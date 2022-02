El impactante video del hombre que sufrió dos fallas en su paracaídas: “No podía ni pensar en mi familia”

Para miles de personas, saltar en paracaídas significa una de las aventuras que deben realizar aunque sea una vez en la vida. Sin embargo, algunos lo repensarán tras conocer la traumática experiencia que vivió el especialista en paracaidismo Boo Dacious.

El diario Daily Mail recoge que este hombre, que se adjudica más de mil saltos durante sus 15 años de carrera, estuvo cerca de la muerte en una de sus aventuras en Florida. Hecho que incluso fue grabado por él mismo a través de su cámara 360° que lleva en el casco.

Su salto se convirtió en pesadilla, ya que el paracaídas sufrió un doble fallo. El dispositivo principal se trabó y de igual forma el de emergencia. Así, lo dejó en una situación de inminente peligro. En el video viral compartido en TikTok se puede apreciar el momento de angustia que vivió.

“Los fallos son comunes en el paracaidismo; sin embargo, se teme el mal funcionamiento del doble paracaídas, y experimentar uno y sobrevivir es poco frecuente”, contó Boo Dacious, que de manera milagroso no sufrió ningún golpe ni rasguño.

Impactante video de un hombre que sufrió dos fallos en su paracaídas en pleno vuelo

“Sobrevivir ileso sin un rasguño es inaudito, y eso es lo que me pasó aquí. Me siento honrado y agradecido con todos los que tuvieron que presenciar lo que muchos sintieron que era una situación completamente terrible de la que cualquiera podía salir. ¡Soy la prueba ambulante de que nunca me rindo”, añadió.

“La muerte nunca pasó por mi mente. Procesar cada momento al siguiente requirió toda la concentración. Ni siquiera podía pensar en los seres queridos”, contó el paracaidista.

El video viral protagonizado por Boo Dacious termina con él aterrizando ileso y respirando con dificultad. “Toqué la tierra arrodillado como si estuviera rezando. Había un árbol cerca, y pudo haber ayudado a dispersar la energía, pero literalmente golpee la tierra primero con los pies y luego con las rodillas”.