El lado oscuro de la corona: los peores escándalos que protagonizó la realeza de Holanda

Es cierto que la familia real británica tiene un historial de escándalos que ameritan una serie de Netflix, pero aunque la monarquía holandesa no tenga una ficción propia, no significa que no haya tenido su dosis de controversia. Desde los hijos ilegítimos hasta el último viaje de los reyes a Grecia, no todo es color de rosa para la casa de Orange.

Los hijos ilegítimos del príncipe Bernhard

Probablemente, el royal con el mayor número de escándalos sea el príncipe Bernhard. Junto con la reina Juliana tuvo cuatro hijas: las princesas Beatriz, Irene, Margriet y Christina. Pero no se detuvo ahí: a comienzos de los años 2000, salió a la luz que Bernhard tenía dos hijas ilegítimas con mujeres diferentes. Una es Alexia Grinda-Lejeune, hija de la modelo Hélène Grinda; la segunda, Alicia von Bielefeld, es hija de una mujer estadounidense cuya identidad se desconoce.

El soborno de Lockheed

Fueron tiempos turbulentos para la familia real con Bernhard. En 1979, el príncipe recomendó al gobierno holandés que comprara equipos al fabricante de aviones estadounidense Lockheed. Poco tiempo después, se descubrió que había aceptado un soborno de un millón de dólares. En una entrevista publicada luego de su muerte, Bernhard admitió las acusaciones, a pesar de que nunca fue enjuiciado gracias a la intervención de su esposa Juliana.

La “bruja” Hofmans

En el nacimiento de la princesa Christina, la hija menor de Juliana y Bernhard, se le diagnosticó un defecto ocular. Para tratarlo, Juliana contó con la ayuda de Greet Hofmans, una sanadora de fe alternativa. Greet y Juliana eran íntimas hasta que Bernhard la despidió, por la extrema influencia que la mujer había llegado a ejercer sobre la reina; a tal punto, que se comparó a Hofmans con el rol de Rasputín en la dinastía Romanov, tanto en la corte como en la política holandesa.

El príncipe Friso y Mabel Wisse Smit

En 2003, el príncipe Friso (el segundo hijo de la princesa Beatriz) y Mabel Wisse Smit anunciaron su compromiso. La noticia generó un gran revuelo porque Mabel había sido vinculada al criminal Klaas Bruinsma, un conocido narcotraficante. Circularon rumores de que los dos habían estado en una relación romántica. A causa de la conmoción, Friso se enfrentó a una elección: su derecho a la sucesión al trono o casarse con su gran amor. El príncipe eligió a Mabel: la pareja se casó y tuvo dos hijos. En 2012, Friso murió después de quedar atrapado en una avalancha durante las vacaciones de esquí de los Orange en Lech.

La princesa Margarita y Edwin de Roy van Zuydewijn

Otro matrimonio controvertido fue el de la princesa Margarita y Edwin de Roy van Zuydewijn. La hija mayor de la princesa Irene se casó con el empresario en 2001, quien quedó desacreditado tras acusar al Servicio de Información del Gobierno de espionaje. De Roy van Zuydewijn estaba seguro de que su empresa estaba siendo boicoteada. Aunque al principio parecía una teoría conspirativa, las acusaciones más tarde resultaron ser parcialmente ciertas. El exprimer ministro Balkende admitió que se había llevado a cabo una investigación sobre el esposo de Margarita.

Hugo, el hijo del príncipe Carlos

El príncipe Carlos, hijo mayor de la princesa Irene, tuvo un romance con Brigitte Klynstra, una amiga de la infancia, en la década de 1990. Como resultado, nació un bebé: su hijo Carlos Hugo Roderik Sybren Klynstra, en 1997. Lejos de configurarse una pareja formal, el príncipe pronto anunció que Brigitte quería ser madre soltera. Carlos tampoco figuraba como padre en el certificado de nacimiento. Una vez que Hugo cumplió los 18 años, quiso obtener un título y convertirse en miembro oficial de la familia real. Aunque el príncipe Carlos intentó detenerlo, el tribunal falló a favor de su hijo.

El viaje de Guillermo y Máxima a Grecia

Quizás no sea un escándalo, sino una decisión controvertida: las vacaciones de los reyes a Grecia en octubre, en plena pandemia y luego de que el gobierno holandés recomendara a sus ciudadanos no viajar para evitar la circulación del coronavirus. El tema causó tanto revuelo que Guillermo y Máxima tuvieron que terminar de inmediato su excursión y ofrecer sus disculpas públicamente.

