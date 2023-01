El príncipe Harry reveló en su libro la manera “humillante” en que perdió su virginidad

escuchar

El próximo 10 de enero saldrá a la venta la autobiografía del príncipe Harry, Spare (”En la sombra”, en español). Durante estos días, varios adelantos de ese explosivo volumen comenzaron a filtrarse en los medios, generando una gran repercusión.

Entre las diversas revelaciones, llamaron mucho la atención sus dichos sobre su participación militar en Afganistán y los nuevos comentarios sobre la relación la familia real. También se filtraron sus comentarios sobre el consumo de drogas durante su adolescencia, su visión sobre la reina consorte Camila y a las peleas con su hermano William, a quien calificó como su “archienemigo”.

Ahora, un nuevo detalle está concitando la atención de todos, y tiene que ver con la forma en la que el actual marido de Meghan Markle perdió su virginidad a los 17 años.

ARCHIVO - El príncipe Enrique de Gran Bretaña luego de una misa en Londres, el 3 de junio de 2022. (Toby Melville, Pool Photo via AP, Archivo)

Según el medio del Reino Unido, Sky News, el príncipe Harry describe en su biografía la pérdida de su virginidad como un “episodio humillante” con una “señora mayor que amaba mucho a los caballos”. Si bien el duque no da nombres, afirma que fue en la vía pública.

“Uno de mis errores fue dejar que sucediera en un campo, justo detrás de un pub concurrido”, señala el príncipe y luego agrega: “Sin duda alguien nos vio”.

En Spare, el mismo revela otras intimidades dentro del seno de la familia real. El mismo le suplicó a su padre, el ahora rey Carlos III, que no se casara con Camila, la actual reina consorte, porque temía que fuera una “madrastra malvada”, según indicaron los medios Mail Online y The Sun. Tanto él y su hermano le pidieron a su padre que no se casara con ella, quien era catalogada por los dos como “la otra mujer”.

El próximo 10 de enero saldrá a la venta el libro de la autobiografía del príncipe Harry time.com

Otra de las más impactantes revelaciones fue la de su consumo de drogas. “Por supuesto que había estado consumiendo cocaína en ese momento. En casa de alguien, durante un fin de semana de caza, me ofrecieron una raya y desde entonces consumí un poco más”, citó Sky News.

“No era muy divertido, y no me hacía sentir especialmente feliz como parecía ocurrirles a los demás, pero me hacía sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente”, indicó.

“Era un chico de 17 años dispuesto a probar casi cualquier cosa que alterara el orden preestablecido (...) Al menos, de eso intentaba convencerme”, concluyó el príncipe Harry en su libro Spare que verá la luz el próximo 10 de enero y que, según los adelantos, tendrá muchas intimidades sobre la familia real de Gran Bretaña.

El príncipe Harry reveló un conmovedor pedido de Meghan Markle frente a la tumba de Diana

Meghan Markle se arrodilló y puso las palmas de las manos sobre la lápida de la princesa Diana para pedirle a su difunta suegra “claridad y guía” en el 20 aniversario de su muerte, revela el príncipe Harry en su autobiografía.

Harry describe cómo remaron hasta la isla donde está enterrada su madre, en el vigésimo aniversario de su muerte. Después de tomarse un momento para reflexionar a solas, sintió que Meghan también quería tomarse un momento de intimidad. Era la primera vez que visitaba la tumba.

La visita habría tenido lugar en agosto de 2017, cuando la pareja llevaba aproximadamente un año de relación. La difunta princesa fue enterrada en su casa de la infancia, Althorp House, Northamptonshire, en 1997, y el arzobispo de Canterbury volvió la tumba en 2017, antes del 20 aniversario de su muerte.

LA NACION