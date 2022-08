El insólito mensaje que recibió una pasajera en un chat interno del avión: “No me lo creo”

Georgia-May Davis se disponía a realizar con tranquilidad su viaje en avión hacia Nueva Zelanda, pero se le presentó una situación tan inesperada, como desagradable. La actriz australiana recibió mensajes en su chat de otro pasajero desconocido, quien le manifestó que quería tener sexo con ella. La joven entonces, indignada, lo bloqueó y luego contó su historia en las redes hasta que se viralizó.

El acoso se produjo a través de la aplicación de chat que ofrecen algunas aerolíneas como la que viajó la influencer. El servicio permite a los pasajeros comunicarse con la pantalla interactiva de sus asientos y, en ese contexto, es que el hombre le escribió.

“¿Cómo estás?”, inició la charla el pasajero que se identificó como Chad. “Jaja, bien”, le respondió Davis. Al rato, él le consultó en qué parte de la ciudad pensaba quedarse una vez que aterrizaran. “¿Dónde vas a parar?, le escribió, pasaron unos segundos y agregó: “Quiero tener sexo”.

La también conductora australiana no podía creer lo que acababa de leer y solo atinó a exclamar: “¡¿Qué?!”. Casi en simultáneo, el pasajero le aseguró que más tarde pensaba levantarse de su asiento y se acercaría a saludarla: “Probablemente después vaya a decirte hola”, chateó. Acto seguido, la joven lo bloqueó.

“No me lo creo, no hay forma de que esto sucediera en mi vuelo”, escribió Georgia en su posteo de TikTok en el que mostró las capturas de pantalla de su intercambio con el supuesto Chad e incluso la imagen correspondiente a cuando lo bloqueó. La publicación se viralizó, al punto de superar los 4 millones de reproducciones.

Varios usuarios se solidarizaron con la joven, algunos desconfiaron respecto de si no se trataba de un truco de ella, mientras que una buena parte le consultó cuál era la aerolínea y querían saber sobre ese chat. La actriz no respondió, aunque luego trascendió en los medios de comunicación de qué empresa se trataba.

La aerolínea en la que se produjo el incidente es Air New Zealand. A propósito de la incómoda situación que vivió la joven australiana, un portavoz de la empresa explicó la función principal de la aplicación de chat de sus aviones.

“El sistema Seat Chat (chat de asientos) está diseñado para ayudar a los pasajeros que viajan juntos, pero no se sientan cerca. Esto les permite hablar con sus amigos, familiares o cualquier persona con la que viajen en el vuelo sin tener que abandonar la comodidad de su asiento”, relató el empleado en un reportaje con el portal de noticias local Newshub.co.nz.

Y continuó: “Esta función lleva varios años a bordo de nuestros aviones y evita automáticamente el uso de palabras ofensivas, como los insultos. Los clientes también pueden bloquear o ignorar los chats de los asientos si así lo desean, Si los clientes tienen algún problema con los mensajes que reciben de otros viajeros, les animamos a que lo planteen a nuestra tripulación inmediatamente”.

“Además, la función también se puede desactivar fácilmente a través de los ajustes de la pantalla, lo que significa que los clientes pueden desactivar su propia función de Seat Chat o la de sus hijos si lo desean. También hay una restricción automática que impide a los clientes enviar mensajes a menores no acompañados”, concluyó el representante de la aerolínea.