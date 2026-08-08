El renacer del vino bonaerense: del anonimato al impulso productivo y la proyección internacional

El vino elaborado en la provincia de Buenos Aires pasó de ser una actividad dispersa y con poca difusión a consolidarse como un sector en expansión que hoy abarca a más de 60 de los 135 municipios.

La promulgación de la Ley Vino Buenos Aires (Ley 15.404), una iniciativa del legislador provincial Luis Vivona, marcó un antes y un después: la norma fijó incentivos para acompañar el desarrollo de bodegas, productores y proyectos asociados al sector en todo el territorio provincial.

"La promulgación de la Ley Vino Buenos Aires fue una iniciativa del legislador provincial Luis Vivona. En la foto, Leonardo Nardini junto a productores bonaerenses.

Y todo el fruto de ese trabajo legislativo se vio reflejado en el Polo Gastronómico del futuro Paseo de la Laguna, en el municipio de Malvinas Argentinas, que recibió a la novena edición del Encuentro de Productores Vitivinícolas de la Provincia de Buenos Aires.

Hubo 1.500 asistentes —enólogos, sommeliers, gastronómicos, estudiantes y amantes del vino— junto a más de 30 productores, comerciantes y empresarios de todo el territorio provincial.

Lo que comenzó como una respuesta a la necesidad de dar visibilidad a emprendimientos dispersos se ha transformado en una política pública sostenida de articulación entre el sector público y el privado. En forma paralela al impulso legislativo, surgió la necesidad de crear espacios orientados al intercambio, la comercialización y la promoción. Y bajo esta premisa, el jefe de Gobierno malvinense Leo Nardini puso a disposición el municipio para facilitar el encuentro directo entre los productores y el público.

El encuentro de productores del vino bonaerense reunió a más de 1.500 asistentes —entre enólogos, sommeliers, gastronómicos, estudiantes y amantes del vino

“Acompañar el crecimiento de una actividad que durante mucho tiempo estuvo invisibilizada nos pone muy felices. La provincia de Buenos Aires tiene un potencial enorme. Hay grandes productores y una oferta que permite acercar esta experiencia a muchas personas. Necesitamos generar las condiciones para que esta actividad siga creciendo”, sostuvo Nardini.

De la prohibición histórica al desarrollo: La Ley de Vino Buenos Aires

El gran punto de inflexión para la producción de vino bonaerense fue la promulgación, en enero de 2023, de la Ley N° 15.404 impulsada por Vivona, ya que quebró años de postergación y marcos regulatorios restrictivos, y logró formalizar un régimen de promoción e incentivo fiscal y comercial en los 135 municipios de la provincia.

Los números reflejan el impacto inmediato de esta legislación: de los 135 distritos bonaerenses, 60 ya han comenzado a desarrollar proyectos o emprendimientos vitivinícolas, sumando alrededor de 600 hectáreas cultivadas con proyecciones de una mayor expansión.

Los números reflejan el impacto inmediato de la nueva ley: de los 135 distritos bonaerenses, 60 ya han comenzado a desarrollar proyectos o emprendimientos vitivinícolas, sumando alrededor de 600 hectáreas cultivadas con proyecciones de una mayor expansión.

“Estamos hablando de una actividad que genera producción, empleo y turismo, y que tiene un enorme potencial de crecimiento. La Provincia cuenta con condiciones de suelo que permiten pensar en un desarrollo mucho mayor”, afirmó Vivona.

Diversidad geográfica y calidad gastronómica

La novena edición del encuentro puso de manifiesto la riqueza y variedad del terruño bonaerense, donde se cruzan la tradición, la innovación y los vinos de autor. Desde proyectos consolidados como Trapiche Costa & Pampa (vinos oceánicos de Chapadmalal), Saldungaray (Sierra de la Ventana), Al Este (Médanos) y Gamboa (Campana), hasta emprendimientos regionales como Labory (Zárate), Zaffratelli (Luján), Las Antípodas, la emblemática Cooperativa de Vinos de la Costa de Berisso, y propuestas emergentes como Sante Vins y la microbodega urbana Media Hectárea.

En Mar del Plata, la Bodega Trapiche Chapadmalal realiza una vendimia abierta al público con cosecha participativa y degustación de vinos de la línea Costa & Pampa. 12 de Marzo 2026. Mauro V. Rizzi

Acompañaron el Encuentro de Productores Vitivinícolas de la Provincia de Buenos Aires productores artesanales de quesos (Piedras Blancas y Fermier), embutidos (DiPieri) y chocolatería premium (Tikal Chocolates).

Traspasando fronteras: Libro, serie documental y proyección global

El impulso a la vitivinicultura bonaerense se va instalando de a poco en la agenda cultural. El libro Vino Buenos Aires, escrito por Luis Vivona para documentar la historia y evolución del sector en la provincia, fue nominado y galardonado en los prestigiosos Gourmand World Cookbook Awards, el certamen referente mundial de la literatura gastronómica. Y la serie documental Vino Buenos Aires, compuesta por ocho capítulos que recorren los proyectos enoturísticos promovidos por la ley, fue emitida a nivel nacional por la pantalla de Telefé.

El caso del vino en la Provincia de Buenos Aires demuestra cómo la combinación entre marcos normativos claros (Ley Vivona) y espacios de comercialización y encuentro comunitario (Malvinas Argentinas) logra transformar una actividad incipiente en un verdadero motor de desarrollo económico, generación de empleo y orgullo regional.

El Polo Gastronómico del futuro Paseo de la Laguna, en el municipio de Malvinas Argentinas, recibió a la novena edición del Encuentro de Productores Vitivinícolas de la Provincia de Buenos Aires Malvinas Argentinas

Puntos clave de la ley del vino bonaerense:

Presencia en góndola: Obliga a incorporar un mínimo del 2% de vinos bonaerenses en supermercados y comercios con superficies superiores a 2.500 m².

Obliga a incorporar un mínimo del en supermercados y comercios con superficies superiores a 2.500 m². Incentivos fiscales: Exenciones en el Impuesto Inmobiliario Rural y reducción de alícuotas en Ingresos Brutos para actividades mayoristas.

Exenciones en el Impuesto Inmobiliario Rural y reducción de alícuotas en Ingresos Brutos para actividades mayoristas. Proyección internacional: Beneficios impositivos y créditos fiscales para bodegas exportadoras de vino a granel.

Beneficios impositivos y créditos fiscales para bodegas exportadoras de vino a granel. Ordenamiento: Creación del Registro Provincial de Viñedos y Bodegas.

Creación del Registro Provincial de Viñedos y Bodegas. Más info: www.vinoba.com.ar

www.vinoba.com.ar Vino Buenos Aires : YouTube @VinoBuenosAires

YouTube @VinoBuenosAires Libro “Vino Buenos Aires”: Descargar / Ver en Google Drive

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