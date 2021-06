El escalofriante hallazgo de un usuario de Google Earth en un pueblo fantasma

Un usuario de redes sociales compartió un insólito descubrimiento que encontró en un poblado fantasma mientras recorría el mapa de Google Earth.

El tiktoker, llamado Jason Cline, halló a un grupo de “hombres encapuchados” durante un desplazamiento que realizó en la aplicación satelital sobre el territorio de Estados Unidos.

El escalofriante hallazgo que hizo un usuario de Google Earth en un pueblo desierto - Fuente: TikTok

Cline publicó en su cuenta de TikTok el video del espeluznante hallazgo y sorprendió a sus millones de seguidores.

Las imágenes fueron vistas por más de 17 millones de personas. “Lo que estás a punto de ver, no lo puedo explicar y no lo entiendo. Y literalmente, estoy pensando que se supone que no debía ver esto”, advirtió el tiktoker sobre el contenido del video.

A continuación, Cline recorrió el mapa norteamericano hasta el desierto de Nevada y amplió una zona ubicada en el Valle de la Muerte.

Allí, reveló la imagen de una casa abandonada junto a un campo con marcas circulares en el suelo. “Acérquense hasta aquí y, una vez que bajen por completo, encontrarán un objeto circular que se parece una huella digital”, manifestó.

Luego, Cline mostró que cerca de la vivienda se ubicaba un “hombre aterrador vestido de blanco” que agarra una bicicleta con sus manos.

“Pero eso no todo. Si dan la vuelta, hay muchos de estos hombres en un círculo haciendo una especie de ceremonia extraña”, indicó en referencia a varios individuos que se encuentran en una inusual posición.

En un comienzo, los usuarios de Google Earth se asustaron con el descubrimiento hasta que algunos intentaron encontrar este pueblo perdido en sus celulares.

Uno cuestionó: “¿Cómo hiciste para encontrar este tipo de cosas?”. Mientras que otro aseguró: “Esto da miedo porque no vivo muy lejos de allí”.

Las figuras de los hombres vestidos de blanco son en realidad estatuas que forman parte de una instalación de arte llamada “Última Cena” Albert Szukalski

Más tarde, varios internautas explicaron que la insólita escena se trata de una instalación de arte ubicada en la ciudad despoblada de Riolita, cuyo último habitante murió en 1924. Los restos del pueblo fueron usados para filmar películas porque muchas de sus edificaciones continuaron en pie.

Las figuras de los hombres vestidos de blanco son en realidad estatuas que forman parte de una instalación creada por el artista belga Albert Szukalski, que se llama “Última Cena”, y que los turistas pueden visitar.

LA NACION