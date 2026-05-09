Golpe de frío: Cómo proteger tus aromáticas de las primeras heladas

Las plantas aromáticas tienen un punto justo. Un momento en el que concentran aceites, intensifican su perfume y están, literalmente, en su mejor versión.

El problema es que ese pico coincide con una etapa engañosa del año: el otoño temprano, cuando el jardín todavía responde como si fuera verano, pero el clima ya empezó a jugar en contra.

El suelo se puede cubrir con una tela antiheladas inés clusellas

Ahí aparecen las heladas tempranas. No como un evento extremo, sino como una interrupción del ciclo. “Aunque las heladas intensas son propias del invierno, las primeras heladas pueden ocurrir desde marzo o abril, y antes en algunas regiones de altura”, señala Álvaro Lamas, estudioso de las aromáticas.

En esa advertencia hay algo clave: no se trata del frío pleno, sino del primer descenso brusco que encuentra a las plantas en pleno rendimiento .

En aromáticas, ese momento es crítico. Porque no solo afecta la estructura de la planta: también compromete su calidad, su aroma, su razón de ser.

Rodear las plantas con mulch antes del primer frío protege las plantas en un momento de pleno rendimiento Archivo Revista Jardin

Aromáticas en riesgo

Dentro del universo de las aromáticas, hay comportamientos muy distintos frente al frío. Y entender esas diferencias evita decisiones tardías.

La albahaca es el ejemplo más claro de fragilidad. No tolera descensos térmicos y su deterioro es inmediato. “La albahaca es la más sensible, no tolera temperaturas menores a 10° C. Es necesario llevarla adentro o recolectar todas las hojas antes del primer frío”, señala Lamas.

La albahaca es una planta que no ofrece margen de adaptación: o se protege o se pierde

Stevia y albahaca, dos aromáticas que necesitan resguardo ante los primeros fríos Archivo Revista Jardin

El cedrón requiere otra lectura. No se trata tanto de conservar el follaje como de preparar la planta para atravesar el invierno. La poda y la cobertura del suelo —con mulching o agrotextil— funcionan como una inversión a futuro, más que como una solución inmediata.

Con la stevia, la decisión vuelve a ser tajante: necesita resguardo. Interior o invernadero. No hay estrategias intermedias que funcionen a la intemperie.

La menta, en cambio, introduce una lógica distinta. Puede desaparecer en superficie tras una helada, pero no implica pérdida total. Como indica Lamas, “puede perder la parte aérea, pero rebrota desde la raíz”. En este caso, el daño visible no refleja el estado real de la planta.

El cedrón requiere una poda antes del invierno y la menta puede desaparecer de la superficie para volver a brotar en primavera Archivo Revista Jardin

Calidad aromática

En las aromáticas, el impacto de las heladas no es solo estructural. Antes incluso de que aparezcan hojas quemadas o tejidos dañados, hay una pérdida menos visible: la disminución de los aceites esenciales.

Eso significa menos aroma, menos intensidad, menos calidad. En otras palabras, la planta sigue ahí, pero ya no es la misma.

Por eso, el <b>otoño temprano </b>es el momento para cosechar, secar y conservar

Esperar a que el frío avance implica resignar justamente aquello que hace valiosas a estas especies.

Antes de las primeras heladas se pueden llevar las plantas a invernadero Archivo Revista Jardin

Un jardín que se adelanta al clima

Frente a las heladas tempranas, el manejo de aromáticas exige lectura y previsión.

Cosechar antes de tiempo, trasladar macetas, cubrir el suelo, podar cuando corresponde. Cada acción tiene sentido en función de la especie y de su comportamiento frente al frío.

Incluso hay un aprendizaje más profundo: entender que algunas aromáticas no están pensadas para resistir, sino para cumplir su ciclo en condiciones específicas. Forzarlas a atravesar el invierno no siempre es la mejor estrategia.

Cosechar antes de tiempo es vital para algunas especies Archivo Revista Jardin

Las <b>heladas tempranas</b> son parte del ritmo natural, pero obligan a cambiar la forma de manejar el jardín aromático

Dejar de pensar en estaciones rígidas —verano activo, invierno inactivo— permite anticiparse. Porque en estas plantas, el verdadero punto de inflexión no es el invierno en sí, sino ese primer frío que llega cuando todavía parece temprano .

Y ahí es donde se juega todo: en lo que se cosecha, en lo que se protege y, sobre todo, en lo que se entiende a tiempo.