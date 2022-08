Perfume de autor: la exótica fragancia argentina que fue elegida la mejor del mundo en Europa

Punto es una fragancia de la marca argentina de perfumes Blind que se consagró como la Mejor fragancia de nicho en los Premios Pure Beauty Global Awards 2022, que se entregan en Londres. El prestigioso galardón se otorga a los mejores cosméticos y elementos de belleza procedentes de todo el mundo. En ese sentido, el aroma creado por la perfumista Adriana Lopardo fue elegido entre 361 productos que integraron la competencia, todos ellos con la característica de ser nuevos, innovadores y pioneros en su rubro.

En el caso de Punto -y el resto de los productos de Blind- se trata de una fragancia que se caracteriza por ser sin género, cruelty free y 100 por ciento vegana.

Adriana Lopardo es la creadora de Blind, la marca de perfumes que obtuvo un prestigioso premio en Londres Gentileza

“Que Punto haya ganado Mejor fragancia de nicho en Londres es la validación de la calidad de nuestras fragancias y de todo el desarrollo que tienen detrás: trabajar con esencias super premium traídas de Francia, arriesgar con las formulaciones de cada una, empujar los límites y salir de la zona de confort en la búsqueda de la exclusividad y la excelencia al mismo tiempo”, señala Lopardo, la creadora y directora creativa de Blind, en diálogo con LA NACION.

La perfumista, que creó su empresa a fines de 2018, se muestra orgullosa de que sus fragancias, en virtud del premio recibido el pasado 31 de mayo, son “mejores que las de Francia, Italia, España y otros países de larga tradición en el oficio y fuerte industria en la perfumería”. “Ahora, la Argentina juega en primera división”, agrega.

Punto fue seleccionada como mejor fragancia en los Pure Beauty Global Awards 2022, en Londres Gentileza

Ganar el premio que otorga Pure Beauty, cuyo jurado está conformado por periodistas especializados en negocios de cosméticos, perfumistas, expertos en fragancias, estilistas, Ceos de grandes compañías y la Ceo del Consejo Británico de Belleza, significa también un crecimiento para el negocio. A partir del premio, cuenta Lopardo, llegaron varios pedidos importantes de clientes extranjeros, y conversaciones con interesados en invertir en Blind”.

El perfume de autor y las notas de madera de Punto

Todas las fragancias de Blind son de nicho, o, lo que es lo mismo, de autor. Este tipo de fragancias “se distinguen por trabajar con ingredientes premium, formulaciones de autor, y por una vuelta al oficio artesanal”, explica la alquimista creadora de Blind. En una creación de autor, la esencia del producto importa mucho más, en estos casos, que el packaging o el envase que lo contiene. “Se convirtió en una categoría muy importante en Europa y Estados Unidos, y representa más del 10 por ciento de las ventas, en una industria que mueve más de 68 mil millones de dólares. Está dirigida a un público que puede pagar entre 100 y 200 dólares un frasco de perfume, por ejemplo”, expresa Lopardo.

La alquimista parece recurrir a su milenario arte de la combinación de elementos, en este caso, palabras, para describir con extrema precisión las características de Punto: “En esa fragancia podemos identificar algunas notas rectoras que conforman el perfume: un blend de maderas como el sándalo como protagonista, la lavanda y el cardamomo -notas aromáticas-, la violeta -nota floral- y, en el fondo aparece, entre otras, el absoluto de Rosa Turca. Es un tipo de rosa muy andrógina, sutil y, sin embargo, omnipresente, muy duradera y reactiva para hombres, mujeres y otros”.

Las fragancias de Blind tienen nombres de ritmos musicales latinoamericanos Instagram / @blindfragances

Con relación a las fragancias de Blind en general, Lopardo define: “Tocan notas entre lo familiar y lo inesperado, con irreverencia y alegría. Trabajamos con ingredientes naturales y algunos de origen sintético de muy alta calidad”.

Sin género, cruellty free y 100 por ciento vegana

La creadora de Blind explica las características que hacen que la marca sea diferente a la mayoría de los perfumes que existen en el mercado. “Las fragancias son sin género, porque le escapamos al esquema binario de identificación. Proponemos que cada cuál use lo que le gusta y le haga sentir bien, sin etiquetas. Así como no existen colores de mujer y de hombre, tampoco hay notas femeninas y masculinas. Se trata de una convención del marketing, nacido en los ‘70″, dice.

