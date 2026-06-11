El pulpo Paul, el protagonista del Mundial 2010 que recibió amenazas de muerte por “adivinar” los ganadores

Las Copas del Mundo convirtieron a muchos referentes del fútbol en auténticas leyendas del deporte, pero el Mundial de Sudáfrica 2010 tuvo un protagonista inesperado que, a diferencia de los futbolistas de élite, carecía de piernas. Paul, un pulpo alojado en el Sea Life Centre de Oberhausen, Alemania, se convirtió en el fenómeno mediático más extraño de la historia de las Copas del Mundo. Su capacidad para “anticipar” los resultados de los partidos no solo lo catapultó a la fama global, sino que lo puso en el centro de un conflicto diplomático y social que llegó a extremos inesperados con amenazas de muerte.

La metodología empleada por sus cuidadores era sencilla y visualmente atractiva para las audiencias, ya que colocaban dos cajas con alimento en el acuario, cada una decorada con la bandera de los países que se enfrentaban, y el recipiente que el cefalópodo elegía para comer era su “predicción” oficial. Si bien Paul ya había participado en la Eurocopa de 2008, fue el Mundial de Sudáfrica el que consolidó su legado como el oráculo más preciso del deporte. Durante aquel torneo, acertó el 100% de los resultados de la selección alemana, es decir la victoria frente a Australia, la caída ante Serbia y el triunfo sobre Ghana. Según detalla el informe de Bleacher Report, el animal logró una racha perfecta que dejó atónita a la comunidad internacional.

El pulpo Paul acertó en todas sus "predicciones" del Mundial 2010 EFE

La situación escaló cuando el pulpo predijo que Alemania perdería en las semifinales contra España. El canal de noticias alemán n-tv transmitió el momento en vivo y capturó el horror de los aficionados locales al ver cómo el cefalópodo, tras dudar un momento, optaba por los mejillones de la caja española. La reacción no se hizo esperar: mientras la selección germana quedaba fuera de la final, Paul se convirtió en el blanco de la ira pública. En Berlín, los seguidores comenzaron a entonar “canciones antipulpos”, mientras que en las redes sociales proliferaron comentarios que sugerían que debería ser “frito, asado a la parrilla o convertido en una ensalada de mariscos o paella”. Otros usuarios fueron más allá y proponían que la criatura fuera arrojada a un tanque de tiburones.

El descontento no fue exclusivo de Alemania, sino que los hinchas argentinos también expresaron su indignación después de que Paul acertara que su equipo perdería en los cuartos de final ante el conjunto germano. Incluso, se publicaron recetas sarcásticas para cocinar al cefalópodo, una hostilidad que refleja la intensidad emocional que rodea a los eventos deportivos, donde la figura de un animal terminó en el centro de la frustración colectiva de millones de espectadores.

La caída de Argentina ante Alemania fue el fin del cariño nacional por el pulpo Paul

A pesar de las amenazas, Paul cerró su participación con un pronóstico perfecto al predecir la victoria de España en la final. Su vida concluyó pocos meses después, el 26 de octubre de 2010, a los dos años y medio, una edad considerada normal para su especie. Su muerte no marcó el final de su leyenda, ya que permanece inmortalizado con un monumento en Oberhausen, además de aparecer en aplicaciones y películas como la producción china Kill Octopus Paul.

Mientras otros animales intentaron replicar sin éxito su efectividad, el legado de Paul permanece como un recordatorio de cómo la cultura del fútbol es capaz de elevar a un ser vivo a una posición de celebridad mundial bajo una presión inusitada, donde la línea entre el juego y la realidad se diluye por completo y llega, incluso, a generar amenazas de muerte ante predicciones que, para muchos, resultaban inaceptables.