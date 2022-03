El otoño en el sube y baja

Se acaba este interminable marzo: un mes que nos sometió a todo tipo de caprichos atmosféricos y que nos hizo pasear por todas las estaciones del año. No hace falta retroceder demasiado, solo esta semana vale como muestra. Pasamos de una tarde de martes con más de 31°C a un amanecer de miércoles con menos de 5°C en algunos sectores suburbanos.

De la remera directo a la bufanda. Así fueron las primeras semanas del otoño, con un abanico de temperaturas totalmente desplegado y con un termómetro que no se privó de nada. Por eso, siempre hablamos de las peligrosas “tormentas de transición” de fines de marzo y comienzos de abril.

Mientras en esta latitud se mantiene una configuración que conserva algunos rasgos veraniegos, todo lo que viene desde el sur ya tiene características pre invernales y el choque de masas nos deja expuestos a tiempo severo y a eventos que -por suerte- no se dieron en la ciudad.

El otoño atraviesa una crisis de identidad, exhibiendo muchos semblantes meteorológicos. Sin embargo, los próximos días lo mostrarán mucho más maduro, equidistante de escenarios veraniego e invernales. Esto nos mantendrá lejos de los extremos térmicos, sin volver a este sube y baja de temperaturas en el que una suerte de montaña rusa de máximas y mínimas nos llevó desde lo más alto hasta la caída libre en cuestión de horas.

Después de varios días con el mercurio completamente desquiciado, el fin de semana y los días que le siguen nos devolverán la cordura térmica.

Jueves: otra mañana invernal

Comienza la jornada con un nuevo amanecer invernal en el estuario. Si bien se espera menos temperatura que ayer, no tendremos viento en superficie por lo que la percepción será muy parecida a la mañana del miércoles. Aparte, nuestro cuerpo ya estará mucho más aclimatado a las nuevas mínimas matinales. El mercurio estará largando desde los 8°C -dos menos en la zona suburbana-, lo que nos obligará a abrigarnos antes de salir de casa. La poca nubosidad planteará un día de marcada amplitud térmica. Si bien no iremos por una tarde de calor, el repunte será significativo y llegará a una tarde con 21°C. Al promediar la jornada, rotará la veleta para dar por terminada la circulación de aire frío y abrir un nuevo segmento con descenso de aire templado. La noche cerrará con 15°C y cielo algo nublado.

Viernes: último amanecer frío

Para el viernes ya se sentirán los primeros efectos de la rotación de viento con una tímida recuperación de la mínima. Comenzaremos con un piso térmico de 10°C; por suerte, sin viento y con cielo despejado, como para poder caminar bajo el sol y mitigar el frío matinal. Se espera una jornada sin nubes hasta el mediodía y una tarde de 22°C, con cielo ligeramente nublado y el viento en calma. La noche se encontrará a salvo en un cierre con 16°C.

Sábado: repunta la mínima

El sábado dará por terminada la hilera de amaneceres invernales con una mínima de 13°C. Persistirá el viento del noreste para seguir apuntalando al termómetro en su lenta recuperación después del embate de aire frío. Se estima un día con mucho sol y poco viento, ideal para todos aquellos que tengan alguna actividad al aire libre. La tarde proyectará 24°C en un ambiente muy agradable que se prolongará hasta la noche para todos aquellos que tengan alguna actividad nocturna en agenda.

Domingo: vuelven las nubes

El domingo prolongará el dominio del viento desde el cuadrante norte, aunque esta vez el viento llegará templado e inestable, por lo que marcará un masivo arribo de nubosidad. Seguirá subiendo la mínima para un amanecer que se alejará definitivamente del frío, con 16°C de salida. Desde media mañana, contaremos con cielo mayormente nublado. Se podrá sacar la mesa afuera al mediodía y la tarde tomará distancia del fresco de estos días y logrará marcar 26°C. Hacia el atardecer, comenzarán las desmejoras con baja probabilidad de alguna llovizna o lluvia débil hacia el final del día.

Spoiler alert

La semana que viene no prevé irrupciones de aire frío, por lo que la máxima se mantendría en 26°C. La diferencia se notará también en los amaneceres, con el mercurio largando desde los 18°C. Buena noticia para los friolentos, la semana entrante no será fría en absoluto. No se esperan precipitaciones hasta el miércoles, inclusive.

Eso es todo, amigos y amigas. Vamos terminando una semana que nos llevó del ventilador a la estufa, donde alguna abuela habrá reflotado el tradicional “que tiempo loco”. Por suerte, los días que se vienen mostrarán al otoño volviendo a sus cabales. Antes, habrá que desandar esta muestra gratis de mañanas invernales. Dicen que “el mundo es un pañuelo”, ojalá sea cierto porque el frío golpeó como cachetazo de Will Smith y dejó a la ciudad llena de resfríos y estornudos.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli