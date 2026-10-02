¿El futuro de la belleza se escribe desde Corea? Con su promesa de luminosidad de pasarela, el K-Beauty fue furor en la Pigmento Fest

La sexta edición de la feria de belleza y cosmética más grande de la Argentina –esto es, la Pigmento Fest– desembarcó hace poco en La Rural con su habitual despliegue de brillo. Y entre más de 50 stands, charlas, masterclasses de maquillaje, test capilares y demostraciones en vivo, el evento que se prolongó durante tres días terminó de coronar al K-Beauty como el más glamoroso suceso en el ámbito del cuidado personal, en este caso de la mano de Skinko su máximo referente en el país.

A las puertas de celebrar su primer año de trayectoria (y casi en simultáneo a la apertura de su séptimo local en el Abasto Shopping), Skinko reinó en Pabellón Azul, llevándose además el hito de ser la tienda número uno en ventas de toda la feria.

La propuesta del K-Beauty (como se conoce al enfoque del cuidado de la piel originario de Corea del Sur) se enmarca en tres consignas clave. La primera: el efecto “glass skin”, que apunta, en vez de cubrir las imperfecciones con maquillaje, a lograr una piel tan luminosa, saludable y hasta translúcida que casi parezca de de vidrio. La segunda se vincula con la prevención y delicadeza: tiene que ver con cuidar la barrera cutánea tempranamente, y con fórmulas siempre suaves y calmantes (al contrario de los tratamientos más agresivos que corrigen los daños ya hechos). La tercera y última pasa por la innovación constante, apoyada en el uso de ingredientes naturales a veces poco convencionales (como la baba de caracol) y texturas ligeras, por lo general en rutinas de varios pasos que además se pueden personalizar.

Lo que sigue, entonces, en un recorrido por las firmas que mejor encarnaron este ritual en la Pigmento Fest: una forma de descubrir los secretos que ya están redefiniendo el futuro de nuestra piel.

Donde el glamour se encuentra con la tecnología

Skinko se encargó de desplegar un ecosistema fascinante en el que el diagnóstico facial de alta tecnología del Skinscanner fue protagonista. El vibrante stand revolucionó las redes, y el espacio se convirtió en el punto de encuentro de celebridades como Martín Cirio, Felipe y Marta Fort, quienes compartieron el furor junto a la carismática mascota Nabiko. El broche de oro fue el sorteo de una entrada VIP para ver a BTS, acción que terminó de sellar el romance de Skinko con una comunidad apasionada que celebra en la Argentina la vanguardia coreana.

El vibrante stand de Skinko revolucionó las redes.

Pero hubo, desde luego, mucho más. La unión entre ciencia de vanguardia y high-tech aplicada a la piel llegó de la mano de Medicube, que deslumbró con un stand diseñado como una suerte de extensión natural de su identidad clínica y futurista. El público pudo probar texturas innovadoras y testear dispositivos como el masajeador facial AGE-R V Roller Pink y el tecnológico AGE-R Booster Pro. Entre los lanzamientos se destacaron el sérum Retinol NMN Boosting, el Glow Gift Set y los parches para ojos PDRN Pink Caffeine Collagen. El constante flujo de fanáticos de la dermocosmética coreana incluyó las visitas de figuras como Rocío (“La chica del brunch”), Flor Moyano y Joaquín Vázquez: todos cayeron rendidos ante la propuesta y eligieron sus favoritos para elevar sus rutinas diarias al siguiente nivel.

Joaquín Vázquez en el espacio de Medicube.

La revolución del cuidado personal

Consolidada como la marca de K-Beauty Dermo número uno, COSRX hizo pie en la feria con un mix de educación, innovación y entretenimiento. El público pudo sumergirse en una experiencia interactiva para testear sus lanzamientos estrella, entre los que sobresalieron el dúo The Blue Peptide Bakuchiol Plump y la mascarilla PDRN Exosome Skinplaning Glaze. Pero el costado más exclusivo e intelectual del stand llegó con la charla “El skincare del futuro llegó”, que brindó la bioquímica Antonela Agosto con hosteo Vicky Garabal. También Belu Lucius y Sele Mosca se acercaron a compartir la propuesta con entrevistas en vivo y compartiendo sus favoritos.

El balance perfecto entre naturaleza y ciencia se hizo sentir con fuerza en el stand de SKIN1004, que cautivó a cientos de visitantes y tradujo su enorme convocatoria en un rotundo éxito comercial. Bajo el concepto “Lab in Nature” (que tiene que ver con reunir activos de skincare con la inspiración en la naturaleza) la marca coreana desplegó un abanico de fórmulas avanzadas con activos como retinol, niacinamida y Matrixyl. Los grandes objetos de deseo del festival –que literalmente volaron de las góndolas– fueron el aclamado Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum (su protector solar con textura de sérum y ácido hialurónico) y el infaltable Cleansing Duo para recrear la icónica “doble limpieza” coreana. Entre juegos interactivos, asesoramiento y regalos exclusivos por compra, celebridades de la moda y la televisión (como Luli Fernández y Denu González) consolidaron a SKIN1004 como un faro imprescindible para la creciente comunidad del K-Beauty en la Argentina.

“Lab in Nature”, el concepto que llevó al frente SKIN1004, aquí junto a Luli Fernández.

“Bajo el mantra “Only essentials. Gently effective.”, Dr. Althea conquistó la feria con una propuesta de lujo consciente diseñada para mimar a las pieles más sensibles. La marca aprovechó este gran escenario para desplegar sus recientes y esperados lanzamientos en el país: el 345 Relief Serum y el Pure Retinol 0.15%, una fórmula de retinol pensada para tratar líneas de expresión con máxima delicadeza. Íconos de su catálogo, como la 345 Relief Cream y la 147 Barrier Cream, se convirtieron en algunos de los productos más elegidos por el público, en un stand que vibró al ritmo de sorteos, regalos y una ruleta de premios exclusivos. El vínculo con la comunidad quedó especialmente reflejado en la visita de Sofi Gonet y Cande Copello, reconocidas consumidoras y fanáticas de Dr. Althea, quienes se acercaron al stand para compartir con sus comunidades su experiencia y amor por la marca.

