Venki Ramakrishnan, Premio Nobel de Química: “Nuestros cerebros parecen haber desarrollado un mecanismo de protección con la muerte”

El físico y biólogo molecular indio Venki Ramakrishnan planteó en uno de sus trabajos que la manera en que los seres humanos piensan en la muerte podría tener una explicación vinculada con la evolución. El científico sostiene que el cerebro parece haber desarrollado una forma de protección psicológica que permite mantener cierta distancia frente a la idea del fin de la vida.

Venki Ramakrishnan y la protección contra la muerte

La idea aparece en el libro Why We Die: The New Science of Aging and the Quest for Immortality, donde el científico formula una explicación sobre la relación entre la mente humana y la conciencia de la mortalidad.

Venki Ramakrishnan sostiene que el cerebro parece procesar la muerte como un evento que les ocurre a otros y no a uno mismo instagram.com/sfiscience

“Nuestro cerebro parece haber desarrollado un mecanismo de protección al considerar la muerte como algo que les sucede a otras personas, no a nosotros mismos”, definió Ramakrishnan.

La observación se encuentra directamente vinculada con una de las preguntas centrales de su obra: por qué las personas mueren y qué significa para los seres humanos intentar extender indefinidamente la vida. Ramakrishnan aborda el tema desde su experiencia como científico dedicado durante décadas a estudiar procesos fundamentales de la biología.

Su trabajo original estuvo centrado en la estructura y función de los ribosomas, pero posteriormente amplió sus intereses hacia cuestiones relacionadas con el envejecimiento y la posibilidad de extender la vida humana.

La trayectoria de Venki Ramakrishnan, ganador del Premio Nobel

Según la información biográfica de Britannica, Ramakrishnan nació en 1952 en Chidambaram, en Tamil Nadu, India. Es físico y biólogo molecular y recibió el Premio Nobel de Química de 2009 junto con Thomas Steitz y Ada Yonath por sus investigaciones sobre la estructura atómica y la función de los ribosomas.

Los ribosomas son pequeñas estructuras celulares formadas por ARN y proteínas que cumplen una función esencial en la síntesis de proteínas. El trabajo de Ramakrishnan ayudó a revelar cómo están organizadas estas estructuras y cómo interactúan con determinados antibióticos.

Su formación comenzó en el campo de la física. En 1971 obtuvo una licenciatura en física en la Universidad de Baroda, en Gujarat, y en 1976 consiguió un doctorado en física en la Universidad de Ohio, en Estados Unidos.

Después se trasladó hacia la biología molecular y entre 1976 y 1978 estudió biología en la Universidad de California, San Diego.

Entre 1978 y 1982 realizó investigación postdoctoral en la Universidad de Yale y años después trabajó como biofísico en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Nueva York.

Posteriormente, en 1999, se incorporó al Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. En 2004 recibió el reconocimiento de ser elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU.

Luego de ganar el Premio Nobel, entre 2015 y 2020 fue presidente de la Royal Society de Londres y, según Britannica, fue el primer mandatario de esa institución nacido en India.

La investigación que llevó a Ramakrishnan al Premio Nobel

Britannica explica que Ramakrishnan utilizó técnicas como la dispersión de neutrones y la cristalografía de rayos X para investigar la estructura de los ribosomas y de otras moléculas.

Durante su etapa en Yale aprendió a utilizar la dispersión de neutrones para estudiar la subunidad pequeña de los ribosomas de la bacteria Escherichia coli.

Más adelante, en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, continuó con el uso de esas técnicas y también la cristalografía de rayos X para analizar los ribosomas, además de estructuras como la cromatina y las proteínas conocidas como histonas.

En el año 2000, ya instalado en el Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica de la Universidad de Cambridge, publicó una serie de trabajos científicos que aportaron información sobre la estructura y organización del ARN de la subunidad ribosómica pequeña de Thermus thermophilus.