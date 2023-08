escuchar

Holi, hola y de donde sos son las frases más comunes usadas en las aplicaciones de citas para entablar una conversación por chat, es decir, ese espíritu “planero” del menor esfuerzo ha modificado hasta nuestra forma de conquistar. Es cierto que romper el hielo con creatividad es tan difícil como en la vida offline, pero mal que nos pese la primera palabra que escribimos para conectar en las redes es tan definitoria como la última foto del carrete. Las frases hechas que sugieren las plataformas suenan como sacadas de una telenovela latina de los ochenta, de modo que...¿qué escribir para que un match no se esfume en las tinieblas del ghosting?

La presión por ser originales

Lograr llamar la atención en este océano de solteros complica el terreno para quienes no están dispuestos a “trabajar”. Nueve de cada diez consultados en la encuesta sostiene que el primer mensaje determina si van a responder o no, de hecho, visto tan positivamente como creíamos entre los y las solteras locales. El 40 % de los encuestados coincide en que se desanimarían si un match utilizara esta herramienta para charlar, mientras que un tercio (32 %) dijo que no confiaría en alguien que recurriera al chatGPT para crear su perfil en una plataforma de encuentros.

El 43% de los usuarios considera que, si se aburre o si algo le desagrada de esa primera conversación, automáticamente la cancela. En ese sentido, no es recomendable la inteligencia artificial no solo porque no nos representa sino porque puede también fallar. Recordemos que es un recorte random de miles de palabras publicadas en la web, además de que también pueden ser recurso perfecto para los estafadores.

El “Hola” también es de vagos

Pese a que tiene un énfasis algo imponente, dice la encuesta, dos de cada 5 personas admite aplicar el clásico “hola” al iniciar la conversación en una aplicación de citas, pero al 65% de los solteros de la red no le importa si alguien se presenta así. Sin embargo, solo dos de cada 10 personas (21%) que apelan al básico “hola” obtendrán una respuesta, de hecho siete de cada 10 (68%) destinatarios sostienen que refleja una falta de esfuerzo, y al 45% les hace sentir que el otro no está realmente interesado. Incluir el nombre del match en el primer mensaje podría ayudar en un 4%, que no es mucho, pero es algo. Una cuarta parte (25 %) opina que lo mejor es preguntar por algo relacionado con nuestra biografía ya que es una buena manera de romper la barrera y demostrar que nos tomamos el tiempo para observar al otro, por eso es importante tener un perfil completo. Quienes lo han completado en un 80% consiguen el doble de matches que quienes cargaron solo el 60% de la información, por lo que ese 20% adicional realmente puede hacer que encuentres a tu “media naranja”, describen desde Inner Circle.

Ser auténticos desde el principio

“Si bien esperamos que la mayoría de las personas usen IA y ChatGPT para ayudarlos con las partes difíciles del coqueteo, también existe el riesgo de que los delincuentes usen la herramienta para parecer más humanos y, por lo tanto, terminen teniendo más éxito con las estafas. Si bien puede ser tentador, por ejemplo, si somos un poco tímidos, es importante recordar que ChatGPT no puede ayudar cuando conoces a ese alguien en la vida real. Es mejor ser auténtico desde el principio” sostiene Crystal Cansdale, experta en citas de Inner.

