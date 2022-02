Se pidió un sándwich de milanesa en un famosos bar de Palermo y se indignó por precio

Paula Paternoster, una exconcursante del reality show de pastelería Bake Off Argentina (Telefe), relató en Twitter la fallida experiencia que tuvo en un popular bar de Palermo al pedir un sándwich de milanesa que le costó 2000 pesos.

La joven, que tiene su propio emprendimiento de tortas y chocolates relacionados con el mundo de la cultura pop, aseguró, con cierta ironía, que no celebró el Día de los Enamorados con su pareja porque todavía no pudieron reponerse del gasto que significó su visita a un bar de moda de la Ciudad.

Se pidió un sándwich de milanesa en un popular bar de Palermo y se indignó ante su precio (Foto: Twitter)

“Ayer (por el 14 de febrero) no salimos a festejar porque todavía nos estamos recuperando financieramente de la vez que fuimos al bar ambientado como metro de Nueva York y nos cobraron un sandwich de milanesa (que ni siquiera quería) 2 lucas”, escribió la joven y compartió una foto desde uno de los vagones del lugar con un rostro de clara resignación.

Acto seguido, relató el diálogo que tuvo con una de los mozas del lugar. “Quiero la ensalada”, le dijo Paula sin dudarlo. “¿Para vos? Mmm... no te la recomiendo, es muy chica, tiene tres langostinos nada más. No está buena”, le confesó la empleada. “Ok, el ojo de bife”, se decidió la joven pastelera, agradecida por el gesto de la chica. “Mmm... tampoco te lo recomiendo, no tiene acompañamientos, es solo carne, ni condimento tiene”, le confesó la moza.

Se pidió un sándwich de milanesa en un popular bar de Palermo y se indignó ante su precio (Foto: Twitter)

“¿La pizza?”, preguntó Paternoster ya sin saber qué ordenar. “Mmmm....”, le volvió a responder la empleada del bar según su relato. Entonces, ante tanta negativa, Paula le pidió a la chica que le recomendara algo de la carta. “El street sandwich viene con papas”, le dijo y ella aceptó solo porque para ese entonces se conformaba con el sencillo acto de poder pedir algún plato. “Yo ya solo quería que me deje comer algo”, aclaró.

Sin embargo, cuando su pedido llegó a la mesa, Paula se dio cuenta de que el ostentoso street sandwich no era más que un simple sándwich de milanesa. Y cuando lo probó, se sintió realmente decepcionada. “Beto, el del quiosco del secundario, los hacía mejor”, aseguró la pastelera y compartió una foto del plato -o mejor dicho, de la tabla- para graficar mejor la situación.

El sándwich de milanesa que pidió la exconcursante de Bake Off Argentina (Foto: Twitter)

La joven pastelera siguió con su hilo absolutamente indignada con la situación. “¡Lo peor es que después pasó con la ensalada que yo quería y tenía pinta!”, aseguró y se quejó: “¡Dios, que bronca! ¡Todavía sigo enojada! ¿Cómo vas a poner un bar temático de NYC y darme un sanguchito de milanesa?”, se preguntó Paula.

La joven pastelera se mostró indignada en Twitter (Foto: Twitter)

Para terminar el hilo de bronca tuitera, le recomendó a sus más de 22 mil seguidores que si van al lugar “no pidan nada de comida y que se vayan lo más rápido posible”. “Mi consejo: pidan un trago entre dos, sáquense fotos para el Instagram y váyanse”, escribió Paula y subió la foto de rigor desde la fachada del bar. A juzgar por su sonrisa, se la sacó antes de probar el sándwich de milanesa.