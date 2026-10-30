El pueblo poco conocido a 100 kilómetros de Buenos Aires que es ideal para una escapada de fin de semana

A poco más de una hora de Capital Federal, existen pequeños destinos que permiten desconectarse del ritmo de la ciudad sin necesidad de recorrer grandes distancias. Uno de ellos es Lima, una localidad del partido de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, que se presenta como una alternativa para quienes buscan una escapada de fin de semana rodeados de naturaleza, tranquilidad y actividades al aire libre.

Situada a aproximadamente 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cerca de la ruta nacional 9, esta localidad conserva el encanto de los pueblos bonaerenses, con calles tranquilas, espacios verdes y una historia muy vinculada con el desarrollo ferroviario y las actividades rurales.

Sus orígenes se remontan a 1885, cuando comenzó a desarrollarse como una estación intermedia del ferrocarril entre Zárate y Baradero. Aunque su nombre puede generar confusión con la capital de Perú, Lima recibió su denominación en homenaje a Justa Lima de Atucha, una terrateniente del siglo XIX que, junto con su esposo, José Segundo Atucha, tuvo un papel importante en el desarrollo de la zona.

Lima es un lugar ideal para disfrutar de la paz de la naturaleza (Foto: Secretaria de Lima)

Con el paso de los años, las tierras dieron lugar a la Colonia Lima y luego al pueblo actual, cuya economía estuvo históricamente relacionada con la agricultura, la ganadería y las producciones frutícolas y forestales. Otro de sus rasgos distintivos es su cercanía con el río Paraná de las Palmas y con las centrales nucleares Atucha I y II, dos instalaciones emblemáticas de la actividad energética argentina.

Uno de los principales atractivos de Lima es su casco urbano, donde se puede disfrutar de una caminata tranquila y conocer algunos de los edificios representativos de la localidad. La Plaza Mitre funciona como punto de encuentro para vecinos y visitantes. En sus alrededores se encuentran la Iglesia San Isidro Labrador y la Delegación Municipal, que forman parte del paisaje histórico del pueblo. Además de confiterías y restaurantes para disfrutar durante el mediodía.

Para quienes prefieren las actividades al aire libre, una de las alternativas es acercarse a la costa del Paraná de las Palmas. A través de un camino que se desprende del acceso a la zona de Atucha, es posible llegar al sector donde se encuentra el Club de Pesca Lima, fundado en 1958.

La ciudad enamora por sus paisajes soñados (Foto: Instagram @magnoliastresd)

Este espacio ofrece propuestas recreativas vinculadas con el río, entre ellas pesca, actividades náuticas y sectores destinados al descanso. También cuenta con instalaciones para acampar y opciones de alojamiento, lo que lo convierte en una alternativa para quienes desean permanecer durante todo el fin de semana.

Feria de Colectividades en Lima: cuándo es y qué actividades habrá

Además de sus atractivos habituales, Lima celebra del viernes 30 de octubre al domingo 1.º de noviembre una nueva Feria de las Colectividades, una propuesta cultural con entrada gratuita que reúne espectáculos musicales y presentaciones de danza. El evento se desarrolla en el Parque Urbano de Lima, a partir de las 11 horas, y ofrecerá una programación diferente durante cada jornada.

Jornada de actividades en Lima (Foto: Secretaria de Lima)

El viernes 30 de octubre se presentarán el Ballet Los Orejanos y Los Infernales de Güemes, mientras que el sábado 31 es el turno de Darío Burgueño, Tanito y Compañía y El Malón. Por su parte, el domingo 1° de noviembre la programación incluirá un espectáculo de danzas árabes, una presentación de Aby Sepúlveda Flamenco y la participación del Taller de Danzas Folclóricas La Paisanada.

¿Cómo llegar a Lima desde la Ciudad de Buenos Aires?

Para viajar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, la principal alternativa es tomar la autopista Panamericana, por el ramal Campana de la ruta nacional 9, y continuar hacia el acceso a Lima, en el partido de Zárate. El trayecto es de aproximadamente 100 kilómetros, aunque la distancia exacta y el tiempo de viaje dependen del punto de partida y de las condiciones del tránsito.

Quienes prefieran utilizar transporte público pueden consultar los servicios de la línea 228 y las opciones de micros de media distancia que conectan Buenos Aires con la zona de Zárate, verificando previamente los recorridos y las combinaciones necesarias para llegar a la localidad.