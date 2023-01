Se conectó a un videojuego para decirle a su hija que saque la comida de la heladera y se volvió viral

escuchar

Los videojuegos hace tiempo que se convirtieron en todo un lugar de “encuentro” para lo más jóvenes, quienes pasan tiempo divirtiéndose y conectándose con sus amigos. Esto genera que en algunos padres la posibilidad de comunicarse con sus hijos se complique. Esta mujer dio un paso más, y encontró una manera muy práctica de hacerlo.

ChaCha Watson es una humorista y creadora de contenido norteamericana que al ver que su hija Miracle pasaba mucho tiempo jugando Roblox y no contestaba su teléfono, decidió meterse dentro del videojuego para comunicarse con ella y avisarle que tenía que sacar la lasaña y el pan de ajo del freezer para poder cocinar cuando llegara a casa.

“Cuando mi bebé no responde al teléfono, yo me conecto a Roblox”, escribió en la publicación junto a dos capturas de pantalla del videojuego.

La mujer se metió dentro del juego para comunicarse con su hija.

Este posteo tan inusual ya tiene 5000 compartidas en Facebook, además de obtener más 4500 reacciones y generar más de 760 comentarios de todo tipo entre los usuarios. La historia de ChaCha generó gran repercusión también en los medios de comunicación, en donde detalló que lleva un año jugando con su hija a este videojuego: “Para mi es muy importante pasar tiempo de calidad con mi hija. Por eso me descargué Roblox y fue una de las mejores cosas de mi vida”.

Se desmayó al descubrir el regalo de Navidad de su compañero de escuela y se volvió viral en TikTok

En TikTok se volvió viral un video de un niño que se desmaya al ver el regalo que recibió su compañero de escuela. En el clip se puede ver a dos pequeños en un colegio de Estados Unidos y, al parecer, estaban haciendo una actividad en la que abrían sus regalos de Navidad en el salón de clases.

En la filmación, compartida por una usuaria identificada como Madina Chapman, se puede apreciar que uno de los niños recibe una tarjeta de 50 dólares para el juego de Roblox como regalo, algo que en su momento lo llena de alegría. Sin embargo, su felicidad no duró mucho, porque al darse vuelta y al ver a su compañero con la caja de la nueva Play Station 5 (PS5), el pequeño se desmayó. Al parecer él no fue el único sorprendido por el regalo, ya que su propio compañero reaccionó intrigado. “¿Cómo obtuve una PS5?”, se preguntó.

El video que se volvió viral en TikTok

El clip hasta el momento acumuló 13.3 millones de reproducciones, más de un millón de ‘me gusta’ y miles de comentarios. “En mis tiempos me regalaban un rompecabezas”, “Lo que me regalan vs lo que le regalaron a mi hermano mayor”, “Sé lo que se siente”, “Banda eso me pasó a mí fue parecido, pero con otro tipos de cosas y se siente bien feo. Hay que conformarse con lo que hay si querés algo así es”, son algunos de los mensajes de los usuarios.

