El secreto de la felicidad según Arthur Brooks, catedrático de Harvard: “Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender”

En la búsqueda constante de fórmulas que permitan alcanzar un mayor bienestar, los factores externos como el éxito económico o la estabilidad profesional suelen dominar la escena. Sin embargo, para Arthur Brooks, reconocido catedrático de Harvard y especialista en el estudio científico de la felicidad, el secreto para una vida plena reside en un hábito cotidiano mucho más sencillo y accesible: la disposición permanente a adquirir nuevos conocimientos. Según el académico, el rasgo distintivo de quienes reportan mayores índices de satisfacción personal es, precisamente, su negativa a dejar de aprender.

La tesis de Brooks, difundida a través de sus plataformas digitales, desvincula el aprendizaje de la rigidez académica o las obligaciones laborales. Por el contrario, el profesor sostiene que el motor real detrás de esta conducta es la curiosidad genuina por desentrañar los misterios del mundo que nos rodea. En sus propias palabras, “las personas más felices son las que nunca dejan de aprender; lo hacen no por obligación, sino por curiosidad”, afirmó Brooks, enfatizando que este interés intrínseco actúa como un catalizador emocional.

Arthur Brooks, catedrático de Harvard: “Las personas más felices son las que nunca dejan de aprender”

Para comprender la magnitud de esta afirmación, es preciso analizar el papel del interés dentro de la arquitectura de las emociones. El experto argumenta que el interés no es un sentimiento menor, sino uno de los estados psicológicos más básicos y relevantes para la salud mental. Al activar la curiosidad mediante la lectura, la exploración de nuevas ideas o la investigación de temas desconocidos, el individuo pone en marcha un mecanismo que rompe la inercia de la rutina y la apatía. Es en esa transición, desde la curiosidad hasta la comprensión, donde se gesta una sensación de entusiasmo que, de manera directa, eleva los niveles de alegría y fomenta una percepción de felicidad más profunda y sostenida.

El rasgo que comparten las personas más felices, según Arthur Brooks (Foto: Freepik)

Brooks aclara que este enfoque no requiere de títulos académicos ni de un trayecto formal de estudios. Lo esencial es cultivar una apertura intelectual permanente. De acuerdo con el especialista, actividades tan variadas como la lectura de libros, el consumo de podcasts, el desarrollo de nuevas habilidades manuales o la visita a entornos desconocidos cumplen una función vital en el bienestar emocional. Cada una de estas acciones permite que el individuo se mantenga conectado con su capacidad de asombro, evitando que la vida cotidiana se convierta en una sucesión monótona de eventos previsibles.

En última instancia, el planteo del docente de Harvard invita a reconfigurar la visión sobre el crecimiento personal. El aprendizaje no debe entenderse como una herramienta para el progreso laboral, sino como una práctica de higiene mental que combate la estagnación. Al mantener el deseo de explorar lo desconocido, el individuo logra un estado de plenitud que va más allá de las circunstancias externas. La felicidad, según este paradigma, es una consecuencia directa de haber alimentado el intelecto con nuevas experiencias, consolidando al interés como el pilar fundamental que permite enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva renovada y una mayor capacidad de resiliencia frente a la adversidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.