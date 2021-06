Video: salió de su casa y se cruzó a un hombre que paseaba desnudo en bicicleta

Un hombre, quien se disponía a salir de su casa para ir a trabajar, vivió una extraña situación a las 7.30 de la mañana que lo dejó perplejo: se topó con una persona desnuda que andaba en bicicleta por la puerta de su hogar.

El insólito episodio ocurrió en la localidad de Banfield y las imágenes quedaron registradas por las cámaras de seguridad de la vivienda. Más tarde, el hermano del asombrado sujeto, publicó el video en su cuenta de Twitter que se viralizó en cuestión de minutos.

Salía de su casa hacia el trabajo y se encontró con un hombre desnudo paseando en bicicleta.

“Hoy mi hermano abre la puerta para irse a laburar y se cruza con esto: un tipo desnudo andando en bicicleta a las 7:30 AM. Si me dan un like, subo el video de la reacción”, escribió el usuario @GabittOk.

En el video, el internauta mostró la reacción que tuvieron él y su pareja al ver la grabación en la que su hermano mira atónito al hombre desnudo que se pasea en bicicleta por la calle a pesar del intenso frío.

La cara de asombro del hermano de Gabriel al ver al sujeto desnudo en bicicleta, se viralizó de forma instantánea y cientos de seguidores de Twitter enumeraron las razones más disparatadas, desde que el sujeto estaba cumpliendo con una apuesta que había perdido hasta que se había olvidado la ropa al salir de su hogar.

Los memes, las fotos y los videos de los usuarios para comentar esta extraña situación inundaron las redes sociales. Y hasta un internauta anónimo aseguró que había vivido la misma escena durante el verano y se preguntó si no se trataba de la misma persona.

Uno de los detalles más llamativos del video es que el desnudista parecía estar paseando. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona y los motivos que lo llevaron a realizar semejante espectáculo a la madrugada, a pesar de las bajas temperaturas, por las tranquilas calles de Banfield.

LA NACION