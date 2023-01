El insólito plato vietnamita que cuesta 2000 dólares y se convirtió en sinónimo de exclusividad

escuchar

Le Van Hien, es un hombre vietnamita que en su granja cerca de Hanói, se encarga de criar “pollos dragones”, un ave de corral poco común que fue bautizada de esa manera ya que tiene patas hipertrofiadas de aspecto escamoso.

Bien carnosas y, al parecer muy sabrosas, las patas de “pollo de dragón” cotizan muy alto y un plato de ellas puede llegar a costar 2000 dólares.

Las patas del pollo Dong Tao son consideradas por los especialistas un manjar, y su consumo crece durante la fiesta de Tet, el año nuevo vietnamita. El criador de estas excéntricas aves asegura que sus patas representan alrededor de una quinta parte del peso total de cada gallina. Por su singular aspecto, estas gallinas suelen participar de concursos de belleza entre su especie.

Los pollos tienen patas de gran tamaño.

Yendo al aspecto culinario, el sabor que tienen estos pollos se deben a su alimentación a base de maíz y arroz, y de su cría en libertad. A diferencia de las “gallinas ponedoras” que son criadas en jaulas, estas pasan gran parte de su vida correteando libremente en su corral. “Cuanto más camina el pollo, más fuertes y grandes son sus músculos”, explica el criador.

El plato puede llegar a costar 2000 dólares debido a su gran sabor.

Un pollo Dong Tao puede pesar hasta 10 kilos y su carne se puede servir hervida, frita, en estofado, o con limón. “La mejor parte del pollo de Dong Tao es la piel de sus patas. Cuanto más gruesa, más sabrosa”, asegura Hien.

Se puso a comer unas galletitas, pero cuando descubrió una realidad quedó atónita: “¿Qué es esto?”

En otra historia viral y “gourmet”, una joven identificada como María Paula Ramírez se dispuso a comer una bolsa entera de galletas y recién cuando la terminó se dio cuenta de un importante detalle.

Resulta que justo cuando tenía el último bocado en la boca, su padre le explicó que eran las galletas de su perro. La mujer quedó pasmada y sin saber qué hacer. Enseguida y ante la sorpresa de haber probado un snack para animales, decidió compartir su historia en su cuenta de TikTok. La anécdota fue retomada por la cuenta @willyrmzgzz y es allí donde se convirtió viral.

“Oigan, me estaba comiendo unas galletitas muy ricas, luego llega mi papá y le digo: ‘Papi, ¿qué es esto?’ Y me dice: ‘Comida de Tommy’… Comida de perro”, narró la mujer entre risas. No detalló sus impresiones sobre el sabor de esta comida, pero en la descripción del video escribió como conclusión: “Muy recomendado”.

Una mujer probó las galletas de su mascota

Más allá de descalificar el descuido que María Paula pudo tener, la comunidad virtual generó una interesante conversación en la sección de comentarios. Al parecer, la tiktoker no es la única a la que le ocurrió esto, ya que muchas personas contaron sus propias experiencias: “Mi papá una vez se acabó toda la bolsa de galletas del Petco con un cafecito mañanero”; “Las de vainilla están buenas, yo se las compro a mi papá que es diabético y le encantan”.

No son pocos los usuarios que han probado estas galletas, incluso varios se animaron a recomendar algunos sabores: “Las de algarrobo saben muy buenas”; “Las de arándanos 10/10″; “Las de pay de limón, recomendadas”; “Mi hermano y mi bebé se peleaban por las de sabor yogurt”, fueron algunos de esos comentarios.

LA NACION