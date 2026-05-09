“Me llamo Marky Mark”. El polémico rapero que fue modelo de Calvin Klein y tuvo su consagración como estrella de Hollywood

El físico, clave en su carrera como modelo de ropa interior para Calvin Klein

La trayectoria de Mark Wahlberg es una de las más fascinantes y contrastadas de la industria del entretenimiento. Hoy es conocido como uno de los actores y productores más poderosos de Hollywood, pero su camino comenzó de una manera mucho más turbulenta en las calles de Boston. De ser un adolescente con serios problemas legales y una carrera como rapero bajo el nombre de “Marky Mark”, Wahlberg logró transformar su imagen y su vida hasta convertirse en una estrella nominada al Óscar y un exitoso empresario.

De la sombra de Donnie, a “Marky Mark” modelo

Nacido en 1971 como el menor de nueve hermanos, Mark creció en un entorno familiar humilde. Siguiendo los pasos de su hermano mayor, Donnie Wahlberg, integrante del exitoso grupo The New Kids on the Block, los BTS de aquellos tiempos, incursionó como cantante en la música. Se presentaba como “Marky Mark”, líder de Marky Mark and the Funky Bunch.

Con un físico musculoso y actuaciones provocativas, se convirtió en un sex symbol de los 90, alcanzando la cima de los rankings. Durante esta etapa fue convocado como modelo de ropa interior para Calvin Klein, cuando Carolyn Bessette (quien luego se casaría con John F. Kennedy Jr.) se encargaba de las relaciones públicas de la marca. Así, Mark Wahlberg protagonizó una icónica campaña junto a una casi desconocida Kate Moss, aquellas sensuales fotos dieron la vuelta al mundo.

La icónica campaña junto a Kate Moss

En 1992, la revista People lo incluyó en su lista de las 20 personas más bellas del mundo en tanto la cadena VH1 lo posicionó en el puesto 65 de los 100 artistas más sexies.

Sin embargo, una seguidilla de escándalos nublaron aquel éxito y Mark pronto debió ser ocultado y reemplazado. Y es que, lo que no se conocía al contratarlo era que su juventud en Boston había estado marcada por la violencia y el racismo. El rapero consumía cocaína desde los 14 años y se había dedicado a la venta de drogas. Entre 1986 y 1988, Wahlberg se vio envuelto en distintos incidentes homofóbicos y raciales, desde atacar a tres niños afroamericanos, a pegarle hasta dejarlo inconsciente a un hombre de ascendencia vietnamita, robar en un comercio y golpear al vendedor cuando tenía 16 años. Esto le valió una condena de dos años de cárcel, de los cuales cumplió 45 días en un correccional de menores. Estos eventos marcaron un antes y un después en su vida, llevándolo a buscar un cambio radical, y fue así como se convirtió en rapero. Pero aun así, su actitud problemática continuó.

Su éxito y caída se reflejó en Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la exitosa serie de Ryan Murphy. Y es que por entonces Carolyn Bessette, la futura esposa de John F. Kennedy Jr. se encargaba de su campaña publicitaria. Se cuenta cómo en una fiesta en Hollywood Hills tuvo “una pelea que culminó con un intercambio de golpes. Marky Mark golpeó a Guy Oseary, cazatalentos de su sello Maverick Records” (las quejas de Madonna sobre los tratos de Marky hacia ella habrían iniciado todo) y como el cantante y modelo “también profirió un insulto homofóbico a un miembro de su equipo”.

En la serie, la actriz que interpreta a Carolyn Bessette dice sobre Wahlberg: “Es un rapero grosero de Boston, al público no le importa si es políticamente correcto o no” y “La colaboración se volvió insostenible, tenemos que reemplazarlo rápido y sin problemas”.

En la historia real, la última palabra la tuvo Calvin Klein, quien resolvió desplazar a Marky Mark y poner en su lugar a Michael Bergin, un modelo desconocido que resultó ser un ex de Carolyn Bessette.

Marky Mark y Kate Moss, los elegidos de Carolyn Bessette en Calvin Klein. La futura esposa de John F. Kennedy Jr. luego lo reemplazaría por uno de sus ex, Michael Bergin

La campaña fue parte de la trama de "Love Story: John F. Kennedy y Carolyn Bessette"

Del rap a Hollywood... y Scorsese

Wahlberg dejó el rap y redefinió su futuro. En 1994 debutó como actor en el filme Un poeta entre reclutas, pero fue su interpretación en Boogie Nights (Juegos de placer, 1997) la que impresionó a la crítica. Tenía talento. Desde entonces, su carrera fue imparable.

Ya como Mark Wahlberg fue parte de grandes producciones, con filmes como Los Infiltrados, película que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto, donde fue dirigido por Martin Scorsese y compartió cartel con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson y Martin Sheen.

También brilló en The Fighter (El Ganador) donde, además de actuar, participó como productor, lo que lo llevó a otra nominación, esta vez por Mejor Película. Se sumó a sagas como Transformers, El Planeta de los Simios, demostró su versatilidad con la comedia en un éxito como Ted e incluso fue parte de adaptaciones de videojuegos como Uncharted.

Conocidos desde adolescentes, Mark junto a Leonardo DiCaprio. Años más tarde compartirían cartel en "Los Infiltrados"

Tim Roth y Mark Wahlberg en "El planeta de los simios" IMDB.com

Con los años, aquel ícono sexy en ropa interior, trabajó para dejar atrás su pasado conflictivo y se consolidó como un prolífico productor de televisión. Fue la fuerza detrás de éxitos como Entourage (basada en su vida, y de cómo el protagonista llevó a su grupo de amigos de Boston a vivir con él cuando su carrera despegó) o de época, como Boardwalk Empire. Con todo, en 2010, el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Wahlberg se ha disculpado públicamente por sus acciones de juventud y, aunque en 2014 solicitó un indulto formal por sus penas del pasado que generó controversia (una forma de limpiar su prontuario), terminó cerrando la petición años después, declarándose arrepentido por haberla iniciado.

"El Sindicato" con Halle Berry NETFLIX

La faceta cómica, en Ted

Su físico, continuó siendo un pilar en su carrera. El actor mantiene una rutina de entrenamiento intensa que comienza cada madrugada y que comparte en sus redes sociales. Los músculos que mostraba como Marky Mark, siguen ahí. Sus cambios físicos lo animaron a grandes transformaciones, con ayunos y dietas extremas a ganar un exceso de kilos, en una manera de lograr mejores personificaciones. El esfuerzo fue apreciado: en 2017, Wahlberg se convirtió en el actor mejor pagado de Hollywood, y llegó a recaudar 68 millones de dólares.

La transformación física que hizo para "Padre Stu", la vida del padre Stuart Long, un boxeador convertido en sacerdote Instagram: @markwahlberg

Su físico en "El Ganador"

En la actualidad, Mark Wahlberg declara que disfruta su faceta como padre de familia (tiene cuatro hijos con su esposa, la exmodelo Rhea Durham, con quien está casado desde 2009) y se apoya en su profunda fe católica. En 2022, decidió mudarse de California a Nevada buscando una mejor calidad de vida para sus hijos. Profesionalmente, sigue muy activo, acaba de estrenar la comedia “Bolas Arriba” por Prime Video demostrando que su capacidad de reinventarse no tiene límites.