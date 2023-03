Es millonario y reveló las cuatro reglas básicas para tener éxito con el dinero

escuchar

El multimillonario Grant Cardone, director ejecutivo de la empresa estadounidense Cardone Capital y autor del libro La regla 10X, es un empresario con una cartera de proyectos multifamiliares de más de 3600 millones de dólares.

El CEO dialogó con la cadena televisiva CNBC y comentó su “secreto” para triunfar financieramente, así cómo sus tips para gestionar el dinero adecuadamente con cuatro claves esenciales para lograr el éxito.

Grant Cardone es conocido por su mantra “10X", que significa superarse diez veces en todos los ámbitos de la vida @GrantCardone / Twitter

Grant admitió que le tomó más de 20 años lograr un patrimonio neto multimillonario. A pesar de la incansable lucha, el magnate actualmente obtiene ingresos de las 18 empresas que fundó. Cuatro claves para el éxito económico:

1. No hacer compras grandes a menos que tengas el doble de dinero

El millonario contó que, en su juventud, muchos de sus amigos ganaban más dinero que él y empezaron a gastarlo en autos lujosos, botes y viajes a París.

Por ejemplo, Grant explicó que para comprar un reloj caro o incluso una casa, debía tener ahorrado el doble de su precio. Al no tenerlo, evitó comprar cosas innecesarias

El empresario asegura que si quiere comprar algo debe ahorrar el doble, en caso de no ser así, mejor no compre nada (Foto: iStock)

En lugar de gastar dinero en grandes cosas, se limitó a vivir con “lo necesario” y en mejorar su calidad de vida. Esto conllevó, tiempo después, que sus ganancias fueran destinadas a mejorar sus negocios.

2. No compres nada que puedas alquilar

La segunda clave es importante: no comprar nada para arrendar. “Mientras me abría paso para convertirme en millonario, los únicos artículos caros que compré, fueron aquellos que aumentaron mi flujo efectivo, como propiedades comerciales que podía alquilar”, sostuvo.

Sin embargo, Grant afirmó que nunca compró nada que pudiera alquilar, como una residencia principal o un automóvil, esto para evitar los costos de mantenimiento asociados con la propiedad.

En 2012, vendió su casa y vivió en propiedades de alquiler durante casi 10 años, esto liberó gastos de dinero que invirtió en bienes raíces.

Después de ahorrar lo suficiente, y de obtener las ganancias que obtuvo de los bienes raíces, decidió comprar de nuevo una casa.

3. No gastes para impresionar a los demás

Es importante no comprar cosas solo para llamar la atención. Aunque el magnate admite que su objetivo siempre fue dejar un legado a su familia, no se justifica comprar cosas innecesarias.

Gaste dinero en las cosas necesarias, así será un gran millonario (Foto: iStock)

Entonces, cuando el multimillonario podía comprar algo, no pensaba en gastarlo en salidas o regalos, más bien, invertía en sus comercios privados y construía su riqueza.

El hombre dijo que todavía no le interesaba comprar cosas llamativas, aun si tuviera la economía suficiente para darse grandes lujos.

4. Solo gastá tus ingresos pasivos

Si tenés algún ingreso adicional, solo dedícate a gastar ese presupuesto, no más. Por ejemplo, Cardone dice que si gana ”$100.000 al año de su trabajo y $20.000 en ingresos pasivos, trataría de gastar estos últimos”, y con eso garantizar su subsistencia básica.

Es importante saber que todas estas reglas requieren de gran cantidad de disciplina durante años, trabajar duro y esperar que los frutos se reflejen con el tiempo. “Muchos me preguntaban por qué estaba trabajando tan duro y no podía disfrutar los frutos de mi trabajo. No me importó y decidí seguir estás reglas durante 20 años. Y así logré mi éxito”, concluyó en la entrevista.

