El renacer del vino bonaerense: del anonimato al impulso productivo y la proyección internacional
Con el encuentro de los productores de vino en Malvinas Argentinas, la provincia de Buenos Aires consolida una industria en plena expansión; así se puso en marcha un modelo que fomenta el enoturismo con proyección internacional
- 5 minutos de lectura'
El vino elaborado en la provincia de Buenos Aires pasó de ser una actividad dispersa y con poca difusión a consolidarse como un sector en expansión que hoy abarca a más de 60 de los 135 municipios.
La promulgación de la Ley Vino Buenos Aires (Ley 15.404), una iniciativa del legislador provincial Luis Vivona, marcó un antes y un después: la norma fijó incentivos para acompañar el desarrollo de bodegas, productores y proyectos asociados al sector en todo el territorio provincial.
Y todo el fruto de ese trabajo legislativo se vio reflejado en el Polo Gastronómico del futuro Paseo de la Laguna, en el municipio de Malvinas Argentinas, que recibió a la novena edición del Encuentro de Productores Vitivinícolas de la Provincia de Buenos Aires.
Hubo 1.500 asistentes —enólogos, sommeliers, gastronómicos, estudiantes y amantes del vino— junto a más de 30 productores, comerciantes y empresarios de todo el territorio provincial.
Lo que comenzó como una respuesta a la necesidad de dar visibilidad a emprendimientos dispersos se ha transformado en una política pública sostenida de articulación entre el sector público y el privado. En forma paralela al impulso legislativo, surgió la necesidad de crear espacios orientados al intercambio, la comercialización y la promoción. Y bajo esta premisa, el jefe de Gobierno malvinense Leo Nardini puso a disposición el municipio para facilitar el encuentro directo entre los productores y el público.
“Acompañar el crecimiento de una actividad que durante mucho tiempo estuvo invisibilizada nos pone muy felices. La provincia de Buenos Aires tiene un potencial enorme. Hay grandes productores y una oferta que permite acercar esta experiencia a muchas personas. Necesitamos generar las condiciones para que esta actividad siga creciendo”, sostuvo Nardini.
De la prohibición histórica al desarrollo: La Ley de Vino Buenos Aires
El gran punto de inflexión para la producción de vino bonaerense fue la promulgación, en enero de 2023, de la Ley N° 15.404 impulsada por Vivona, ya que quebró años de postergación y marcos regulatorios restrictivos, y logró formalizar un régimen de promoción e incentivo fiscal y comercial en los 135 municipios de la provincia.
Los números reflejan el impacto inmediato de esta legislación: de los 135 distritos bonaerenses, 60 ya han comenzado a desarrollar proyectos o emprendimientos vitivinícolas, sumando alrededor de 600 hectáreas cultivadas con proyecciones de una mayor expansión.
“Estamos hablando de una actividad que genera producción, empleo y turismo, y que tiene un enorme potencial de crecimiento. La Provincia cuenta con condiciones de suelo que permiten pensar en un desarrollo mucho mayor”, afirmó Vivona.
Diversidad geográfica y calidad gastronómica
La novena edición del encuentro puso de manifiesto la riqueza y variedad del terruño bonaerense, donde se cruzan la tradición, la innovación y los vinos de autor. Desde proyectos consolidados como Trapiche Costa & Pampa (vinos oceánicos de Chapadmalal), Saldungaray (Sierra de la Ventana), Al Este (Médanos) y Gamboa (Campana), hasta emprendimientos regionales como Labory (Zárate), Zaffratelli (Luján), Las Antípodas, la emblemática Cooperativa de Vinos de la Costa de Berisso, y propuestas emergentes como Sante Vins y la microbodega urbana Media Hectárea.
Acompañaron el Encuentro de Productores Vitivinícolas de la Provincia de Buenos Aires productores artesanales de quesos (Piedras Blancas y Fermier), embutidos (DiPieri) y chocolatería premium (Tikal Chocolates).
Traspasando fronteras: Libro, serie documental y proyección global
El impulso a la vitivinicultura bonaerense se va instalando de a poco en la agenda cultural. El libro Vino Buenos Aires, escrito por Luis Vivona para documentar la historia y evolución del sector en la provincia, fue nominado y galardonado en los prestigiosos Gourmand World Cookbook Awards, el certamen referente mundial de la literatura gastronómica. Y la serie documental Vino Buenos Aires, compuesta por ocho capítulos que recorren los proyectos enoturísticos promovidos por la ley, fue emitida a nivel nacional por la pantalla de Telefé.
El caso del vino en la Provincia de Buenos Aires demuestra cómo la combinación entre marcos normativos claros (Ley Vivona) y espacios de comercialización y encuentro comunitario (Malvinas Argentinas) logra transformar una actividad incipiente en un verdadero motor de desarrollo económico, generación de empleo y orgullo regional.
Puntos clave de la ley del vino bonaerense:
- Presencia en góndola: Obliga a incorporar un mínimo del 2% de vinos bonaerenses en supermercados y comercios con superficies superiores a 2.500 m².
- Incentivos fiscales: Exenciones en el Impuesto Inmobiliario Rural y reducción de alícuotas en Ingresos Brutos para actividades mayoristas.
- Proyección internacional: Beneficios impositivos y créditos fiscales para bodegas exportadoras de vino a granel.
- Ordenamiento: Creación del Registro Provincial de Viñedos y Bodegas.
- Más info: www.vinoba.com.ar
- Vino Buenos Aires: YouTube @VinoBuenosAires
- Libro “Vino Buenos Aires”: Descargar / Ver en Google Drive
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.