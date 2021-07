Secuestraron a su hijo en 1997, recorrió 500 mil kilómetros buscándolo y lo encontró

Guo Gangtang buscó a su hijo secuestrado durante 24 años. El agricultor chino, de 51 años, gastó todos sus ahorros, se subió a una moto y recorrió 500 mil kilómetros y visitó 20 provincias para intentar hallarlo. Este martes, el Ministerio de Seguridad Pública de China informó que lo encontró, junto a otras 2608 personas que estaban desaparecidas, y el tan ansiado abrazo se volvió realidad para este hombre.

El caso de Guo inspiró una película, que se estrenó hace seis años. Su hijo, Guo Xinzhen, fue secuestrado por traficantes de personas enfrente de su casa, en la provincia de Shandong, al este del país, cuando tenía dos años. El hombre nunca dejó de buscarlo y se convirtió en un miembro destacado de las organizaciones que luchan por los desaparecidos en el país. A lo largo de este tiempo, ayudó a otras siete familias en su situación a recuperar a sus hijos.

Según informó Reuters, el hallazgo del joven de 26 años tuvo lugar el domingo pasado: los habían llevado a la vecina provincia de Henan, en aquel triste 1997. El momento en que se reunió con su familia, en la ciudad de Liaocheng, se volvió viral en Internet, donde muchos usuarios conocían su búsqueda a causa del film y otros se conmovieron al enterarse en ese momento.

El momento en que un padre reencontró con su hijo secuestrado en 1997

El llanto desgarrador del padre al ver a Guo Xinzhen y poder abrazarlo conmovió a los usuarios. En una conferencia de prensa, la cartera de Seguridad brindó detalles de cómo se resolvió el caso, mediante el rastreo de ADN.

El subdirector de la oficina de investigación criminal del Ministerio, Tong Bishan, señaló que se tomaron muestras de ADN de personas de Henan después de que las “pistas” redujeran la búsqueda. Según detallaron, un hombre y una mujer de la provincia de Shanxi habían sido detenidos por el secuestro original.

El secuestro de Guo Xinzhen

En septiembre de 1997, el hijo de Guo Gangtang, de dos años, fue secuestrado por una mujer desconocida mientras jugaba frente a su casa. El hombre salió a pedir ayuda y consiguió a más de 500 personas que se pusieron en acción para buscarlo en las estaciones de micros y tren cercanas, posibles vías de salida para el secuestrador.

No se encontraron pistas. Pero este padre desesperado continuó luchando, amplió la foto de su hijo y la hizo imprimir en una bandera con el mensaje “¿Dónde estás, hijo mío? Papá te llevará a casa”.

Guo Gangtang mostró la foto de su hijo secuestrado en todos los medios, recorrió el país y nunca perdió la esperanza de encontrarlo BBC/WEIBO

“Pensé que tal vez hay un rayo de esperanza de encontrar a mi hijo si salgo a buscarlo”, admitió el hombre en diálogo con la Televisión Central de China (CCTV), en 2015. Pese a que aguardó unos meses a la espera de la investigación policial, desde finales de 1997 se subió a su moto y salió a buscar pistas.

“De todos modos, el secuestrador nunca me devolvería a mi hijo. Si me quedara en casa, no habría ninguna posibilidad”, remarcó.

Imprimió volantes y los repartió en 20 provincias, hasta aprendió a usar Internet para intentar buscar más pistas allí. A su vez, imprimió decenas de miles de cartas para pedir ayuda a familiares, amigos, voluntarios y policías en China.

Allí Guo se dio cuenta de que se había metido en un terreno turbio, la mafia del tráfico de personas era más grande de lo que él imaginaba y comenzó a embanderarse también con causas ajenas, recuperó niños perdidos y llevó consigo una colección de avisos de personas desaparecidas.

En 2015, su historia se convirtió en la inspiración de la película Lost and Love, protagonizada por el famoso actor chino Andy Lau.

Al enterarse de la noticia del reencuentro de Guo con su hijo, Lau publicó el lunes un mensaje en sus redes sociales para felicitarlo y reclamó más esfuerzos gubernamentales para combatir el problema del tráfico de niños. “Conocí al señor Guo gracias a la película Lost and Love”, comenzó contando. Y agregó: “Hoy me siento muy feliz y muy emocionado, porque su hijo secuestrado se reunió finalmente con sus padres después de 24 años, gracias a los esfuerzos de los órganos de seguridad pública”.

Lau destacó la persistencia de este padre en la búsqueda de su hijo. Lo mismo hicieron otros miembros del equipo de producción y rodaje de la película, mientras que algunos pidieron en las redes sociales que se haga una secuela que incluya el final feliz, consignó el portal Global Times.

Guo Gangtang y su familia se reunieron con su hijo, que había sido secuestrado en 1997 Captura de video

“Encontré a mi hijo y quiero volver a la vida normal lo antes posible”, dijo Guo en un video que subió a su cuenta de TikTok.

Otros niños secuestrados

Este martes, el Ministerio de Seguridad Pública de China confirmó que, desde que se lanzó la campaña nacional en enero pasado, la policía había localizado y rescatado a 2609 niños desaparecidos o secuestrados, incluidos adultos que faltaban en sus hogares desde cuando eran niños.

En lo que va de 2021, las autoridades resolvieron 147 casos relacionados con el secuestro y el tráfico de niños durante ese periodo, y detuvieron a un total de 372 sospechosos relacionados con esos delitos.

Una de las víctimas fue localizada tras un periodo de 61 años, según el Ministerio.

LA NACION