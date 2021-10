El peor lugar del mundo: un conmovedor documental nominado a los premios Emmy

Hasta hace poco más de una semana Geremy peleaba como un titán por su vida, nadaba, corría, jugaba al fútbol con una sola pierna, apoyado en sus muletas. No hace tanto le habían diagnosticado un osteosarcoma -tipo de cáncer óseo que comienza en las células que forman los huesos-, y junto a Gabriela, su madre, hacían lo imposible para que el joven de tan solo quince años se curara.

No pudo ser, Geremy falleció después de luchar para poder sanarse. Una vez por semana viajaba acompañado por su mamá desde Pao de Zárate recorriendo los cien kilómetros que separaban su ciudad natal de Caracas, donde recibía quimioterapia. Para llegar debía despertarse a las cinco y media de la mañana, subirse a los camiones de fruta que hacen las veces de transporte público en la zona –única alternativa de viajar aunque sea ilegal- para llegar a la capital, donde luego tomaban varios micros para llegar al hospital.

El peor lugar del mundo

La lucha de Geremy quedó reflejada en un documental conmovedor llamado El peor lugar del mundo, que la productora argentina Natalia Denegri realizó en coproducción con el periodista venezolano Luis Olavarrieta y los productores Nelson Bustamante y Jorge González, además de todo el equipo de Trinitus Productions.

La historia de vida conmovió al jurado de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión que otorga los premios Suncoast Emmy, y el trabajo recibió tres nominaciones en las categorías “Interés Humano”, “Narración” y “Escritor”. “Demuestra la injusticia y todo lo que implica tener que viajar constantemente a un lugar que no te pertenece solo para poder sobrevivir. Además expone la decadencia del sistema de salud en Venezuela en estos momentos tan delicados”, explicó Denegri a LA NACION.

“Me pone feliz que el jurado valore nuestros contenido", aseguró Natalia Denegri Gentileza: Natalia Denegri

Hasta hoy Denegri suma 17 premios Emmy en su carrera, y ahora, además de los tres por el documental de Geremy, está nominada para otros nueve por distintas producciones y por su programa periodístico-infantil Corazones Guerreros, que ya va por la 11va. temporada en los Estados Unidos y en ocho países de Latinoamérica a través de la señal MegaTV.

Comprometida desde hace años con la causa venezolana, muchos de los documentales de este 2021 de Natalia estuvieron concentrados en mostrar las diferentes realidades que les toca vivir. Junto al equipo de su productora Trinitus Productions e incorporando otras como Black Hole Enterprises, Picante Films y 360 Media Inc., además del apoyo de Hassenfeld Family Foundation y Dream It Foundation, logró llevar a la pantalla diversas e impactantes historias.

Otro de los nominados fue Dónde Él Me Necesita en las categorías “Religión” y “Fotografía”. Este corto narra la historia de Patricia Andrade, una mujer venezolana radicada en los Estados Unidos que siguiendo “la misión que Dios le dio”, se propuso ayudar a sus compatriotas que llegan escapando a la Florida.

En la categoría “Preocupación Social” fue nominado el documental Soledad, que cuenta la historia del pueblo venezolano que reside en la localidad homónima y se encuentra alejado de todo. Pese a todo, un grupo de mujeres se niega a aceptar que este sea el futuro de sus hijos y busca cambiar sus vidas a través de la educación.

El trabajo recibió tres nominaciones en las categorías “Interés Humano”, “Narración” y “Escritor” Gentileza: Natalia Denegri

El documental And The Emmys Goes To fue nominado para “Mejor Director” y “Fotografía”: cuenta las historias inspiradoras de hombres y mujeres inmigrantes.

En las categorías “Interés Humano” y “Escritor” fue nominado el impactante documental Dennys: Tan Frágil y Tan Fuerte sobre los prejuicios que existen contra las víctimas de abuso sexual y de bullying en Latinoamérica a través de la historia de Dennys, un joven que luego de ser abusado, encuentra en el fitness y su familia las herramientas para salir adelante.

Hasta hoy Denegri suma 17 premios Emmy en su carrera Gentileza: Natalia Denegri

Una nominación especial recibió la campaña Los perros no saben leer, un especial de Corazones Guerreros en el que enseñan de forma divertida e interactiva a los dueños de las mascotas a cuidar la limpieza en las calles, que fue ternado en “Anuncios de Servicio Público”. Y “Todo Niños: Los Valores” fue distinguido como “Mejor Programa para Niños/Juventud”.

“Me pone feliz que el jurado valore nuestros contenidos porque siempre están dirigidos hacia la familia, ese es nuestro principal objetivo”, sintetizó Natalia Denegri.