Horacio Rodríguez Larreta explicó la condición que tiene desde chico para responder a una foto suya que se hizo viral: “Me lo diagnosticaron a los 5 años”

Después de que se viralizara una foto suya en la que agarraba una botella de agua con las dos manos para beber, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contó la condición que tiene desde los 5 años, llamada temblor esencial. “Algunos creen que es Parkinson o una enfermedad degenerativa, pero no es eso. Ni mucho menos algo que trate de ocultar. Me pasa y está a la vista de quien preste atención”, sostuvo en sus redes sociales el dirigente de Pro, quien consideró importante hablar del tema y naturalizarlo.

“Tomo agua con las dos manos, pierdo al jenga y las selfies me salen movidas”, comenzó el presidenciable de Juntos por el Cambio (JxC), que adjuntó a su tuit la imagen de la que se burlaron algunos usuarios de esa red social.

Fue así que reveló: “Tengo temblor esencial, me lo diagnosticaron a los 5 años. Es una condición que afecta el pulso, aunque nunca modificó mi vida. Sin embargo, está y hace que algunas situaciones las viva diferente al resto”.

Luego, dijo que esto ya le pasaba cuando era niño y tenía que dibujar o aprender a escribir, mientras que también le ocurre ahora al momento de sostener una botella o un micrófono. “Y me va a pasar dentro de 20 años cuando esté dibujando con mis nietos”, aclaró.

Asimismo, planteó que esta condición no mejora ni empeora y que por eso cuando creció, aprendió a “convivir” con eso. “Como tuve la suerte de que mi pasión sea la política, y no una actividad que exija buen pulso, como ser cirujano o pintor, puedo seguir adelante con mis proyectos sin que el temblor me lo impida”, expresó.

También marcó que algunas personas se confunden y creen que tiene Parkinson o una enfermedad degenerativa. “Pero no es eso. Ni mucho menos algo que trate de ocultar. Me pasa y está a la vista de quien preste atención. Podría no tomar agua en público, pero aprendí que lo más importante es no esconderlo, hablar del tema y naturalizarlo”, indicó el jefe de Gobierno porteño para cerrar.

La intención de Larreta de dar a conocer su trastorno tiene que ver con su estrategia comunicacional de “despolitizarse” y exhibir un costado más personal.

Qué es el temblor esencial

Según la página oficial de la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (Fleni), el temblor esencial también puede conocerse como temblor postural o temblor de acción. “Hay una contracción simultánea de músculos antagónicos, pero de diferente intensidad y duración, lo cual explica que se produzca el temblor; a diferencia del temblor fisiológico, en que hay contracción alternante de músculos antagonistas”, precisa ese sitio web.

Detalla además que esto se presenta cuando la persona que lo tiene pretende dejar los brazos extendidos en una posición fija, y cuando quiere asir y movilizar un objeto, como tomar un vaso con agua, llevarse una cuchara a la boca o sujetar un diario. “Hay una variedad senil, una juvenil y otra familiar. Aunque es más frecuente en las manos, puede comprometer la cabeza, la voz, las piernas o las combinaciones de estas”, indica.

En tanto, el sitio Medline Plus, producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM, por sus siglas en inglés), explica que esta condición genera un “movimiento tembloroso involuntario” y detalla: “Involuntario quiere decir que usted tiembla sin tratar de hacerlo y no puede dejar de hacerlo a voluntad”.

Refiere también que el temblor esencial es el tipo más común de temblor y precisa que aunque se presenta sobre todo en personas mayores de 65 años, tanto en hombres como en mujeres, puede afectar a jóvenes y niños. “Se desconoce la causa exacta. Algunas investigaciones sugieren que la parte del cerebro que controla los movimientos musculares no funciona correctamente en personas con temblor esencial”, indica el portal.

Reacciones

Luego de que Rodríguez Larreta expusiera esta situación, sus posteos tanto en Twitter como en Instagram recibieron comentarios al respecto. Su novia, Milagros Maylin, y la ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad, María Migliore, le dieron un Me Gusta. “En el pádel no te afectó, partidazo ganamos”, le escribió por su parte el intendente de Pinamar, Martín Yeza.

Incluso otras personas que también tienen temblor esencial le contaron sus experiencias.