“Son cruelty free porque no experimentamos en animales y no usamos ingredientes de origen animal (reemplazamos aquellas notas de origen animal naturales, por notas sintéticas de alta calidad). Y son 100% veganas porque además durante el proceso de elaboración no incluimos ningún producto animal, subproducto o derivado”, explica la alquimista y añade que la marca está certificada por la organización internacional PETA, una entidad destinada a la defensa de los derechos de los animales.

“No tiene sentido vender belleza matando belleza, es hipócrita, asevera Lopardo. “¿De qué sirve usar cosméticos para sentirse mejor, si los ingredientes se obtuvieron torturando a un animal?”, se pregunta la creadora de Blind, que se sumergió en el mundo del perfumismo llevada por el deseo de hacer algo nuevo y por su amor a las fragancias. Anteriormente, ella se había dedicado al desarrollo de ropa de diseño, y luego, a la comunicación en la industria publicitaria. “Un día renuncié a mi trabajo en una empresa de comunicación y salté al vacío para armar este proyecto”, cuenta.

Adriana Lopardo explicó los conceptos de sin género, 100 por ciento vegano y cruelty free Gentileza

Además de Punto, que alude a una danza centroamericana, en Blind existen otras fragancias, casi todas con nombres relacionados con el mundo musical latinoamericano. Así, desfilan por el catálogo de la marca los nombres de Candombe, Bossa, Lando, Milonga y Son, entre otros. También existen kits de tonos amaderados, de tonos florales y también “sin títulos”. De acuerdo con la página oficial, el precio de estas fragancias es de $5790 para los frascos de 15 ml y 15.900, para los que vienen en envases de 50 ml.

El premio obtenido en Londres es exhibido en el local de Blind, en la calle Fraga Gentileza Adriana Lopardo

Secretos de elaboración

Para cada uno de estos productos existe un esquema de creación y realización, cuyos secretos Lopardo explicita: “En mi caso, para el proceso de elaborar una fragancia tiene que ver con identificar un lugar, un tiempo y uno o más elementos descriptivos, quizás un personaje. Y sobre eso, pensar un aroma”.

“Así, el invierno de mi niñez en el campo, huele para mí a naranjas, a verde, a un sol suave que te acaricia a la hora de la siesta”, grafica la alquimista y añade: “Por ejemplo, para mí, Candombe nace de un paseo en lancha por el Delta. Es el perfume que permanece suspendido en el aire después de una abundante lluvia: mezcla de aire puro y tierra húmeda, un aroma fresco, dulce y suave”.

Pero a la vez, cada aroma se transforma en una experiencia personal, de acuerdo con quién se ponga el perfume. “Lo del Delta tiene sentido para mí, pero luego por ahí para otros, cuando huelen el perfume dicen: ‘Ah, esto es mi novia de hace 10 años’, o ‘esto es Perú'. El vínculo con la fragancia es muy personal”, señala Lopardo.

Blind tiene su local insignia en la calle Fraga, en el barrio porteño de Chacarita Gentileza Adriana Lopardo

La creadora de la marca asevera que todos los perfumes tienen una concentración del 25 por ciento de esencia. “Ponemos gran énfasis en la artesanía y en la colaboración con expertos artesanos, desde el técnico de laboratorio hasta la confección del packaging”, añade.

Pocos meses atrás, Blind abrió su “local insignia” en la calle Fraga al 300, en el barrio porteño de Chacarita. Y mantiene presencia también en redes sociales a través de su página oficial y una cuenta muy activa en Instagram, Blind Fragances. Allí, por ejemplo, un posteo anunció el premio recibido por la marca en Inglaterra, a la vez que informaba que esa fue la primera vez que una casa perfumista argentina se alza con un premio global en Londres.

Un logro soñado e impactante para esta “marca boutique de fragancias” que, de acuerdo con su creadora, es “reconocida por su perfumería esquiva, íntima y ascéticamente envasada”.