los comentarios de su clip, pero ella se defendió al contestar que todo valía la pena porque era como estar de vacaciones. Y es que los trabajadores tienen permitido disfrutar de los puertos a los que los clientes llegan, siempre y cuando no tengan actividades laborales. Además, aseguró que ella era feliz con los paisajes de los que podía disfrutar al trabajar en un crucero.