"La reini" Sofi Gonet y una réplica gigante del 345 Relief Serum.

Con menos de un año en el país, VT Cosmetics demostró por qué es una de las firmas más disruptivas del K-Beauty global. La marca revolucionó el pabellón al presentar las joyas de su línea PDRN: el Hair Brush Serum, el FPS Air Cloud y su Cleanser, tres de los productos más vendidos en Corea. La gran apuesta pasó por el desarrollo capilar, con fórmulas especializadas en la caída del cabello y su prevención, otro segmento que viene ganando protagonismo en el skincare coreano. Por el espacio pasaron figuras como Nati Jota y Gastón Edul, que testearon las fórmulas y compartieron sus recomendados en redes. Aunque el gran hito de la marca llegó con una convocante charla liderada por Juli Puente junto a Stephany Moreno, miembro del equipo de VT que viajó especialmente desde Corea. Acompañadas por Foodology y expertos en salud, entre ambas se dedicaron a revelar las claves definitivas para fusionar wellness, nutrición y skincare en una rutina perfecta.

Flashes, ‘glow’ y las favoritas de las redes

El secreto detrás de la piel de las celebridades tuvo su gran momento de la mano de Celimax, la aclamada marca de K-Beauty que cobró notoriedad tras revelarse que el retinal de sus fórmulas es parte de la rutina diaria de Antonela Roccuzzo. Con un stand que destiló sofisticación, la firma se convirtió en un imán para los fanáticos del cuidado de la piel gracias a dos lanzamientos que trabajan la firmeza y la textura: el tratamiento intensivo The Vita-A Retinal Shot Tightening Booster (con microespículas) y la crema de doble textura Dual Cream, que fusiona retinal, pantenol y guaiazuleno. El espacio recibió la visita de Pampita, quien recorrió el stand y se dedicó a conocer de cerca las propuestas. Para completar una experiencia redonda, las referentes digitales Caro Sayus y Agostina Di Stefano brindaron una charla en la que desmitificaron el uso del retinal y del ácido tranexámico, consolidando a Celimax como el nuevo objeto de deseo de la alta cosmética en el país.

Pampita se acercó a conocer la propuesta de Celimax.

Reconocida como uno de los fenómenos de mayor crecimiento a nivel mundial, ANUA se transformó en otro epicentro del festival con un stand completamente enfocado en la luminosidad de la piel. El público colmó el espacio para descubrir lanzamientos como el Azelaic Acid 10 Hyaluron Serum (ideal para desinflamar lesiones y calmar irritaciones o rosácea) y la innovadora Collagen Retinol Refining Gua Sha Crema (un diseño vanguardista que invita a incorporar el masaje facial en la rutina diaria). Sin embargo, el foco absoluto se lo llevó su aclamada línea PDRN, elegida por Zaira Nara, quien declaró su amor por el práctico “formato mist” de la marca. La modelo y conductora paralizó la feria el sábado 19 al liderar una masterclass junto a la experta Vanessa Ruas, quien reveló los secretos mejor guardados del skincare coreano para lograr una piel radiante, saludable y con ese inconfundible “efecto glow” de pasarela.

Zaira Nara dejó en claro su fanatismo por la línea PDRN de Anua.

Porque el verdadero resplandor comienza desde el interior, Foodology revolucionó el festival al desembarcar con su propuesta de K-Wellness. Rompiendo con los esquemas de la suplementación tradicional, la marca cautivó a los asistentes con su concepto de Inner Beauty a través de formatos prácticos e irresistibles: tés, bebidas, snacks y gelatinas diseñadas para el cuidado de la piel y el bienestar digestivo. El stand se transformó en un espacio de lo más dinámico, repleto de celebridades, juegos interactivos y premios.

Foodology revolucionó el festival con su propuesta de K-Wellness.

La evolución definitiva del cuidado de la piel llegó de la mano de Dr. Melaxin, cuyo acierto en la feria pasó por introducir dos conceptos que en Corea ya transforman el lenguaje del skincare: el K-Derma y el K-Pharmacyst. Bajo la premisa de recetar tratamientos clínicos ultraespecíficos, la marca recreó la atmósfera de un laboratorio industrial en el que la ciencia fue la gran protagonista. El momento cumbre de su propuesta fue la charla de Vicky Skin Glow que incluyó una demostración de tratamiento en vivo sobre la piel de Evita Luna.

Sofi Fernandez en Dr. Melaxin: la marca recreó una suerte de laboratorio.

El broche de oro (a pura diversión, color y por supuesto, destellos) lo puso Unleashia, la marca que convirtió su stand en una experiencia inmersiva de maquillaje y entretenimiento coreano. Consagrándose como uno de los puntos de encuentro en la feria, el espacio invitó al público a experimentar con las últimas tendencias de makeup, donde dos joyas de su catálogo se coronaron como sus bestsellers: la aclamada base Satin Wear Healthy Green Cushion y la icónica paleta de sombras Glitterpedia Eye Palette. El furor y la convocatoria del stand alcanzaron niveles máximos gracias a las visitas de Juli Poggio, Mora Bianchi y Cande Copello, quienes celebraron junto a la marca y contagiaron a todos los asistentes con su frescura.

La colorida propuesta de Unleashia.

En resumen: toda una demostración de que la cosmética coreana puede ser esa aliada perfecta para expresar tu creatividad a puro estilo.

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