El “impostor” más querido: fue a una entrevista de trabajo y terminó siendo presentado por error como un “experto en tecnología” en la BBC

Guy Goma se dio cuenta de que se había equivocado de entrevista cuando quedó claro que iba a salir en directo por televisión.

A Goma, quien se encontraba en la sede de la BBC de Londres para solicitar un puesto en el área de informática, lo acababan de hacer pasar a una sala y le habían dicho que se sentara a una mesa. Entró una presentadora de noticias a la que reconoció y se sentó frente a él. Varias pantallas de la sala parpadearon —con la cara de Goma en ellas— cuando de repente pensó: “Vaya. Me equivoqué de sitio”.

Entonces, la presentadora se volvió hacia él y le preguntó si le había sorprendido el veredicto de un gran caso judicial. “Dale”, pensó Goma, “dejame que me recomponga”.

Lo que siguió aquella mañana de mayo de 2006 fue una de las mayores meteduras de pata de la emisión en directo: un caso de identidad equivocada en el que se entrevistó a la persona incorrecta como experto en televisión. La confusión se convirtió en uno de los primeros momentos virales de Internet y en una crítica accidental al ritmo frenético y de alta presión del periodismo televisivo moderno.

Guy Goma: fue por un empleo y apareció en vivo en BBC News

Veinte años después, los recuerdos son más entrañables. En el aniversario del 8 de mayo, la gente vuelve a compartir clips del momento. Se ha publicado un libro sobre el episodio. Y se celebra a Goma como una especie de héroe popular para quien alguna vez se haya encontrado mal preparado para un reto en el espacio laboral.

“Capta esa especie de ansiedad que todos sentimos cuando se nos asigna un papel para el que no estamos preparados, pero que intentamos desempeñar de forma competente”, dijo Rafal Zaborowski, profesor titular de cultura digital en el King’s College de Londres.

La historia de Goma empezó cuando solicitó a la BBC un puesto de especialista en datos y lo llamaron para una entrevista. Estaba esperando en el vestíbulo cuando se le acercó Elliott Gotkine, productor del canal de noticias 24 horas de la cadena británica.

Gotkine buscaba a otro Guy: el periodista especializado en tecnología Guy Kewney, quien iba a participar como invitado en la emisión para debatir el veredicto de un caso de música en línea en el que estaban implicados Apple, el gigante tecnológico, y Apple Corps, el sello discográfico de los Beatles.

Existe cierto debate sobre lo que ocurrió a continuación. Gotkine dice que preguntó a Goma si era Guy Kewney. Goma dice que solo le preguntó si era Guy.

En cualquier caso, parece que no hubo tiempo para discutirlo.

“En cinco minutos estamos al aire”, Gotkine recuerda haber pensado, en una entrevista reciente. “No tengo tiempo para quedarme charlando. Así que me lo llevo”.

Guy Goma junto al productor de BBC News que fue responsable de la gran confusión, Elliot Gotnike Ig @realwrongguy

Para Goma, hubo señales tempranas de que algo iba mal: las prisas por llegar a la sala de entrevistas. El ofrecimiento de maquillarlo. El momento en que reconoció a su entrevistadora, la presentadora Karen Bowerman.

“Conozco a esa dama”, dijo Goma recientemente al Times. “Pero ya ha empezado a hablar”.

Bowerman lo presentó como Guy Kewney, y el rostro de Goma se contorsionó. “Estaba luchando por decir algo”, recordó.

Pero entonces, “es como si algo hubiera bajado hasta mí y dijera: relajate”.

La voz en su cabeza, recordó, era la de su madre en su infancia en la República del Congo. Ella le enseñó a respetar a los demás sin enfatizar sus errores.

Con valentía, intentó responder a la primera pregunta de la entrevistadora: ¿Le había sorprendido el veredicto del caso Apple?

“Estoy muy sorprendido de que este veredicto recaiga sobre mí”, respondió Goma, “porque no me lo esperaba”.

La presentadora pareció perpleja, pero siguió con preguntas sobre si el caso cambiaría los hábitos de consumo y si más gente se conectaría a internet para descargar música.

“Exactamente”, dijo Goma, en un inglés capaz aunque imperfecto. “Puedes ir a cualquier sitio del cibercafé y puedes comprobar —fácilmente puedes— que va a ser muy fácil para todo el mundo conseguir algo en internet”.

A continuación, Bowerman puso fin rápidamente a la entrevista. Lo destacable del episodio de 80 segundos, dijo Zaborowski, fue cómo se desenvolvió Goma bajo presión.

“Sus respuestas son tranquilas, comprensibles y quizá en cierto modo más digeribles que las que obtendríamos de un experto”, dijo.

Después de la entrevista, Goma dijo que informó al personal de la BBC que se habían equivocado de hombre. A continuación lo entrevistaron para el puesto que había solicitado, pero no lo consiguió.

Los periódicos de todo el país se hicieron eco de la confusión. Durante semanas, los paparazzi acosaron a Goma, dijo, y durante un tiempo se trasladó a casa de su hermano para evitarlos.

Guy Goma lee un libro sobre el incidente jocoso que protagonizó en vivo, por la BBC News de Londres, el 8 de mayo de 2006 Ig @realwrongguy

Gotkine, que ahora tiene 50 años, dejó su trabajo en la empresa unos meses después de que se emitiera la entrevista, y ahora trabaja como periodista independiente y moderador de conferencias. Goma, de 58 años, trabaja con personas que tienen dificultades de aprendizaje.

Ambos perdieron el contacto durante años, pero volvieron a conectar en 2024, cuando decidieron producir su versión de la historia como coautores de un libro titulado The Wrong Guy (El hombre que no era).

En el décimo aniversario de la confusión, la BBC publicó en internet un fragmento irónico de la misma. (Al año siguiente, la cadena emitiría una metedura de pata quizá aún más famosa, cuando la entrevista en directo de un profesor fue interrumpida por sus dos hijos, que irrumpieron en su despacho).

La relevancia perdurable de la entrevista de Goma puede tener que ver con la forma en que rompió la apariencia brillante y ultrapulida de las noticias televisivas, y la forma en que reflejó “hasta qué punto la pericia televisada depende de la verosimilitud de la actuación y la compostura”, dijo Zaborowski.

O quizás, añadió, radica en cómo Goma se enfrentó a un examen sorpresa de alta presión.

“El hecho de que lo hayan tomado tan claramente desprevenido y se sosegara tan claramente es hermoso”, dijo. “Con esta gracia y esta compostura, surge como un ganador absoluto”.