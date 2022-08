El implacable mensaje del dueño de un restaurante con clientes que insultaron a una moza y se fueron sin pagar

“Un comportamiento muy pobre e inaceptable”. Así definió el dueño de un restaurante el accionar de unos clientes que fueron a cenar, insultaron a una de las empleadas y, después, se fueron sin pagar la cuenta. Además, amenazaron a los trabajadores del local con escribir una mala reseña en su página. El propietario hizo público el hecho y expresó su contundente opinión a través de la cuenta de Facebook del comercio.

Según el relato del hombre, se trató de tres comensales. “Lamentablemente, salieron del local y se negaron a pagar una factura de 81,90 libras [96 dólares]. Además, fueron muy groseros y conflictivos con nuestro personal”, escribió en un posteo el dueño de Exo Poli, un restaurante de comida mediterránea de la ciudad de Shrewsbury, Inglaterra (Reino Unido), según consignó The Mirror.

El dueño del restaurante Exo Poli reveló la desagradable situación que vivió con unos clientes. Facebook: Exo Poli

“Tras ser cuestionados sobre su comportamiento hacia una moza, dieron una respuesta muy preocupante. Dijeron ‘si ella no es lo suficientemente hombre como para tomarlo, no debería trabajar en la hotelería’”, relató sobre el hecho que ocurrió el 11 de agosto. “Este tipo de comportamiento no es tolerado en nuestro negocio”, advirtió.

Luego del maltrato a la moza y de irse sin pagar la cuenta de lo que consumieron, los clientes amenazaron a los trabajadores con escribir una mala reseña en la página del restaurante. “Desafortunadamente, debido a que somos una pequeña empresa aún, las críticas negativas realmente pueden afectar a nuestra imagen. Estamos muy molestos con el comportamiento que tuvieron esta noche”, prosiguió. Y realizó un pedido general para todos los que asisten a restaurantes: “Por favor, sean amables”.

Los usuarios de la red social repudiaron lo ocurrido y mostraron su apoyo al negocio. “Su personal es encantador, su comida es deliciosa y es un placer visitar su restaurante. Espero que los atrapen y se haga justicia” y “La pasamos fantástico esta noche. La comida fue increíble, en excelente compañía y con un personal muy amable. Lo lamento, algunas personas causan dolor. Espero que se disculpen y paguen lo que deben”, fueron dos de los comentarios que dejaron en la publicación.

“Estamos expuestos”

Es una acción muy habitual entre las denuncias de los negocios en las redes sociales. Aunque el desenlace del restaurante La Manuela Cocina Copas, ubicado en el sur de España, fue favorable.

La mesa 211, con un total de 6 comensales, almorzó en La Manuela y la factura fue de 165€. Facebook: La Manuela

Un grupo de 6 comensales, en el que se encontraban también chicos, almorzó en el lugar el 6 de agosto. El total de la factura fue de 165 euros, pero los clientes aprovecharon un descuido de los mozos y se fueron sin pagar.

Los dueños de La Manuela revisaron los videos del local y consiguieron dar con los implicados. “Hola, Laura. Tenemos que hablar con usted. Sabemos por las cámaras quién es. Es simple, nos llamás, hablamos y lo solucionamos”, escribieron, a través de WhatsApp.

Del otro lado, la mujer fingió no saber de qué se trataba y no atendió a ninguna de las llamadas que recibió de los dueños, hasta que mencionaron que la denunciarían por huir sin pagar del local. Finalmente, el negocio obtuvo el dinero.