El Pibe Geek: “El metaverso era la fantasía de cualquier geek y hoy es real”

Gonzalo Blanco, más conocido como “El Pibe Geek”, tiene 26 años y afirma estar obsesionado con todo lo que tenga que ver con el futuro. Es uno de los creadores de contenido de tecnología del momento. En sus videos, que tienen miles de reproducciones, hace reseñas de celulares y diferentes dispositivos y analiza el mundo del gaming. “Una de las preguntas más comunes de mis seguidores es ‘¿Qué teléfono me compro?’ Yo siempre trato de medir un poco el rango de precio porque hay teléfonos que salen 400 mil pesos y otros, 60 mil. Siempre explico que no es que uno sea mejor o peor, solo que tienen diferentes funcionalidades y usos”.

“Cuando hablamos de tecnología es importante estar al día, informados. Para eso, uno tiene que estar haciendo actualizaciones constantes y aprendiendo minuto a minuto”, dice el influencer durante un encuentro exclusivo con LA NACIÓN en Horizons, el metaverso de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, en sus oficinas en San Pablo. “Hay dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta en la creación de contenido. Uno, siempre tratar de ir un paso más adelante, de encontrar lo nuevo. Por ejemplo, a mí como creador me encantaría entrar en el metaverso para hacer streams. Ahora estoy teniendo una entrevista acá, es un paso. Dos, ser perseverante, porque cuando uno hace contenido y lo hace una vez cada tanto, esporádicamente o no tiene ganas y demás, no funciona. Uno tiene que estudiar y planificar con metas concretas”, concluye.

“Creo que el deseo o la fantasía de cualquier ‘friki’, nerd o geek es que haya un mundo paralelo, un mundo aparte en el cual podamos entrar, ser y hacer lo que queramos, sin ningún condicionamiento físico ni geográfico. Hoy con el metaverso eso existe. Fue construyéndose a través de los años y me encanta. Lo mejor es que día a día va a ir mejorando”, afirma Blanco.

El futuro del gaming en el metaverso

“Hoy ya podemos estar dentro del juego, ahora lo que falta es poder sentirlo en el futuro, pero sentirlo de verdad. Es decir, tener sensaciones físicas reales. Obviamente es una fantasía y no sé si algún día pasará porque se necesitan muchos más instrumentos, como por ejemplo algún tipo de chaleco o vestimenta háptica”, explica el influencer.

En la famosa película Ready Player One, que sucede en el año 2045, existe un universo virtual inmersivo en el que convive gran parte de la humanidad. Allí las personas pueden ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa y convertirse en quiénes quieran. ¿Algún día el metaverso será masivo? Blanco cree que sí: “No será pronto. Hay que esperar a que los desarrolladores puedan entender lo que es este espacio, cómo pueden insertarse y cómo pueden vivir de crear contenido o crear apps acá. Falta, pero se está haciendo y eso es lo importante. El único límite del metaverso es la imaginación y lo que vos estés dispuesto a crear”.

El metaverso y los creadores de contenido

Esta entrevista forma parte de un ciclo de entrevistas exclusivo de LA NACIÓN a distintos creadores de contenidos en Horizon, el metaverso de Meta. Para realizarlo, viajamos a las oficinas de la empresa de Mark Zuckerberg en San Pablo y utilizamos los visores de realidad virtual de Meta Oculus Quest 2, que ofrecen una experiencia inmersiva visual y sonora nunca antes vista.

¿Qué es el metaverso? En resumidas palabras, es una plataforma digital que permite a los usuarios ingresar a un “mundo virtual” inmersivo, donde pueden interactuar con amigos, familiares y otras personas en un entorno 3D sin preocuparse por limitaciones físicas ni geográficas. Hoy está en constante mejora. En el futuro podría cambiar por completo la forma que tenemos de vincularnos, de encontrarnos e incluso de trabajar.

“Al final del día, son realmente los creadores y desarrolladores quienes construirán el metaverso y lo harán realidad”, afirmó Mark Zuckerberg cuando presentó Meta en 2021.

Victoria Achinelli